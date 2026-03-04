Đêm tân hôn nghe tiếng sột soạt, tôi khóc thét khi thấy một đôi mắt dưới giường

Tâm sự gia đình 04/03/2026 22:00

Anh ngồi dậy, kéo tay của người đó lôi ra khỏi gầm giường. Lúc này tôi mới nhìn rõ đó là một người đàn ông có ngoại hình khá giống với chồng tôi. Nhưng anh ta có vẻ không được bình thường.

Tôi và chồng mới cưới quen nhau qua mai mối. Chúng tôi tìm hiểu khoảng một năm thì tiến tới hôn nhân. Tôi có đến nhà anh chơi vài lần, anh chỉ còn một mẹ già và một em trai. Tôi không ngại làm dâu, cũng không ngại chăm sóc mẹ chồng. Tính tình anh lại hiền lành, thật thà, nên tôi nhanh chóng gật đầu đồng ý lấy anh. 

Vào đêm tân hôn, chồng tôi uống khá nhiều với bạn bè. Tôi ở trong phòng thì bỗng nghe tiếng sột soạt kì lạ từ dưới gầm giường. Chồng tôi từ bên ngoài vừa đi vào đã ngã đùng ra giường ngủ thiếp đi. Tôi tò mò ngồi xuống ngó vào gầm giường nhìn xem là thứ gì, tôi cứ nghĩ chắc trong nhà anh nuôi chó mèo.

Chẳng ngờ được, khi tôi vừa nhìn xuống thì hoảng hồn hét thất thanh. Tôi thấy một cặp mắt sáng đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi ngã ra đất run rẩy sợ hãi, giơ tay lay mạnh chồng dậy. Anh mơ màng hỏi chuyện gì. Tôi sợ hãi nói hình như dưới gầm giường có người…

Chồng tôi bỗng tỉnh ra, nhưng anh lại rất bình tĩnh trước vẻ hoảng sợ của tôi. Anh ngồi dậy, kéo tay của người đó lôi ra khỏi gầm giường. Lúc này tôi mới nhìn rõ đó là một người đàn ông có ngoại hình khá giống với chồng tôi. Nhưng anh ta có vẻ không được bình thường.

Đêm tân hôn nghe tiếng sột soạt, tôi khóc thét khi thấy một đôi mắt dưới giường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lúc này chồng tôi mới thú thật đó là em trai của anh, từ khi sinh ra đã không được bình thường. Dù chỉ kém chồng tôi 2 tuổi nhưng hành động, lời nói không khác gì một đứa trẻ. Do đó, sau này chồng tôi không chỉ phải phụng dưỡng mẹ già mà cả đời phải lo cho người em bệnh tật này.

Những điều này tôi hoàn toàn không hề hay biết. Vì trước đó cả chồng và gia đình anh đều giấu tôi. Ngày cười, họ để người em kia trong phòng riêng không cho ra ngoài. Nhưng họ lại không người cậu ta đã trốn vào gầm giường trong phòng ngủ của anh trai.

Cả tôi và chồng đều có công việc ổn định nhưng lương cũng chỉ đủ nuôi mẹ già, thêm một đứa con nữa. Giờ khi tôi biết phải nuôi thêm em chồng cả đời, thì làm sao tôi chấp nhận được. Dù chồng tôi đã xin lỗi, vì anh không thể bỏ em ruột của mình. Nhưng anh không nên lừa dối tôi. Giờ cứ nghĩ đến cảnh sống chật vật trong tương lai mà tôi thấy khổ sở chỉ muốn ly hôn ngay. Giờ tôi phải làm sao đây?

Tưởng là tổ ấm hạnh phúc, tôi ngã quỵ khi bạn cũ tiết lộ bí mật về "giọt máu" mà chồng tôi đã dày công lừa dối

Tưởng là tổ ấm hạnh phúc, tôi ngã quỵ khi bạn cũ tiết lộ bí mật về "giọt máu" mà chồng tôi đã dày công lừa dối

Từ khi có tiếng nói cười của con nít trong nhà, vợ chồng tôi dần hòa thuận, gắn bó với nhau hơn. Chúng tôi rất yêu thương con gái, xem con chẳng khác gì con ruột của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đêm tân hôn nghe tiếng sột soạt, tôi khóc thét khi thấy một đôi mắt dưới giường

Đêm tân hôn nghe tiếng sột soạt, tôi khóc thét khi thấy một đôi mắt dưới giường

Tâm sự gia đình 2 giờ 41 phút trước
Vợ đẻ rơi con ngay bên lề đường, chồng hốt hoảng bế vào viện để rồi cả hai "muối mặt" vì một sự nhầm lẫn tai hại

Vợ đẻ rơi con ngay bên lề đường, chồng hốt hoảng bế vào viện để rồi cả hai "muối mặt" vì một sự nhầm lẫn tai hại

Tâm sự 2 giờ 49 phút trước
7 cô người yêu cũ của chồng gửi chung một món quà cưới, tôi vừa mở ra đã đứng hình

