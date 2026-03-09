Thông tin MỚI vụ hai cô gái bị hành hung vì mâu thuẫn gửi xe 20.000 đồng

Đời sống 09/03/2026 11:46

Mâu thuẫn vì 20.000 đồng tiền gửi xe, hai cô gái bị chủ quầy hàng cùng một số người lao vào hành hung

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 9/3, Công an xã Phù Đổng cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị A. (SN 1999) và chị Nguyễn Thị M.A. (SN 1998), cùng trú tại tỉnh Bắc Ninh, về việc bị hành hung khi đến ăn uống trên địa bàn.

Theo trình báo, chiều 6/3, chị A. và chị M.A. đi xe máy đến một quầy hàng ăn uống tại xã Phù Đổng và dựng xe dưới lòng đường, trước cửa quầy bán hàng của chị N.T.T. và bà Đ.T.Th. (mẹ của T.), cùng trú tại thôn Tế Xuyên 1, xã Phù Đổng.

Khoảng 16h, sau khi ăn uống xong và ra lấy xe, T. đứng tại quầy bán hàng nói: “Đỗ xe ở đây thì mất 20.000 đồng”. Tưởng chủ quán nói đùa, chị A. trả lời: “Thật à chị, chắc chị trêu em”. Tuy nhiên, T. tiếp tục đi ra đứng trước đầu xe, yêu cầu chị A. phải trả tiền gửi xe.

Không muốn xảy ra tranh cãi, chị M.A. đã đưa cho T. 20.000 đồng. Sau đó, chị A. quay sang nói với bạn: “Bà này điên à”. Nghe thấy câu nói này, T. lập tức xông vào túm tóc, kéo chị A. về phía trước quầy hàng và đánh.

Theo nội dung trình báo, mẹ của T. cũng lao vào, dùng tay và cầm muôi múc đá đánh chị A. và chị M.A. Trong quá trình xảy ra sự việc, một số người khác được cho là cũng tham gia đánh hai cô gái.

Thông tin MỚI vụ hai cô gái bị hành hung vì mâu thuẫn gửi xe 20.000 đồng - Ảnh 1
Công an xã Phù Đổng đang phối hợp cùng phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội, Viện Kiểm sát, tập trung điều tra vụ 2 cô gái trẻ tố cáo bị hành hung ở xã Phù Đổng - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, tiếp nhận thông tin, Công an xã Phù Đổng đã phối hợp xác minh ban đầu. Hai nạn nhân được ghi nhận có biểu hiện sưng phù nề, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn nhưng không có vết thương hở.

Hiện chị A. và chị M.A. đang khám, điều trị tại một bệnh viện ở Hà Nội. Cơ quan công an đã làm việc với các bên liên quan, song chưa xác định được tỷ lệ thương tích của hai nạn nhân.

Lãnh đạo Công an xã Phù Đổng cho biết, sẽ tiếp tục làm rõ hành vi và những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. 

