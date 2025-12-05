Phát hiện nam công nhân trộm 11 điện thoại của đồng nghiệp

Đời sống 05/12/2025 05:30

Ngày 1/12, Công an Đặc khu Cát Hải (Hải Phòng) tiếp nhận đơn trình báo của 11 công nhân một nhà máy sản xuất ô tô về việc bị mất trộm điện thoại cá nhân trong lúc làm việc tại khu vực xưởng lắp ráp.

Theo thông tin từ báo Dân trí, chiều 4/12, Công an TP Hải Phòng cho biết Công an Đặc khu Cát Hải đã tiếp nhận đơn trình báo của 11 công nhân nhà máy sản xuất ô tô về việc bị mất trộm 11 điện thoại di động cá nhân khi đang làm việc tại xưởng lắp ráp.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an Đặc khu Cát Hải đã tiến hành điều tra, xác minh. Qua rà soát, cơ quan Công an xác định đối tượng liên quan đến vụ việc là Lê Trung Thành (sinh năm 1988, trú tại Tổ dân phố Giữa, phường Lưu Kiếm, TP. Hải Phòng) - là công nhân làm việc tại xưởng lắp ráp ô tô của nhà máy.

Phát hiện nam công nhân trộm 11 điện thoại của đồng nghiệp - Ảnh 1
Công an Đặc khu Cát Hải tiếp nhận đối tượng Lê Trung Thành đến đầu thú và khai nhận hành vi trộm cắp - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Lao Động, đến ngày 3/12, Lê Trung Thành đã đến Công an Đặc khu Cát Hải đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình.

Hiện Công an Đặc khu Cát Hải đã thu hồi toàn bộ tài sản bị mất và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tiết lộ chiêu lừa khiến nam sinh 21 tuổi ở Hà Nội sập bẫy, gia đình mất trắng 550 triệu

Tiết lộ chiêu lừa khiến nam sinh 21 tuổi ở Hà Nội sập bẫy, gia đình mất trắng 550 triệu

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội vừa giải cứu nam sinh viên bị các đối tượng lừa đảo “bắt cóc online”, yêu cầu chuyển 550 triệu đồng, đe dọa nếu gia đình không làm theo sẽ bị chặt tay.