7 cô người yêu cũ của chồng gửi chung một món quà cưới, tôi vừa mở ra đã đứng hình

Tâm sự 2 giờ 53 phút trước
Tôi khuỵu ngã trước cổng trường khi thấy con gái ngồi trong lòng một người đàn ông

Tôi khuỵu ngã trước cổng trường khi thấy con gái ngồi trong lòng một người đàn ông

Tâm sự gia đình 2 giờ 58 phút trước
Con trai ngoại tình mà mẹ chồng không một lời trách móc, ngày tôi xách vali rời đi, món quà của bà khiến tôi khóc nghẹn

Con trai ngoại tình mà mẹ chồng không một lời trách móc, ngày tôi xách vali rời đi, món quà của bà khiến tôi khóc nghẹn

Tâm sự 3 giờ 1 phút trước
Đang lúc trao nhẫn cưới lộng lẫy, chú rể bỗng khuỵu ngã vì một tiếng gọi của nhân vật bí ẩn

Đang lúc trao nhẫn cưới lộng lẫy, chú rể bỗng khuỵu ngã vì một tiếng gọi của nhân vật bí ẩn

Tâm sự 3 giờ 8 phút trước
Lần đầu ngủ phòng mẹ vợ bỗng thấy dưới chiếu "lộm cộm", tôi chết lặng khi chạm vào thứ này

Lần đầu ngủ phòng mẹ vợ bỗng thấy dưới chiếu "lộm cộm", tôi chết lặng khi chạm vào thứ này

Tâm sự 3 giờ 12 phút trước
Họ hàng mỉa mai vợ nghèo nàn, chồng đi tới nói đúng một câu khiến đám đông "câm nín" còn chị em thì ghen tị đỏ mắt

Họ hàng mỉa mai vợ nghèo nàn, chồng đi tới nói đúng một câu khiến đám đông "câm nín" còn chị em thì ghen tị đỏ mắt

Tâm sự gia đình 3 giờ 18 phút trước
Con gái 8 tuổi ngủ riêng cứ than chật giường, mẹ xem camera bỗng quỵ ngã khi thấy "người bạn đồng hành" bí ẩn của con

Con gái 8 tuổi ngủ riêng cứ than chật giường, mẹ xem camera bỗng quỵ ngã khi thấy "người bạn đồng hành" bí ẩn của con

Tâm sự 3 giờ 21 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 5/3/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Năm 5/3/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam qua đời ở tuổi 49

Cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam qua đời ở tuổi 49

Giá vàng thế giới đột ngột lao dốc tối ngày 3/3, 'bốc hơi' cả trăm USD từ đỉnh

Giá vàng thế giới đột ngột lao dốc tối ngày 3/3, 'bốc hơi' cả trăm USD từ đỉnh

Giá vàng hôm nay, ngày 4/3/2026: Vàng SJC giảm mạnh, người mua đu đỉnh lỗ gần 11 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/3/2026: Vàng SJC giảm mạnh, người mua đu đỉnh lỗ gần 11 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tôi khuỵu ngã trước cổng trường khi thấy con gái ngồi trong lòng một người đàn ông

Tôi khuỵu ngã trước cổng trường khi thấy con gái ngồi trong lòng một người đàn ông

Họ hàng mỉa mai vợ nghèo nàn, chồng đi tới nói đúng một câu khiến đám đông "câm nín" còn chị em thì ghen tị đỏ mắt

Họ hàng mỉa mai vợ nghèo nàn, chồng đi tới nói đúng một câu khiến đám đông "câm nín" còn chị em thì ghen tị đỏ mắt

Cảm động vì chồng đồng ý cho chị gái trầm cảm về ở cùng, tôi ngã quỵ khi đọc được tin nhắn "ngã giá" anh gửi cho anh rể

Cảm động vì chồng đồng ý cho chị gái trầm cảm về ở cùng, tôi ngã quỵ khi đọc được tin nhắn "ngã giá" anh gửi cho anh rể

Tưởng là tổ ấm hạnh phúc, tôi ngã quỵ khi bạn cũ tiết lộ bí mật về "giọt máu" mà chồng tôi đã dày công lừa dối

Tưởng là tổ ấm hạnh phúc, tôi ngã quỵ khi bạn cũ tiết lộ bí mật về "giọt máu" mà chồng tôi đã dày công lừa dối

Vừa xong đêm tân hôn, em dâu thẳng tay vứt bộ chăn ga tôi tặng vào thùng rác, lý do cô ấy đưa ra khiến tôi chỉ muốn "độn thổ" ngay lập tức

Vừa xong đêm tân hôn, em dâu thẳng tay vứt bộ chăn ga tôi tặng vào thùng rác, lý do cô ấy đưa ra khiến tôi chỉ muốn "độn thổ" ngay lập tức

Nuôi con của nhân tình suốt 10 năm sau khi chồng mất, tôi quỵ ngã khi có người bước vào nhà đòi lại con

Nuôi con của nhân tình suốt 10 năm sau khi chồng mất, tôi quỵ ngã khi có người bước vào nhà đòi lại con