Bất ngờ với loại hạt 'siêu thực phẩm' tại chợ Việt: Vừa bổ máu, vừa dưỡng xương cực tốt

Dinh dưỡng 09/03/2026 11:30

Hạt vừng là thực phẩm, dược liệu quý, vừa bổ dưỡng vừa dễ chế biến. Sử dụng đều đặn, đúng lượng sẽ góp phần nâng cao sức khỏe tổng thể.

Hạt vừng có thể là một trong những loại hạt có dầu đầu tiên được nhân loại biết đến. Vừng từ lâu trong ẩm thực phương Đông đã được coi là thực phẩm có công dụng kéo dài tuổi thọ. 

Bất ngờ với loại hạt 'siêu thực phẩm' tại chợ Việt: Vừa bổ máu, vừa dưỡng xương cực tốt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vừng có hai loại: vừng đen và vừng trắng. Ngoài ra còn có hạt mang lại vị giòn và thơm ngon cho bữa ăn của bạn, vừng còn có nhiều công dụng hỗ trợ sức khỏe.

Sau đây là những công dụng tuyệt vời của bạn:

Bảo vệ tim mạch, ổn định huyết áp: Hạt vừng chứa nhiều chất béo không bão hòa, omega-3, omega-6 cùng các hợp chất sesamin và sesamolin giúp giảm cholesterol xấu, cải thiện rối loạn lipid máu và bảo vệ thành mạch. Hàm lượng magiê dồi dào trong mè còn có tác dụng giãn mạch, góp phần ổn định huyết áp và giảm nguy cơ đau tim, đột quỵ.

Bổ huyết, dưỡng gan thận, làm đen tóc: Theo Đông y, mè có vị ngọt, tính bình, quy kinh can, thận, giúp bổ huyết, tư dưỡng gan thận, sinh tân dưỡng phát. Nhờ đó, hạt mè thường được dùng cho người suy nhược cơ thể, thiếu máu, hoa mắt, chóng mặt, râu tóc bạc sớm; đặc biệt vừng đen được coi là vị thuốc hỗ trợ làm đen tóc, tóc chắc khỏe.

Bất ngờ với loại hạt 'siêu thực phẩm' tại chợ Việt: Vừa bổ máu, vừa dưỡng xương cực tốt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giúp xương chắc khỏe, phòng loãng xương: Hạt mè rất giàu canxi, phốt pho, kẽm và magiê - những khoáng chất quan trọng trong quá trình tạo xương và tái tạo xương. Sử dụng mè thường xuyên giúp tăng độ chắc khỏe của xương khớp, hỗ trợ phòng ngừa loãng xương, nhất là ở người cao tuổi.

Cải thiện tiêu hóa, nhuận tràng: Nhờ hàm lượng chất xơ cao, hạt mè giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa, phòng và giảm táo bón. Đồng thời, mè còn góp phần bảo vệ niêm mạc ruột, giảm nguy cơ mắc các bệnh đường tiêu hóa khi được dùng đúng cách.

Chăm sóc da, tóc và chống lão hóa: Hạt mè và dầu mè giàu vitamin E, kẽm và các chất chống oxy hóa thúc đẩy hình thành collagen, nuôi dưỡng da và tóc khỏe mạnh. Dầu mè còn có tác dụng kháng khuẩn nhẹ, hỗ trợ chăm sóc răng miệng, làm chậm quá trình lão hóa và giúp làn da mềm mại, tươi sáng hơn.

Bất ngờ với loại hạt 'siêu thực phẩm' tại chợ Việt: Vừa bổ máu, vừa dưỡng xương cực tốt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi ăn hạt vừng đen

Hạt vừng là một loại thực phẩm phổ biến và giàu dưỡng chất, tuy nhiên, chúng cũng là một trong những nguồn thực phẩm dễ gây dị ứng, đặc biệt là với những người có hệ miễn dịch nhạy cảm. Dị ứng hạt vừng xảy ra khi cơ thể phản ứng quá mức với một số loại protein có trong hạt, dẫn đến các triệu chứng không mong muốn. Phản ứng dị ứng có thể phát triển nhanh và từ mức độ nhẹ đến mức độ nghiêm trọng. Một số dấu hiệu phổ biến khi bị dị ứng với hạt vừng có thể bao gồm:

Bất ngờ với loại hạt 'siêu thực phẩm' tại chợ Việt: Vừa bổ máu, vừa dưỡng xương cực tốt - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
  • Mặt bị đỏ bừng, phát ban, nổi mề đay, hoặc da bị ngứa và đỏ.
  • Sưng các bộ phận như cổ họng, mắt, môi, mặt hoặc lưỡi.
  • Khó thở, hoặc cảm thấy khó khăn khi nói và nuốt.
  • Cảm giác lo lắng, khó chịu, mệt mỏi, xanh xao, hoặc thậm chí là ngất xỉu.
  • Tiêu chảy, chuột rút, hoặc nôn mửa.
  • Mất ý thức.

 

Vì vậy, nếu bạn gặp phải bất kỳ triệu chứng nào trong số này, hãy đến bệnh viện ngay lập tức để nhận sự giúp đỡ kịp thời từ bác sĩ.

"Thần dược" ẩn mình trong vườn nhà: Loại rau dưỡng tim, ngừa bệnh cực tốt người Việt hay bỏ lỡ

"Thần dược" ẩn mình trong vườn nhà: Loại rau dưỡng tim, ngừa bệnh cực tốt người Việt hay bỏ lỡ

Bắp cải tím – không chỉ là sắc màu tô điểm cho đĩa salad, mà còn là 'vị thuốc' tự nhiên cho sức khỏe. Với vị ngọt thanh, giòn rụm và hàm lượng chất chống oxy hóa dẫn đầu trong giới rau xanh, đây chính là bí quyết để bạn tận hưởng thực đơn 'sống chất' mỗi ngày.

