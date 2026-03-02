NÓNG: Chiều 2/3, giá vàng trong nước lập đỉnh khi vượt 190 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước vừa tăng áp sát 191 triệu/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới vượt 5.400 USD/ounce sau khi căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo thông tin từ báo Tri thức - ZNews, vàng SJC, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng ở mức 187,9 - 190,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chiều hôm qua.

Vàng Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng ở mức 186,9 - 190,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Các thương hiệu PNJ, DOJI, Phú Quý đồng loạt niêm yết giá vàng SJC ở mức 186,9 - 189,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,9 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chiều hôm qua.

Theo thông tin từ báo Quân đội nhân dân, vàng nhẫn thương hiệu SJC giao dịch ở mức 186,4 - 189,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 2,6 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu PNJ, DOJI cùng giao dịch ở mức 186,9 - 189,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,9 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chiều hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng nhẫn ở ngưỡng 187,9 - 190,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chiều hôm qua.

Vàng nhẫn tròn 999.9 thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào ở mức 185,4 triệu đồng/lượng, tăng 2,9 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý giao dịch ở mức 186,9 - 189,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chiều hôm qua.

Giá vàng thế giới tăng mạnh khi căng thẳng tại Trung Đông leo thang, đặc biệt sau các cuộc tấn công quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran. Sự bất ổn trong khu vực này đã làm gia tăng lo ngại về sự bất ổn toàn cầu, khiến các nhà đầu tư đổ xô vào vàng như một công cụ trú ẩn an toàn.

