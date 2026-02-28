NÓNG: Danh tính chủ cơ sở dùng hàn the sản xuất hơn 1 tấn giò chả bán cho người dân

Đời sống 28/02/2026 11:34

Theo thông tin Cục Quản lý Phát triển thị trường trong nước, hai đối tượng tại huyện Yên Mỹ, Hưng Yên đã bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”. Tang vật thu giữ lên đến hơn 1,2 tấn thực phẩm các loại, phơi bày thủ đoạn gian dối bất chấp sức khỏe người tiêu dùng của cơ sở sản xuất này.

Theo thông tin từ báo Dân trí, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), căn cứ hồ sơ vụ việc do Đội Quản lý thị trường số 9 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên) chuyển giao, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Cơ quan điều tra đồng thời khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Huyền (SN 1970) và Nguyễn Văn Trường (SN 1995), cùng trú tại thôn Đông Kim, xã Hoàn Long, tỉnh Hưng Yên, về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo khoản 2 Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 27/1 đến ngày 30/1, Nguyễn Văn Trường cùng với bà Nguyễn Thị Huyền, chủ cơ sở sản xuất thực phẩm Đoàn Huyền đã sử dụng hàn the (tên khoa học là Natri tetraborat) - chất cấm sử dụng để sản xuất hàng loạt sản phẩm giò, chả nhằm đưa ra thị trường tiêu thụ.

Cơ quan chức năng cho biết số lượng thực phẩm được xác định gồm 750 chiếc giò lợn (1kg/chiếc), 720 túi xúc xích (500gram/túi), 130 túi chả sụn (500gram/túi), 30 chiếc giò gà (1kg/chiếc), 1.420 chiếc giò lá (giò bò), cùng 150kg giò sống (thịt lợn xay) với tổng giá trị khoảng 178,63 triệu đồng. Toàn bộ số hàng hóa được sản xuất với mục đích bán cho người tiêu dùng.

NÓNG: Danh tính chủ cơ sở dùng hàn the sản xuất hơn 1 tấn giò chả bán cho người dân - Ảnh 1
Kết quả kiểm tra nhanh 12 mẫu thành phẩm và nguyên liệu cho thấy 6 mẫu nghi ngờ dương tính với hàn the - Ảnh: Bái dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Nhân dân, ngày 30/1, Đội Quản lý thị trường số 9 phối hợp kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất giò chả của bà Huyền tại chợ Đông Tảo. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 1.285kg giò chả, xúc xích thành phẩm cùng nhiều nguyên liệu, phụ gia và máy móc phục vụ sản xuất.

Kiểm tra nhanh 12 mẫu cho thấy 6 mẫu nghi có hàn the. Đoàn kiểm tra đã lấy 8 mẫu gửi kiểm nghiệm. Bà Huyền thừa nhận tự mua nguyên liệu về sản xuất nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hay giấy tờ pháp lý liên quan. Toàn bộ hàng hóa và tang vật bị tạm giữ. Ngày 2/2, hồ sơ được chuyển cho cơ quan điều tra và đến 12/2, vụ án cùng các bị can chính thức bị khởi tố.

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