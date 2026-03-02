Thông tin MỚI vụ cô gái bán hàng ngất xỉu sau khi tiếp xúc hai phụ nữ lạ

Đời sống 02/03/2026 11:34

Ngày 2/3, thông tin từ Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã nhận báo cáo xác minh của Công an xã Krông Pắc về vụ việc cô gái bị ngất xỉu giữa chợ sau khi tiếp xúc người lạ gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 2/3, Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin đơn vị đã nhận được báo cáo của Công an xã Krông Pắk về vụ việc một cô gái bán hàng ngất xỉu sau khi nói chuyện với hai phụ nữ lạ.

Theo kết quả xác minh, chị N.N.T.T (33 tuổi, trú tại xã M’Đrắk) quen biết một người đàn ông tên G (chưa rõ nhân thân, lai lịch) thông qua mạng xã hội. Ông G nói với chị T rằng mình sinh sống tại xã Krông Pắk và cả hai từng gặp nhau tại đây.

Trong quá trình quen biết và nảy sinh tình cảm với ông G, chị T nhận thấy người đàn ông này có nhiều biểu hiện không thật thà, mâu thuẫn nên quyết định đến nơi ở của ông để làm rõ.

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Chị C trước thời điểm bị ngất xỉu - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Lao Động, sáng 25/2, chị T cùng mẹ là bà D (55 tuổi) điều khiển xe máy đến xã Krông Pắk để tìm ông G. Sau khi đến nhiều địa điểm để hỏi thăm tung tích nhưng không có kết quả, hai mẹ con tiếp tục ghé vào một số hàng quán để dò hỏi song không ai xác nhận quen biết ông G. Sau đó, chị T cùng mẹ vào chợ Hòa vì trước đây từng ghé chợ này cùng ông G.

Tại chợ, khi gặp chị N.T.T.C (23 tuổi, kinh doanh tạp hóa), bà D hỏi thăm nhưng chị C cho biết không biết người đàn ông tên G.

Chị T đưa điện thoại cho chị C xem hình ảnh thì chị C bất ngờ la lớn và đuổi hai mẹ con ra ngoài. Khi mẹ con chị T rời đi, chị C từ trong quầy bước ra và ngất xỉu.

Thời điểm này, trong chợ xuất hiện tin đồn có người thôi miên, “bỏ bùa” để cướp tài sản nên nhiều người nghi ngờ hai mẹ con chị T đã tác động đến chị C nhằm chiếm đoạt tài sản. Nhiều người sau đó lao đến, khiến hai mẹ con chị T phải nhanh chóng lên xe rời khỏi khu vực.

Đến trưa 27/2, chị T phát hiện trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh kèm nội dung cho rằng chị đã thôi miên để cướp tài sản.

Cho rằng thông tin này không đúng sự thật, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự cá nhân, chị T đã đề nghị cơ quan công an làm rõ.

Qua xác minh, Công an xã Krông Pắk xác định bà D và chị T không có hành vi dùng thuốc mê, thôi miên để cướp tài sản như các trang mạng xã hội đăng tải. Việc chị C ngất xỉu không liên quan đến hai người này.

Theo cơ quan công an, nguyên nhân chị C ngất xỉu cần được cơ quan chuyên môn thăm khám và kết luận

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