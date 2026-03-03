Bé trai 8 tuổi nghi bị điện giật tử vong khi chơi ở trường mầm non

Đời sống 03/03/2026 16:02

Trong lúc chơi ở trường mầm non gần nhà, bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ bị ngã mạnh xuống nền nhà nghi bị điện giật, tử vong sau đó.

Theo thông tin từ Vietnam+, ngày 3/3, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Phú Riềng, tỉnh Đồng Nai cho biết, xã đã tổ chức đoàn phối hợp với công an địa phương đến nhà thăm hỏi, động viên gia đình bé trai Lê Hữu Hoàng Thiên (8 tuổi, ngụ thôn Phú Cường, xã Phú Riềng) là nạn nhân nghi bị điện giật tử vong khi chơi tại trường mầm non B.M.N. gần nhà.

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 2/3, bé Lê Hữu Hoàng Thiên từ nhà đi ra trường mầm non B.M.N. gần nhà chơi.

Trong lúc đang chơi, bé Thiên vô tình chạm tay vào hàng rào làm bằng sắt xung quanh trường thì bất ngờ bị giật mạnh, ngã xuống nền bê tông bất động.

Thấy cháu bé nghi bị điện giật bất ngờ, nhiều người xung quanh vội đến sơ cứu, đưa bé Thiên đi cấp cứu nhưng không may cháu bé đã tử vong sau đó.

Bé trai 8 tuổi nghi bị điện giật tử vong khi chơi ở trường mầm non - Ảnh 1
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ bé trai 8 tuổi tử vong nghi bị điện giật - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, nhận tin báo, công an địa phương nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định có sợi dây điện trên hàng rào sắt. Khu vực bé Thiên chạm tay vào có vết cháy sém của sợi dây điện.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

