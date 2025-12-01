Phim của Chung Hán Lương và Tần Lam bị đòi gỡ gấp phim vì trái với luân thường đạo lý

Thành Phố Nhảy Múa là câu chuyện “gương vỡ lại lành” đầy giằng xé cảm xúc, xoay quanh mối tình kéo dài suốt 12 năm giữa nghệ sĩ ballet Đàm Tư Đình (Tần Lam) và doanh nhân Phùng Duệ (Chung Hán Lương). Phùng Duệ là một người cha đơn thân mang vẻ ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm mềm yếu, bị giằng xé giữa trách nhiệm gia tộc và cảm xúc cá nhân, khi đối diện với Tư Đình, anh lại bộc lộ sự ngây ngô của chàng trai năm xưa. Ngược lại, Đàm Tư Đình là người phụ nữ nhạy cảm nhưng kiên cường vì mang những vết thương từ quá khứ, cô tỏa sáng trên sân khấu nhưng ngoài đời thường phải gồng mình mạnh mẽ.

Bộ phim Thành Phố Nhảy Múa do Chung Hán Lương và Tần Lam đóng chính đang đối mặt với một nghịch lý lớn: dù đang cực kỳ ăn khách, hashtag “#ThànhPhốNhảyMúaGỡBỏ” lại đồng thời leo lên top tìm kiếm. Trên các diễn đàn, phần bình luận tràn ngập những lời chê bai. Khán giả cho rằng bộ phim đã “phá nát tam quan” (ba giá trị đạo đức cơ bản) và đồng loạt khẳng định: “Phim có hot đến mấy cũng nên ngừng phát sóng để chỉnh đốn lại!”. Làn sóng phản đối dữ dội này xuất phát từ một lý do chung: kịch bản bị lệch lạc nghiêm trọng về luân lý và giá trị quan.

Ngay từ những tập đầu tiên, bộ phim đã khiến khán giả gây sốc với câu chuyện nhân vật Cao Huệ - mẹ của Phùng Duệ - vì muốn con trai chuyên tâm vào sự nghiệp, đã ra tay bắt cóc cháu nội rồi nói dối cả hai bên rằng đứa bé đã qua đời. Mười hai năm sau, Đàm Tư Đình trở về làm giáo viên ballet, tình cờ phát hiện ra sự thật rằng cô từng nghĩ con đã mất, nhưng hóa ra Phùng Duệ vẫn giấu cô để nuôi nấng đứa trẻ.

Khán giả cho rằng tình tiết này quá phi lý và khiếm khuyết về logic: làm sao một người mẹ sinh con xong lại không xác nhận thông tin, chỉ nghe lời mẹ chồng mà tin con đã mất? Và khi trở về, thấy người yêu cũ có con lớn như vậy mà cũng không hề nghi ngờ? Thậm chí, nhiều người thắc mắc, phải chăng hai người chia tay xong không gọi cho nhau một cuộc điện thoại nào suốt mười hai năm?

Thành Phố Nhảy Múa thu hút nhờ khai thác các chủ đề gây tranh cãi như mẹ chồng bắt cóc cháu hay mối quan hệ rắc rối trong gia đình. Tuy nhiên, chính những yếu tố này lại đang hủy hoại giá trị nghệ thuật đích thực của bộ phim. Khán giả không hề quay lưng với thể loại tình yêu tìm lại (gương vỡ lại lành) hay những tổn thương sâu kín trong thế giới người trưởng thành. Thay vào đó, họ phản đối việc nhà làm phim cố tình tạo kịch tính bằng những tình tiết phi logic, xem thường trí thông minh của người xem, đi kèm với thái độ làm việc thiếu nghiêm túc và hời hợt.

Khi diễn viên cứ lặp lại lối diễn cũ kỹ từ mười năm trước, khi biên kịch chỉ coi “plot twist" là mục tiêu sáng tạo duy nhất, và các nền tảng sản xuất chỉ chạy theo những con số thống kê, thì những tác phẩm có thể chạm đến trái tim người xem sẽ ngày càng vắng bóng. Thành Phố Nhảy Múa đáng lẽ phải là một bức tranh chân thực về tình yêu của những người ở tuổi trung niên, nhưng rốt cuộc lại trở thành một tập hợp các chi tiết phi lý và gây bức xúc. Khi sức nóng qua đi, thứ còn lại của bộ phim chỉ là những giá trị quan sai lệch, và diễn xuất của diễn viên sẽ bị chôn vùi trong những lời phê bình gay gắt.