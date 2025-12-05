Xa Thi Mạn đột ngột lập di chúc tuổi 50, chia rõ tài sản

Xa Thi Mạn quyết định lập di chúc ở tuổi 50. “Cả đời đã kiếm tiền cực khổ, nếu chẳng may xảy ra chuyện gì tôi không muốn công sức mình bị bỏ phí. Tôi muốn mọi thứ được phân chia đúng theo ý bản thân lúc này”, cô kể.

Sự ra đi của cha nuôi cô - tài tử Hứa Thiệu Hùng hồi tháng 10 khiến Xa Thi Mạn chênh vênh. Nữ diễn viên bắt đầu nhìn nhận chuyện sinh tử, bệnh tật theo hướng khác so với trước đây.

Nữ diễn viên tự nhủ phải sống tích cực hơn, muốn làm nhiều điều có ích và khiến bản thân cảm thấy mãn nguyện, bởi cuộc đời vốn dĩ rất ngắn.

Xa Thi Mạn đang điều chỉnh tâm trạng để quay lại nhịp sống bình thường. Qua những mất mát, cô hiểu rõ chuyện sinh - lão - bệnh - tử là điều không ai tránh được.

Xa Thi Mạn thừa nhận mình từng mong quay lại tuổi 30, giai đoạn mà theo cô "xung quanh toàn là chuyện vui, từ yêu đương, kết hôn đến sinh con".

Bước vào tuổi 50, cô đối diện nhiều hơn với sinh ly tử biệt và đang học cách điều chỉnh bản thân để thích nghi với giai đoạn mới.

Về chuyện kết hôn và sinh con, cô cho rằng mình không còn mơ mộng nữa. Nhìn những người bạn thân cực nhọc chăm con, cô nhận ra bản thân không phù hợp. Cuộc sống độc thân mang lại cho cô sự tự do và bình yên mà cô trân trọng.

Bên cạnh câu chuyện về di chúc, đời sống và sự nghiệp của Xa Thi Mạn vẫn là đề tài được quan tâm. Trong Nữ hoàng tin tức 2, cô và Tưởng Tổ Mạn bất ngờ được khán giả "đẩy thuyền" thành cặp đôi nữ - nữ vì những tương tác đầy ăn ý.

Trước phản ứng này, Xa Thi Mạn nói khá thoải mái: "Tôi không ngờ khán giả lại ghép cặp như vậy. Nếu kịch bản hay, tôi cũng không ngại thử sức với vai diễn đồng tính nữ".

Cô nhấn mạnh rằng bất kỳ cảnh thân mật nào trên màn ảnh cũng phải phục vụ câu chuyện, chứ không phải để tạo chiêu trò.

Dù thường xuyên vào vai nữ cường trong những năm gần đây, Xa Thi Mạn cho biết điều đó không khiến cô bị đóng khung hình tượng. Tuy nhiên, cô khẳng định sẽ không nhận vai thiếu nữ nữa để tránh "làm khó khán giả".