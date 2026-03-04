Giá vàng hôm nay, ngày 4/3/2026: Vàng SJC giảm mạnh, người mua đu đỉnh lỗ gần 11 triệu đồng/lượng

Đời sống 04/03/2026 09:10

Hôm nay, ngày 4/3/2026, giá vàng thế giới giảm mạnh khi đồng USD tiếp tục tăng giá, lãi suất trái phiếu đi lên và nhà đầu tư còn bán chốt lời. Trong khi đó, giá vàng SJC trong nước cũng giảm mạnh 5 triệu đồng mỗi lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng SJC 5 triệu đồng mỗi lượng, mua vào 180,2 triệu đồng, bán ra 183,2 triệu đồng. ACB giảm 1,7 triệu đồng/lượng, mua vào còn 182,5 triệu đồng, bán ra 185,5 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm 1 triệu đồng/lượng, mua vào 183,7 triệu đồng, bán ra 186,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm 5 triệu đồng, mua vào 180,2 triệu đồng, bán ra 183,2 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh 5 triệu đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 180,2 triệu đồng, bán ra 183,2 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 180,2 triệu đồng, bán ra 183,2 triệu đồng… So với mức giá đầu tuần, giá vàng trong nước giảm 7,7 triệu đồng mỗi lượng. Những người mua vàng ngày vía Thần tài, nay lỗ gần 11 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, ngày 4/3/2026: Vàng SJC giảm mạnh, người mua đu đỉnh lỗ gần 11 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng SJC trong nước giảm mạnh. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ ngày 4/3 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giao dịch tại 5.089 USD/ounce, giảm đáng kể so với mức đỉnh trong phiên trước đó. Cụ thể, kim loại quý này đã giảm gần 291 USD từ mức cao nhất 5.380 USD/ounce trong phiên giao dịch đêm qua, tương ứng mức giảm khoảng 5%-6%.

Đà suy giảm mạnh mẽ này phản ánh hoạt động bán chốt lời tích cực từ các nhà đầu tư sau giai đoạn tăng vọt gần đây, đồng thời chịu áp lực từ sự phục hồi mạnh mẽ của đồng USD.

Chỉ số đô la Mỹ (DXY) đã tăng lên mức cao nhất trong khoảng sáu tuần qua, đạt quanh 99 điểm vào ngày 3-3, nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn hướng về đồng USD trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang tại Trung Đông. Lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng duy trì ở mức khoảng 4%, làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ vàng khiến một số nhà đầu tư hạn chế mua vào.

Ngoài ra, giá bạc cũng chịu tác động tương tự, giảm mạnh khoảng 5-10 USD/ounce, giao dịch quanh mức 80-83 USD/ounce tùy thời điểm.

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