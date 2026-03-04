Đêm tân hôn nghe tiếng sột soạt, tôi khóc thét khi thấy một đôi mắt dưới giường

Tâm sự gia đình 04/03/2026 22:00

Anh ngồi dậy, kéo tay của người đó lôi ra khỏi gầm giường. Lúc này tôi mới nhìn rõ đó là một người đàn ông có ngoại hình khá giống với chồng tôi. Nhưng anh ta có vẻ không được bình thường.

Tôi và chồng mới cưới quen nhau qua mai mối. Chúng tôi tìm hiểu khoảng một năm thì tiến tới hôn nhân. Tôi có đến nhà anh chơi vài lần, anh chỉ còn một mẹ già và một em trai. Tôi không ngại làm dâu, cũng không ngại chăm sóc mẹ chồng. Tính tình anh lại hiền lành, thật thà, nên tôi nhanh chóng gật đầu đồng ý lấy anh. 

Vào đêm tân hôn, chồng tôi uống khá nhiều với bạn bè. Tôi ở trong phòng thì bỗng nghe tiếng sột soạt kì lạ từ dưới gầm giường. Chồng tôi từ bên ngoài vừa đi vào đã ngã đùng ra giường ngủ thiếp đi. Tôi tò mò ngồi xuống ngó vào gầm giường nhìn xem là thứ gì, tôi cứ nghĩ chắc trong nhà anh nuôi chó mèo.

Chẳng ngờ được, khi tôi vừa nhìn xuống thì hoảng hồn hét thất thanh. Tôi thấy một cặp mắt sáng đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi ngã ra đất run rẩy sợ hãi, giơ tay lay mạnh chồng dậy. Anh mơ màng hỏi chuyện gì. Tôi sợ hãi nói hình như dưới gầm giường có người…

Chồng tôi bỗng tỉnh ra, nhưng anh lại rất bình tĩnh trước vẻ hoảng sợ của tôi. Anh ngồi dậy, kéo tay của người đó lôi ra khỏi gầm giường. Lúc này tôi mới nhìn rõ đó là một người đàn ông có ngoại hình khá giống với chồng tôi. Nhưng anh ta có vẻ không được bình thường.

Đêm tân hôn nghe tiếng sột soạt, tôi khóc thét khi thấy một đôi mắt dưới giường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lúc này chồng tôi mới thú thật đó là em trai của anh, từ khi sinh ra đã không được bình thường. Dù chỉ kém chồng tôi 2 tuổi nhưng hành động, lời nói không khác gì một đứa trẻ. Do đó, sau này chồng tôi không chỉ phải phụng dưỡng mẹ già mà cả đời phải lo cho người em bệnh tật này.

Những điều này tôi hoàn toàn không hề hay biết. Vì trước đó cả chồng và gia đình anh đều giấu tôi. Ngày cười, họ để người em kia trong phòng riêng không cho ra ngoài. Nhưng họ lại không người cậu ta đã trốn vào gầm giường trong phòng ngủ của anh trai.

Cả tôi và chồng đều có công việc ổn định nhưng lương cũng chỉ đủ nuôi mẹ già, thêm một đứa con nữa. Giờ khi tôi biết phải nuôi thêm em chồng cả đời, thì làm sao tôi chấp nhận được. Dù chồng tôi đã xin lỗi, vì anh không thể bỏ em ruột của mình. Nhưng anh không nên lừa dối tôi. Giờ cứ nghĩ đến cảnh sống chật vật trong tương lai mà tôi thấy khổ sở chỉ muốn ly hôn ngay. Giờ tôi phải làm sao đây?

Tưởng là tổ ấm hạnh phúc, tôi ngã quỵ khi bạn cũ tiết lộ bí mật về "giọt máu" mà chồng tôi đã dày công lừa dối

Tưởng là tổ ấm hạnh phúc, tôi ngã quỵ khi bạn cũ tiết lộ bí mật về "giọt máu" mà chồng tôi đã dày công lừa dối

Từ khi có tiếng nói cười của con nít trong nhà, vợ chồng tôi dần hòa thuận, gắn bó với nhau hơn. Chúng tôi rất yêu thương con gái, xem con chẳng khác gì con ruột của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Đời sống 23 phút trước
Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Đời sống 28 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Đời sống 52 phút trước
Trong 5 ngày tới, 3 con giáp chịu ảnh hưởng của Hung Tinh Kiếp Tài, sự nghiệp lao dốc, tiền tài hao hụt

Trong 5 ngày tới, 3 con giáp chịu ảnh hưởng của Hung Tinh Kiếp Tài, sự nghiệp lao dốc, tiền tài hao hụt

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội sau ngày 18/9/2026

3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội sau ngày 18/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Chồng bỏ đi ở với nhân tình cả tháng, vợ chỉ gửi đúng 3 chữ khiến gã cuốn gói về ngay

Chồng bỏ đi ở với nhân tình cả tháng, vợ chỉ gửi đúng 3 chữ khiến gã cuốn gói về ngay