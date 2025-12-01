Bé gái 9 tuổi bị cha ruột xích chân trong phòng khiến dư luận phẫn nộ

Một cháu bé khoảng 9 tuổi bị cha ruột của mình xích chân, nhốt trong căn phòng bẩn thỉu.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 1/12, ông Y Ngơn Niê, Chủ tịch UBND xã Ea Ktur (tỉnh Đắk Lắk), xác nhận đã nắm bắt thông tin trên mạng xã hội và giao công an xã vào cuộc khẩn trương xác minh vụ việc bố xích chân con gái trong phòng.

Ông Y Ngơn Niê cho biết, bước đầu công an xác định vụ việc xảy ra tại thôn 5A và bé gái trong vụ việc đã được đưa ra khỏi căn phòng này.

"Cơ quan chức năng sẽ làm việc với người bố để làm rõ nguyên nhân đã xích con mình lại như vậy và căn cứ theo quy định để xử lý tiếp theo", Chủ tịch UBND xã Ea Ktur thông tin.

Được biết, do mẹ đã mất, cháu gái này ở cùng với bố và một người em nhỏ.

Hình ảnh bé gái bị xích chân trong phòng

Trước đó, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, trên mạng xã hội đăng tải nhiều video, ghi cảnh một bé gái khoảng 9 tuổi bị xích chân trong căn phòng bẩn thỉu, bừa bộn rác và đồ dùng.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ phẫn nộ trước hình ảnh bé gái bị xích chân nói trên.

