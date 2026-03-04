Từ 4/3 đến 14/3, 3 con giáp Tiền - Tình viên mãn, giàu có hơn người, hưởng hết may mắn, vàng bạc chất đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 04/03/2026 10:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Tiền - Tình viên mãn, giàu có hơn người, hưởng hết may mắn, vàng bạc chất đầy nhà từ 4/3 đến 14/3 này nhé!

Con giáp tuổi Hợi 

Từ 4/3 đến 14/3, Chính Ấn nâng đỡ cho người tuổi Hợi nên đường công danh sự nghiệp của bản mệnh đương lên như diều gặp gió. Dường như không có khó khăn nào có thể cản bước bạn, với tài trí và tinh thần mạnh mẽ bạn thoải mái trong việc xử lý các vấn đề xảy ra bất ngờ.   

Từ 4/3 đến 14/3, 3 con giáp Tiền - Tình viên mãn, giàu có hơn người, hưởng hết may mắn, vàng bạc chất đầy nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Kim sinh Thủy báo hiệu nếu là người đã có gia đình hay nửa kia, bạn sẽ có cơ hội cùng đối phương hâm nóng chuyện tình cảm, kéo gần khoảng cách vô hình dạo này. Ngược lại, nếu bạn vẫn độc thân, bạn cũng sẽ nhận được tín hiệu lấy lòng từ  ai đó đang ở xung quanh mình.

Con giáp tuổi Mùi 

Từ 4/3 đến 14/3, tuổi Mùi được Tam hợp cục che chở, vận trình ngày mới của con giáp này nhờ thế mà cũng tốt dần lên. Đặc biệt là phương diện tình cảm giữa bản mệnh và đối phương càng ngày càng trở nên bền chặt hơn, có thể tiến tới một nấc thang mới.

Từ 4/3 đến 14/3, 3 con giáp Tiền - Tình viên mãn, giàu có hơn người, hưởng hết may mắn, vàng bạc chất đầy nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đường tài lộc của tuổi Mùi trong thời gian này có thể chưa nhiều nhưng chắc chắn trong thời gian tới sẽ có khá nhiều những điều tốt lành khiến cho con giáp này cảm thấy lạc quan hơn. Ít nhất trong ngày, tuổi Mùi cũng không cần phải lo lắng về chuyện cơm ăn áo mặc. Có nhiều cơ hội để kiếm tiền ngay trong tầm tay một cách dễ dàng.

Con giáp tuổi Thân 

Từ 4/3 đến 14/3, những thành công trong công việc sẽ sớm đến với tuổi Thân nếu như biết chịu trách nhiệm với công việc mình đang làm. Cấp trên chẳng phủ nhận công lao đâu. Hơn nữa, bản mệnh rất tự tin vào khả năng của mình nhưng đừng bao giờ chủ quan mà ngủ quên trên chiến thắng.

Từ 4/3 đến 14/3, 3 con giáp Tiền - Tình viên mãn, giàu có hơn người, hưởng hết may mắn, vàng bạc chất đầy nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Dậu Thân tương hội, tuổi Thân đừng quá căng thẳng nếu đến giờ mình vẫn cô đơn. Đào hoa khởi vượng trong ngày biết đâu sẽ mang đến cho con giáp này nửa yêu thương ngay tức khắc, hãy mở cửa trái tim mình. Đừng quá khắt khe với bản thân cũng như với đối phương.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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