Chương Nhược Nam đổi đời sau một đêm nhờ hành động này

Tuy nhiên, bước ngoặt lớn nhất đến với Chương Nhược Nam vào năm 2018, khi cô bất ngờ được thiếu gia Vương Tư Thông (con trai của tỷ phú Vương Kiện Lâm) ấn theo dõi trên mạng xã hội.

Tên tuổi của Chương Nhược Nam bắt đầu được biết đến từ năm 2015, khi cô nổi lên như một hiện tượng mạng nhờ loạt ảnh đời thường lan truyền trên Weibo. Gương mặt thanh tú, nụ cười nhẹ nhàng cùng thần thái tự nhiên đã giúp cô nhanh chóng chiếm được cảm tình của công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Sau một đêm, tên tuổi của diễn viên Khó dỗ dành đã lan tỏa khắp mạng xã hội đất nước tỷ dân. Từ khoá "Vương Tư Thông follow Chương Nhược Nam" có đến 2,45 triệu lượt bình luận và tìm kiếm. Nhiều người gọi đây là cú follow đổi đời, giúp cô nhanh chóng tiến sâu hơn vào giới giải trí và trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng, đạo diễn chú ý.

Tuy vậy, thay vì dựa hoàn toàn vào sự nổi tiếng bất ngờ, Chương Nhược Nam đã chọn cách chứng minh bản thân bằng thực lực. Cô theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp, tham gia nhiều dự án điện ảnh và truyền hình lớn nhỏ như Tháng năm vội vã, Hôn lễ của em, Khó dỗ dành… Dù chưa từng trải qua đào tạo bài bản về diễn xuất, cô vẫn nhận được nhiều đánh giá tích cực nhờ sự cố gắng học hỏi và phong độ ổn định qua từng vai diễn.

Mới đây, nữ diễn viên tiếp tục khiến cộng đồng mạng xôn xao khi tặng toàn bộ nhân viên trong ê-kíp của mình mẫu iPhone 17 vừa ra mắt như một lời cảm ơn cho sự đồng hành, nỗ lực và cống hiến của họ trong suốt thời gian qua. Được biết, hành động này xuất phát từ chính mong muốn cá nhân của Chương Nhược Nam trong việc xây dựng mối quan hệ gắn bó và tôn trọng những cộng sự phía sau hậu trường.

Thông tin về món quà xa xỉ này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Nhiều khán giả khen ngợi nữ diễn viên không chỉ xinh đẹp, tài năng mà còn có tấm lòng hào sảng, biết quan tâm tới những người làm việc cùng mình.

Một số ý kiến còn cho rằng, chính những hành động như vậy đã góp phần giúp Chương Nhược Nam ngày càng được yêu mến và giữ vững hình ảnh đẹp trong mắt công chúng, giữa một showbiz nhiều cạnh tranh và thị phi.