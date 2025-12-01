Nhà máy Bia ở Hà Nội bốc cháy dữ dội, khói đen cao hàng chục mét

Sáng 1/12, Nhà máy bia Hà Nội Habeco ở số 183 đường Hoàng Hoa Thám xảy ra hỏa hoạn.

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng 1/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lương Xuân Dương, Chủ tịch UBND phường Ngọc Hà, TP Hà Nội, cho biết vào sáng cùng ngày, tại Nhà máy Bia Hà Nội Habeco trên đường Hoàng Hoa Thám xảy ra cháy lớn.

Cột khói bốc cao bên trong Nhà máy Bia Hà Nội - Ảnh: Báo Dân trí

Tại hiện trường thời điểm xảy ra cháy, lửa bốc dữ dội và khói đen dày đặc bốc cao hàng chục mét khiến nhiều người dân sống gần nhà máy bia lo lắng.

Sau khi nhận tin báo, chính quyền cử cán bộ xuống hiện trường, phối hợp với công an phường và cảnh sát PCCC tới dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

"Tới khoảng 8h15 cùng ngày đám cháy được khống chế, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Vụ hỏa hoạn xảy ra bên trong nhà máy bia. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ", ông Dương nói.

Vụ cháy tạo ra cột khói cao hàng chục mét - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, nhân chứng cho biết cột khói đen từ vụ cháy bốc cao hàng chục mét, nhiều xe chữa cháy và cảnh sát được huy động tới hiện trường. Giao thông qua khu vực và trên một số tuyến đường gần đó như Thụy Khuê, Nguyễn Đình Thi, Hoàng Hoa Thám bị ùn ứ giao thông.

Nhà máy Bia Hà Nội Habeco (Tổng công ty CP Bia - rượu - nước giải khát Hà Nội) là một trong những doanh nghiệp chuẩn bị di dời khỏi nội đô. Khu "đất vàng" trên đường Hoàng Hoa Thám hiện là trụ sở chính, đồng thời là nơi sản xuất bia của doanh nghiệp.

