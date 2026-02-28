Lật thuyền khi xem đua ghe, hai mẹ con tử vong thương tâm

Hai người tử vong do lật thuyền xảy ra gần khu vực gần Cảng cá Thuận An (TP Huế). Chính quyền địa phương dừng giải đua ghe để tập trung cứu hộ và xử lý sự việc.

Theo thông tin từ báo Lao Động, sáng 28/2, hàng nghìn người tập trung về cửa biển Thuận An để xem đua ghe tại lễ hội cầu ngư làng Thai Dương Hạ ở gần cửa biển Thuận An.

Trong quá trình di chuyển trên phá Tam Giang theo dõi giải đua, thuyền chở 11 người dân ở xã Hải Dương cũ bất ngờ bị lật. Người dân và lực lượng chức năng đưa được 9 người vào bờ an toàn. Một phụ nữ 25 tuổi và con trai 3 tuổi tử vong.

Chính quyền phường Thuận An đã hỗ trợ, thăm hỏi gia đình gặp nạn. Giải đua ghe tại lễ hội cầu ngư làng Thai Dương Hạ cũng bị đình chỉ.

Lật thuyền khi xem đua ghe, hai mẹ con tử vong thương tâm - Ảnh 1

Người dân theo dõi giải đua ghe tại lễ hội cầu ngư ở làng Thai Dương Hạ hôm 27/2 - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, cứ ba năm một lần, lễ hội cầu ngư đầu năm được làng Thai Dương Hạ, phường Thuận An tổ chức ngày 11-12/1 âm lịch, cầu cho mưa thuận gió hòa, ngư dân ra khơi đánh bắt thuận lợi. Lễ hội thu hút đông đảo người dân vùng lân cận theo dõi, đặc biệt là giải đua ghe trên phá Tam Giang.

Chiều 27/2, tàu du lịch Signature QN-7269 xảy ra cháy tại khu vực gần Hang Cỏ trên Vịnh Hạ Long. Toàn bộ 41 người trên tàu được đưa vào bờ an toàn.

