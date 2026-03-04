3 con giáp 'trộm vía Thần Tài', kiếm tiền không xuể, sự nghiệp hồng phát sau ngày 4/3/2026

Tâm linh - Tử vi 04/03/2026 09:30

3 con giáp 'trộm vía Thần Tài', kiếm tiền không xuể, sự nghiệp hồng phát.

Tuổi Tý

Mọi công việc của người tuổi Tý sẽ diễn ra suôn sẻ, hanh thông tốt đẹp. Những khó khăn mà người tuổi này gặp phải được giải quyết một cách nhanh chóng do nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ từ đồng nghiệp xung quanh. Đây là thời điểm tốt để người tuổi này khẳng định vị trí của mình. Bạn có thể xúc tiến một kế hoạch đầu tư nho nhở để thu lại cát khí cho mình.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên tươi đẹp, nở rộ. Bạn và nửa kia hiện đang có khoảng thời gian yên bình và hạnh phúc bên nhau. Người tuổi này cũng luôn mong muốn xây dựng một gia đình nhỏ cho mình. Vì thế bạn luôn cố gắng tìm kiếm cho mình một đối tượng phù hợp nhất.

3 con giáp 'trộm vía Thần Tài', kiếm tiền không xuể, sự nghiệp hồng phát sau ngày 4/3/2026 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi cho biết công việc của người tuổi Dần sẽ diễn ra tốt đẹp, dễ dàng về mọi mặt. Người tuổi này nhanh chóng hoàn thành kế hoạch sớm hơn thời gian dự tính do sự chủ động và thái độ làm việc chăm chỉ của bản thân. Con giáp này có thể gia tăng nguồn tài chính của mình nhờ vào năng lực cũng như bản lĩnh kiếm tiền của mình. 

Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng sẽ ngập tràn hạnh phúc. Dường như, bạn đang trải qua những ngày tháng thật sự bình yên và ấm áp bên cạnh người ấy. Người độc thân cũng nhanh chóng tìm thấy người thương au thời gian dài cô đơn lẻ bóng.

3 con giáp 'trộm vía Thần Tài', kiếm tiền không xuể, sự nghiệp hồng phát sau ngày 4/3/2026 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Mọi việc làm của tuổi Tuất diễn ra trôi chảy, êm đẹp. Người tuổi này đang có những ước mơ, kế hoạch ấp ủ bấy lâu nhưng vẫn chưa làm được do thiếu động lực để làm. Tuy nhiên, bản mệnh có thể sắp bắt tay vào thực hiện chúng do có sự trợ giúp của Quý Nhân.  

Vận trình tình cảm ổn định. Người đã kết hôn hiện đang cảm thấy hài lòng với tổ ấm nhỏ của mình. Người độc thân với thái độ cởi mở, tuổi này có thể nhận được sự chú ý của nhiều người khác giới. Do đó, hãy thử cho các đối tượng mà bạn có thiện cảm có thêm cơ hội để có thể tìm hiểu và làm quen nhau.

3 con giáp 'trộm vía Thần Tài', kiếm tiền không xuể, sự nghiệp hồng phát sau ngày 4/3/2026 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Trong 3 ngày giữa tuần (từ ngày 4/3 đến 6/3), 3 con giáp Thần Tài chốt sổ đỏ, 'tiền xông vào nhà', may mắn triền miên, tin vui nối tiếp

Trong 3 ngày giữa tuần (từ ngày 4/3 đến 6/3), 3 con giáp Thần Tài chốt sổ đỏ, 'tiền xông vào nhà', may mắn triền miên, tin vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Kẹt nguyên bàn tay trong máy xay thịt, người phụ nữ phải cắt cụt chi

Kẹt nguyên bàn tay trong máy xay thịt, người phụ nữ phải cắt cụt chi

Đời sống 40 phút trước
Người đàn ông phá khóa, cứu 2 đứa trẻ mắc kẹt trong xe ô tô đang khóc vì sợ hãi

Người đàn ông phá khóa, cứu 2 đứa trẻ mắc kẹt trong xe ô tô đang khóc vì sợ hãi

Video 54 phút trước
Tai nạn nghiêm trọng: Xe bán tải đâm vào dải phân cách trên cao tốc khiến 2 người tử vong, 4 người bị thương

Tai nạn nghiêm trọng: Xe bán tải đâm vào dải phân cách trên cao tốc khiến 2 người tử vong, 4 người bị thương

Video 57 phút trước
Bé 10 tuổi chấn thương sọ não do tai nạn khi trượt patin

Bé 10 tuổi chấn thương sọ não do tai nạn khi trượt patin

Đời sống 59 phút trước
Đổi vị cho cả nhà với món cánh gà rim dứa óng ả, ngon quên lối về

