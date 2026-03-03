NÓNG: Số ca nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở TP.HCM tăng lên hơn 20 người

Đời sống 03/03/2026 16:54

Ngày 2/3, Phòng Nghiệp vụ y thuộc Sở Y tế TP.HCM cho hay tính đến 13h cùng ngày, Sở Y tế ghi nhận 22 trường hợp đến khám và điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn TP sau khi ăn bánh mì của tiệm A.C trên đường Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông.

Theo thông tin từ báo Người Tuổi Trẻ, tại Bệnh viện Quân y 175 là 12 ca; Bệnh viện Nhân dân Gia Định 8 ca; Bệnh viện Đa khoa Trung Mỹ Tây 1 ca; Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức 1 ca.

Trước đó, Sở Y tế TP.HCM tiếp nhận báo cáo từ các cơ sở khám chữa bệnh về các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì và lập tức chỉ đạo các bệnh viện rà soát quy trình tiếp nhận, điều trị người bệnh.

NÓNG: Số ca nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở TP.HCM tăng lên hơn 20 người - Ảnh 1
Nhiều bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì được xử trí tại khoa cấp cứu Bệnh viện Quân y 175 mới đây - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Các bệnh viện được yêu cầu bảo đảm thu dung, phân loại và xử trí đúng phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm do Sở ban hành; đồng thời thực hiện chế độ báo cáo nhanh cho Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Sở Y tế, bao gồm số ca tiếp nhận, ca nặng, kết quả xét nghiệm vi sinh và biến chứng (nếu có) để kịp thời điều phối, thống nhất hướng xử trí.

Sở Y tế cho biết sẽ tiếp tục cập nhật khi có diễn biến mới.

NÓNG: Số ca nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở TP.HCM tăng lên hơn 20 người - Ảnh 2
Các bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu - Ảnh: Báo Người Lao Động

Như báo Người Lao Động đã thông tin trước đó, trong ngày 27-2, Bệnh viện Quân y 175 đã tiếp nhận loạt ca bệnh sau khi ăn tại tiệm bánh mì A.C (địa chỉ 841 đường Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông).

Đa số người bệnh bị nôn ói, đau bụng, sốt… trong đó 6 trường hợp nhập viện điều trị và 5 trường hợp được kê toa điều trị ngoại trú, theo dõi tại nhà.

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Từ khóa:   ngộ độc thực phẩm tin moi ngộ độc bánh mì

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