Loạt ảnh 'tình bể bình' của Chương Nhược Nam và Vương An Vũ trong phim mới

Mới đây, đoàn phim chính thức công bố đội hình sản xuất và dàn diễn viên, đánh dấu bước khởi động quan trọng của dự án chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên. Phần hình ảnh giới thiệu đi kèm thông điệp giàu chất thơ về thời gian, nhịp đập và sự quyến luyến càng khiến người xem tò mò về câu chuyện tình yêu sẽ được kể trên màn ảnh nhỏ.

Trong những khoảnh khắc được hé lộ, Chương Nhược Nam và Vương An Vũ thể hiện sự ăn ý qua ánh mắt, cử chỉ tự nhiên và khoảng cách vừa đủ để tạo cảm giác thân mật. Không cần những cảnh ôm hôn phô trương, sự ngọt ngào đến từ nét diễn tiết chế, giàu cảm xúc, gợi mở mối quan hệ đã có sẵn chiều sâu từ quá khứ. Đây cũng là yếu tố giúp cặp đôi nhanh chóng tạo thiện cảm, dù phim mới chỉ ở giai đoạn công bố ban đầu.

Nội dung phim xoay quanh câu chuyện của Thẩm Thiên Trản và Quý Thanh Hòa - hai con người từng lỡ nhịp trong quá khứ, để rồi tái ngộ sau năm năm với những thay đổi lớn trong cuộc sống. Một bên là nữ nhà sản xuất phim bề ngoài hào nhoáng nhưng chất chứa áp lực, một bên là người thợ sửa đồng hồ trầm lặng, mang theo mối tình chưa từng phai nhạt. Sự hợp tác vì công việc dần mở ra hành trình chữa lành, khi cả hai học cách đối diện với cảm xúc thật của mình.

Với sự kết hợp giữa đề tài tình yêu - thời gian và những khoảnh khắc tình cảm nhẹ nhàng, Muốn Giấu Em Cùng Thời Gian được kỳ vọng sẽ chạm đến cảm xúc của khán giả yêu thích dòng phim lãng mạn, chữa lành.

Những hình ảnh đầu tiên của Chương Nhược Nam và Vương An Vũ không chỉ là "mồi lửa" truyền thông, mà còn mở ra nhiều chờ đợi cho một câu chuyện tình được kể bằng nhịp điệu chậm rãi, tinh tế trong thời gian tới.