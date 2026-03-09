Vừng có hai loại: vừng đen và vừng trắng. Ngoài ra còn có hạt mang lại vị giòn và thơm ngon cho bữa ăn của bạn, vừng còn có nhiều công dụng hỗ trợ sức khỏe.

Hạt vừng có thể là một trong những loại hạt có dầu đầu tiên được nhân loại biết đến. Vừng từ lâu trong ẩm thực phương Đông đã được coi là thực phẩm có công dụng kéo dài tuổi thọ.

Bảo vệ tim mạch, ổn định huyết áp: Hạt vừng chứa nhiều chất béo không bão hòa, omega-3, omega-6 cùng các hợp chất sesamin và sesamolin giúp giảm cholesterol xấu, cải thiện rối loạn lipid máu và bảo vệ thành mạch. Hàm lượng magiê dồi dào trong mè còn có tác dụng giãn mạch, góp phần ổn định huyết áp và giảm nguy cơ đau tim, đột quỵ.

Sau đây là những công dụng tuyệt vời của bạn:

Bổ huyết, dưỡng gan thận, làm đen tóc: Theo Đông y, mè có vị ngọt, tính bình, quy kinh can, thận, giúp bổ huyết, tư dưỡng gan thận, sinh tân dưỡng phát. Nhờ đó, hạt mè thường được dùng cho người suy nhược cơ thể, thiếu máu, hoa mắt, chóng mặt, râu tóc bạc sớm; đặc biệt vừng đen được coi là vị thuốc hỗ trợ làm đen tóc, tóc chắc khỏe.

Giúp xương chắc khỏe, phòng loãng xương: Hạt mè rất giàu canxi, phốt pho, kẽm và magiê - những khoáng chất quan trọng trong quá trình tạo xương và tái tạo xương. Sử dụng mè thường xuyên giúp tăng độ chắc khỏe của xương khớp, hỗ trợ phòng ngừa loãng xương, nhất là ở người cao tuổi.

Cải thiện tiêu hóa, nhuận tràng: Nhờ hàm lượng chất xơ cao, hạt mè giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa, phòng và giảm táo bón. Đồng thời, mè còn góp phần bảo vệ niêm mạc ruột, giảm nguy cơ mắc các bệnh đường tiêu hóa khi được dùng đúng cách.

Chăm sóc da, tóc và chống lão hóa: Hạt mè và dầu mè giàu vitamin E, kẽm và các chất chống oxy hóa thúc đẩy hình thành collagen, nuôi dưỡng da và tóc khỏe mạnh. Dầu mè còn có tác dụng kháng khuẩn nhẹ, hỗ trợ chăm sóc răng miệng, làm chậm quá trình lão hóa và giúp làn da mềm mại, tươi sáng hơn.

Lưu ý khi ăn hạt vừng đen

Hạt vừng là một loại thực phẩm phổ biến và giàu dưỡng chất, tuy nhiên, chúng cũng là một trong những nguồn thực phẩm dễ gây dị ứng, đặc biệt là với những người có hệ miễn dịch nhạy cảm. Dị ứng hạt vừng xảy ra khi cơ thể phản ứng quá mức với một số loại protein có trong hạt, dẫn đến các triệu chứng không mong muốn. Phản ứng dị ứng có thể phát triển nhanh và từ mức độ nhẹ đến mức độ nghiêm trọng. Một số dấu hiệu phổ biến khi bị dị ứng với hạt vừng có thể bao gồm:

Mặt bị đỏ bừng, phát ban, nổi mề đay, hoặc da bị ngứa và đỏ.

Sưng các bộ phận như cổ họng, mắt, môi, mặt hoặc lưỡi.

Khó thở, hoặc cảm thấy khó khăn khi nói và nuốt.

Cảm giác lo lắng, khó chịu, mệt mỏi, xanh xao, hoặc thậm chí là ngất xỉu.

Tiêu chảy, chuột rút, hoặc nôn mửa.

Mất ý thức.

Vì vậy, nếu bạn gặp phải bất kỳ triệu chứng nào trong số này, hãy đến bệnh viện ngay lập tức để nhận sự giúp đỡ kịp thời từ bác sĩ.