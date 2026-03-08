Sự thật về 'thần dược' siêu đắt đỏ ở trời Tây, hóa ra là món ăn cực quen thuộc của người Việt

Dinh dưỡng 08/03/2026 11:00

Tía tô là loại rau gia vị rất phổ biến với người Việt. Nó có thể được dùng để ăn sống hay nấu chín, vừa gia tăng hương vị món ăn lại vừa mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Vậy cây tía tô có công dụng gì?

Tía tô còn được biết đến với những tên gọi khác như é tía, tử tô, xích tô. Đây là loài thân thảo, có thể cao đến 1m. Lá tía tô mọc đối, mép lá có răng, mặt dưới lá màu tía và đôi khi cũng tía cả hai mặt. Hoa tía tô màu trắng hoặc tím mọc đầu cành. Toàn cây tía tô đều có lông nhám và có tinh dầu thơm. Trong đó, lá cây là bộ phận chứa nhiều tinh dầu, vitamin và khoáng chất nhất nên là bộ phận được sử dụng nhiều nhất.

Sự thật về 'thần dược' siêu đắt đỏ ở trời Tây, hóa ra là món ăn cực quen thuộc của người Việt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phòng ngừa ung thư

Trong lá tía tô có chứa hàm lượng cao luteolin. Chất này hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh. Trong loại rau gia vị này cũng chứa nhiều hợp chất triterpene và axit rosmarinic. Tất cả những thành phần này đều được khoa học chứng minh có khả năng ức chế các tế bào ung thư tiềm ẩn trong cơ thể.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa và làm dịu các cơn đau dạ dày

Hỗ trợ hệ tiêu hóa và làm dịu các cơn đau dạ dàySự kết hợp giữa hàm lượng Tanin và Glucoside dồi dào trong lá tía tô tạo nên một lớp màng bảo vệ niêm mạc dạ dày cực kỳ hữu hiệu. Những hoạt chất này có tác dụng chống viêm, làm se khít các vết loét và đặc biệt là khả năng kiểm soát tình trạng tiết axit dịch vị dư thừa – nguyên nhân chính gây ra cảm giác ợ chua, nóng rát. Nước lá tía tô cũng có thể giúp giảm tình trạng sưng viêm, hỗ trợ tiêu hóa thức ăn nhanh hơn và giảm thiểu các triệu chứng đầy hơi, khó tiêu sau bữa ăn.

Giải tỏa căng thẳng, lo âu và cải thiện chất lượng giấc ngủ

Hệ thần kinh có thể nhận được sự chăm sóc tuyệt vời từ các hợp chất như acid rosmarinic và apigenin có trong lá tía tô. Những chất này giúp kích thích não bộ sản sinh ra dopamine và serotonin – các "hormone hạnh phúc" giúp xoa dịu tâm trí, giảm bớt căng thẳng (stress) và áp lực tâm lý sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nhiều người đã áp dụng bài thuốc ngâm chân bằng nước lá tía tô ấm trước khi đi ngủ để kích thích các huyệt đạo, giúp khí huyết lưu thông đều đặn, từ đó dễ dàng đi vào giấc ngủ sâu hơn và thức dậy với tinh thần sảng khoái, minh mẫn vào sáng hôm sau.

Sự thật về 'thần dược' siêu đắt đỏ ở trời Tây, hóa ra là món ăn cực quen thuộc của người Việt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường hệ miễn dịch

Lợi ích cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là khả năng củng cố hàng rào miễn dịch của lá tía tô thông qua các chất chống oxy hóa mạnh như quercetin và luteolin. Những hợp chất này đóng vai trò như những "vệ sĩ" tìm kiếm và trung hòa các gốc tự do – nguyên nhân hàng đầu gây ra sự lão hóa tế bào và các bệnh mãn tính nguy hiểm, bao gồm cả ung thư. Việc bổ sung tía tô vào chế độ ăn uống giúp cơ thể tăng cường khả năng tự vệ trước sự tấn công của virus, vi khuẩn từ môi trường bên ngoài, đồng thời hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh chóng cho những người mới ốm dậy hoặc có cơ địa yếu, dễ dị ứng.

Bài thuốc sử dụng lá tía tô

Bài thuốc sử dụng lá tía tô- Giải cảm: dùng một nắm lá tía tô tươi cùng với 3 lát gừng và 2 củ hành đã được thái nhỏ đem cho vào bát sau đó đập vào thêm một quả trứng gà và múc cháo vào, trộn đều lên ăn nóng.

Sự thật về 'thần dược' siêu đắt đỏ ở trời Tây, hóa ra là món ăn cực quen thuộc của người Việt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

- Chữa đầy hơi, đau bụng: giã một nắm lá tía tô cùng chút muối rồi chắt lấy nước uống.

- Chữa tức thở, ho: dùng phẩn bỏ rễ cây dâu đã được bóc trắng cùng với lá tía tô cho vào nồi nấu cùng lượng nước xâm xấp cho đến khi còn một chén nước thì chắt lấy nước để uống.

Hy vọng những thông tin bài viết đã cung cấp thông tin giúp bạn biết được lá tía tô có tác dụng gì để không bỏ quên dược liệu tự nhiên sẵn có và rất rẻ tiền này.

 

Tìm về hương vị tuổi thơ với bát chuối đậu om thịt nóng hổi, thơm nồng mùi tía tô

Tìm về hương vị tuổi thơ với bát chuối đậu om thịt nóng hổi, thơm nồng mùi tía tô

Sự hòa quyện giữa nước dùng chua thanh từ dấm bỗng, vị chuối xanh bùi bùi quyện trong từng miếng đậu rán vàng ươm, cùng hương thơm nồng nàn đặc trưng của tía tô, lá lốt... Tất cả tạo nên một bát canh chuối đậu thịt đậm đà, đánh thức mọi giác quan và gây thương nhớ cho bất kỳ ai thưởng thức.

