Được người lạ tặng hộp bánh ở bệnh viện, mở ra kiểm tra liền phát nổ

Đời sống 01/03/2026 17:16

Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra làm rõ vụ một hộp bánh phát nổ trong Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh khiến một người bị thương.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 1/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long xác nhận đang tiến hành điều tra vụ nổ xảy ra tại Bệnh viện đa khoa Trà Vinh (phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long).

Theo báo cáo ban đầu từ bệnh viện, vào lúc 7h24 ngày 27/2, một đối tượng chưa rõ danh tính đã tiếp cận phòng bệnh nhân L.M.L. (24 tuổi) tại Khoa Chấn thương chỉnh hình, tầng 6, khu E.

Khi vào phòng, người này có cầm theo hộp bánh, rồi để dưới gầm giường bệnh nhân, sau đó ra về.

Bà P.T.G. (47 tuổi, mẹ của bệnh nhân L.) sau đó đã mở hộp bánh. Khi phát hiện bên trong có một hộp giấy trắng, bà G. mở ra xem thì vật này bất ngờ phát nổ. May mắn, bà G. chỉ bị xây xát nhẹ ở bàn tay và mu bàn chân trái.

Ngay sau vụ nổ, lãnh đạo Phòng Hành chính quản trị Bệnh viện đa khoa Trà Vinh cùng hai nhân viên đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra.

Được người lạ tặng hộp bánh ở bệnh viện, mở ra kiểm tra liền phát nổ - Ảnh 1
Một người mang hộp bánh vào phòng bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh (Vĩnh Long) để dưới giường bệnh, sau đó hộp bánh phát nổ

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, qua khám nghiệm sơ bộ, lực lượng chức năng phát hiện vỏ ống nước bị cháy xém, cùng với các linh kiện điện tử, lọ đựng cồn và dây đồng. Vụ nổ đã gây ra hỏa hoạn nhỏ, làm cháy xém tủ đầu giường, gối, mền và chiếu của bệnh nhân.

Nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân đã kịp thời sử dụng bình chữa cháy tại chỗ để dập tắt đám cháy, ngăn không cho lửa lan rộng. Khoa Chấn thương chỉnh hình cũng đã khẩn trương di dời toàn bộ bệnh nhân trong phòng xảy ra sự cố sang các phòng khác để đảm bảo an toàn và tiếp tục điều trị.

Công an phường Nguyệt Hóa cùng các đơn vị chức năng đã có mặt tại hiện trường để lập biên bản, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Vĩnh Long làm rõ.

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