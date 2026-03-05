Lá củ cải trắng: "Thần dược" bị lãng quên trong căn bếp mà bấy lâu nay bạn toàn vứt bỏ

Lá củ cải trắng có ăn được không?

Củ cải trắng là loại thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn của người Việt. Tuy nhiên, phần lá thường bị bỏ đi vì nghĩ rằng cứng, đắng hoặc không có giá trị dinh dưỡng. Vậy cụ thể, lá củ cải trắng có ăn được hay không và mang lại lợi ích gì cho cơ thể?

Câu trả lời là có. Thực tế, lá củ cải trắng là một loại rau lá xanh chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ cần thiết cho cơ thể. Nếu biết cách chế biến, đây có thể trở thành một món ăn bổ dưỡng và tiết kiệm. Lá củ cải trắng hoàn toàn có thể sử dụng làm thực phẩm. Ở nhiều vùng, lá được dùng để luộc, xào tỏi, nấu canh hoặc muối chua.

Tăng khả năng miễn dịch: Hàm lượng sắt cao trong lá củ cải trắng giúp cải thiện tình trạng mệt mỏi và tăng năng lượng. Bên cạnh đó, lá củ cải trắng còn chứa nhiều vitamin A, vitamin C, phốt pho và thiamine giúp tăng khả năng miễn dịch của cơ thể.

Lợi tiểu: Nước ép lá củ cải trắng đóng vai trò quan trọng trong việc lợi tiểu. Không chỉ vậy, bổ sung lá củ cải vào chế độ ăn uống hàng ngày còn có đặc tính nhuận tràng giúp điều trị táo bón và đầy hơi hiệu quả.

Tốt cho tim mạch: Lá củ cải trắng chứa nhiều kali có công dụng kiểm soát và duy trì mức huyết áp ổn định. Ngoài ra, lá củ cải trắng còn có khả năng ngăn ngừa các bệnh liên quan đến tim mạch như xơ vữa động mạch, rối loạn nhịp tim và đột quỵ.

Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa ung thư: Một trong những lợi ích quan trọng mà lá củ cải trắng đem lại là ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư. Nguyên nhân là do lá củ cải trắng chứa nhiều chất chống oxy hóa. Thêm vào đó, nước ép củ cải trắng còn tốt cho sức khỏe phụ nữ.

Hỗ trợ điều trị thấp khớp: Kết hợp chiết xuất lá củ cải trắng với đường theo tỷ lệ bằng nhau rồi trộn đều cho đến khi tạo thành hỗn hợp sền sệt. Bôi hỗn hợp này lên vùng khớp bị tổn thương sẽ giúp cải thiện tình trạng đau nhức xương khớp hiệu quả.

Ngăn ngừa bệnh tiểu đường: Lá củ cải trắng có đặc tính giảm lượng đường trong máu. Đồng thời, nước ép lá củ cải trắng còn giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường loại 2 cũng như các biến chứng nguy hiểm của căn bệnh này.

Mặc dù lá củ cải trắng tốt nhưng cần lưu ý một số điểm sau để tránh tác dụng phụ:

Rửa sạch kỹ: Vì lá củ cải sát mặt đất, hãy ngâm nước muối để loại bỏ ký sinh trùng và hóa chất.

Ảnh minh họa: Internet

Người bị sỏi thận: Do chứa lượng oxalate nhất định, người bị sỏi thận nên hạn chế ăn quá nhiều lá củ cải.

Không ăn sống quá nhiều: Nên chần sơ hoặc nấu chín để giảm bớt vị hăng và bảo vệ dạ dày.