Xem thêm
Từ khóa:   hạt vừng công dụng của hạt vừng dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Thấy mặt con trai mới sinh, chồng tức giận bỏ đi rồi"ngã ngửa" khi mẹ lập tức sang tên toàn bộ nhà đất cho cháu nội

Thấy mặt con trai mới sinh, chồng tức giận bỏ đi rồi"ngã ngửa" khi mẹ lập tức sang tên toàn bộ nhà đất cho cháu nội

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Phản ứng gây chú ý của Hoà Minzy về thông tin 'em gái bé Bo'

Phản ứng gây chú ý của Hoà Minzy về thông tin 'em gái bé Bo'

Hậu trường 1 giờ 16 phút trước
Nam Em thông báo chia tay bạn trai sau hơn 2 năm hẹn hò, tiết lộ lý do tan vỡ

Nam Em thông báo chia tay bạn trai sau hơn 2 năm hẹn hò, tiết lộ lý do tan vỡ

Hậu trường 1 giờ 21 phút trước
Sập viện dưỡng lão sau một tiếng nổ lớn khiến 8 người tử vong, 4 người mất tích

Sập viện dưỡng lão sau một tiếng nổ lớn khiến 8 người tử vong, 4 người mất tích

Video 1 giờ 36 phút trước
Đúng 10 ngày tới (18/3), 3 con giáp Tài Lộc ngập nhà, trăm bề suôn sẻ, số mệnh vàng 10, một bước lên hàng tỷ phú

Đúng 10 ngày tới (18/3), 3 con giáp Tài Lộc ngập nhà, trăm bề suôn sẻ, số mệnh vàng 10, một bước lên hàng tỷ phú

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đến đám cưới người yêu cũ không phải để chúc phúc, tôi thì thầm đúng một câu khiến cô dâu run rẩy đánh rơi cả ly rượu

Đến đám cưới người yêu cũ không phải để chúc phúc, tôi thì thầm đúng một câu khiến cô dâu run rẩy đánh rơi cả ly rượu

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Rời người cảnh người đàn ông dùng tay không bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét trốn trong tủ lạnh

Rời người cảnh người đàn ông dùng tay không bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét trốn trong tủ lạnh

Video 2 giờ 36 phút trước
Một nữ diễn viên cầu cứu vì bị thao túng, khiến cô có những hành động sai trái

Một nữ diễn viên cầu cứu vì bị thao túng, khiến cô có những hành động sai trái

Sao quốc tế 2 giờ 56 phút trước
Trong 3 ngày đầu tuần (9, 10, 11 tháng 3), 3 con giáp giàu sang chạm Đỉnh, Tài Lộc cực vượng, hết tiền lại có, chuẩn bị túi ba gang đựng vàng

Trong 3 ngày đầu tuần (9, 10, 11 tháng 3), 3 con giáp giàu sang chạm Đỉnh, Tài Lộc cực vượng, hết tiền lại có, chuẩn bị túi ba gang đựng vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Thông tin MỚI vụ hai cô gái bị hành hung vì mâu thuẫn gửi xe 20.000 đồng

Thông tin MỚI vụ hai cô gái bị hành hung vì mâu thuẫn gửi xe 20.000 đồng

Đời sống 3 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bàng hoàng clip cô gái bị nam thanh niên kéo lê trên đường

Bàng hoàng clip cô gái bị nam thanh niên kéo lê trên đường

Giá vàng hôm nay, ngày 9/3/2026: Vàng lao dốc, vàng SJC giảm 2,5 triệu ngay phiên đầu tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 9/3/2026: Vàng lao dốc, vàng SJC giảm 2,5 triệu ngay phiên đầu tuần

"Thần dược" ẩn mình trong vườn nhà: Loại rau dưỡng tim, ngừa bệnh cực tốt người Việt hay bỏ lỡ

"Thần dược" ẩn mình trong vườn nhà: Loại rau dưỡng tim, ngừa bệnh cực tốt người Việt hay bỏ lỡ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

"Thần dược" ẩn mình trong vườn nhà: Loại rau dưỡng tim, ngừa bệnh cực tốt người Việt hay bỏ lỡ

"Thần dược" ẩn mình trong vườn nhà: Loại rau dưỡng tim, ngừa bệnh cực tốt người Việt hay bỏ lỡ

Sự thật về "thần dược" siêu đắt đỏ ở trời Tây, hóa ra là món ăn cực quen thuộc của người Việt

Sự thật về "thần dược" siêu đắt đỏ ở trời Tây, hóa ra là món ăn cực quen thuộc của người Việt

Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn thường xuyên ăn đậu bắp?

Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn thường xuyên ăn đậu bắp?

Giải mã sức hút của măng tây: Tại sao loại rau này được tôn vinh là "vua" của các loài rau xanh?

Giải mã sức hút của măng tây: Tại sao loại rau này được tôn vinh là "vua" của các loài rau xanh?

Điều kỳ diệu gì xảy ra với cơ thể nếu bạn duy trì 1 thìa mật ong mỗi sáng?

Điều kỳ diệu gì xảy ra với cơ thể nếu bạn duy trì 1 thìa mật ong mỗi sáng?

Sự thật bất ngờ về loại gia vị rẻ như cho của Việt Nam: "Kháng sinh tự nhiên" bổ ngang sâm hảo hạng

Sự thật bất ngờ về loại gia vị rẻ như cho của Việt Nam: "Kháng sinh tự nhiên" bổ ngang sâm hảo hạng