Đổi vị cho cả nhà với món cánh gà rim dứa óng ả, ngon quên lối về

Món ngon mỗi ngày 1 giờ 1 phút trước
Cảnh báo: Người phụ nữ ở Hà Nội vừa mất gần 1 tỷ đồng chỉ sau vài phút

Cảnh báo: Người phụ nữ ở Hà Nội vừa mất gần 1 tỷ đồng chỉ sau vài phút

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 5/3/2026, 3 con giáp phúc ngang Thiên Tử, vô vàn tài lộc, giàu ngang trúng số, tiền của dồi dào, rủng rỉnh không xuể

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 5/3/2026, 3 con giáp phúc ngang Thiên Tử, vô vàn tài lộc, giàu ngang trúng số, tiền của dồi dào, rủng rỉnh không xuể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đừng chủ quan! Ăn nhiều thịt lợn có thể khiến tình trạng bệnh của 4 nhóm người này trầm trọng hơn

Đừng chủ quan! Ăn nhiều thịt lợn có thể khiến tình trạng bệnh của 4 nhóm người này trầm trọng hơn

Sống khỏe 1 giờ 31 phút trước
TP.HCM: Thêm 48 người nhập viện do ăn bánh mì, nâng tổng số người ngộ độc lên 54 trường hợp

TP.HCM: Thêm 48 người nhập viện do ăn bánh mì, nâng tổng số người ngộ độc lên 54 trường hợp

Đời sống 1 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng thế giới đột ngột lao dốc tối ngày 3/3, 'bốc hơi' cả trăm USD từ đỉnh

Giá vàng thế giới đột ngột lao dốc tối ngày 3/3, 'bốc hơi' cả trăm USD từ đỉnh

Giá vàng hôm nay, ngày 4/3/2026: Vàng SJC giảm mạnh, người mua đu đỉnh lỗ gần 11 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/3/2026: Vàng SJC giảm mạnh, người mua đu đỉnh lỗ gần 11 triệu đồng/lượng

Tối nay (3/3/2026), Việt Nam đón 'trăng máu' trong 58 phút

Tối nay (3/3/2026), Việt Nam đón 'trăng máu' trong 58 phút

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 3 ngày giữa tuần (từ ngày 4/3 đến 6/3), 3 con giáp Thần Tài chốt sổ đỏ, 'tiền xông vào nhà', may mắn triền miên, tin vui nối tiếp

Trong 3 ngày giữa tuần (từ ngày 4/3 đến 6/3), 3 con giáp Thần Tài chốt sổ đỏ, 'tiền xông vào nhà', may mắn triền miên, tin vui nối tiếp

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 5/3/2026, 3 con giáp phúc ngang Thiên Tử, vô vàn tài lộc, giàu ngang trúng số, tiền của dồi dào, rủng rỉnh không xuể

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 5/3/2026, 3 con giáp phúc ngang Thiên Tử, vô vàn tài lộc, giàu ngang trúng số, tiền của dồi dào, rủng rỉnh không xuể

Thần Tài theo gót, quý nhân dẫn đường sau ngày 5/3/2026, 3 con giáp 'hút cạn tiền bạc' thiên hạ, sự nghiệp chạm đỉnh cao danh vọng, dư sức mua nhà tậu xe

Thần Tài theo gót, quý nhân dẫn đường sau ngày 5/3/2026, 3 con giáp 'hút cạn tiền bạc' thiên hạ, sự nghiệp chạm đỉnh cao danh vọng, dư sức mua nhà tậu xe

Từ 4/3 đến 14/3, 3 con giáp Tiền - Tình viên mãn, giàu có hơn người, hưởng hết may mắn, vàng bạc chất đầy nhà

Từ 4/3 đến 14/3, 3 con giáp Tiền - Tình viên mãn, giàu có hơn người, hưởng hết may mắn, vàng bạc chất đầy nhà

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (4/3-5/3), vận thế đổi đời, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, trả hết nợ nần, giàu lên chóng mặt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (4/3-5/3), vận thế đổi đời, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, trả hết nợ nần, giàu lên chóng mặt

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/3/2026, 3 con giáp Tài Lộc bùng nổ, vận đỏ hết phần người khác, tha hồ đếm tiền mỏi tay, tương lai tươi sáng

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/3/2026, 3 con giáp Tài Lộc bùng nổ, vận đỏ hết phần người khác, tha hồ đếm tiền mỏi tay, tương lai tươi sáng