Thương tâm: Bé trai 6 tuổi tử vong do bệnh dại

Đời sống 04/12/2025 16:46

Ngày 4/12, đại diện UBND xã Chư Păh (tỉnh Gia Lai) cho hay, trên địa bàn xã vừa ghi nhận 1 bé trai 6 tuổi tử vong do bệnh dại.

Theo thông tin từ báo Gia Lai, trường hợp tử vong là em R.C.Ư (6 tuổi, trú tại làng Bối, xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai). Ngày 29/11, trẻ bị sốt, đau họng, nôn và người nhà đã đi mua thuốc ở tiệm thuốc tây cho trẻ uống nhưng không khỏi.

Tối 1/12, trẻ có biểu hiện sợ nước, không uống sữa được, sợ gió và sợ ánh sáng, gào thét cào cấu nên được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế Chư Păh.

Tại đây, các bác sĩ khám và tư vấn cho cháu nhập viện để chuyển lên tuyến trên để điều trị nhưng gia đình đã chủ động đưa trẻ lên thẳng Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.

Theo người nhà cho hay, lâu nay em R.C.Ư vẫn khỏe mạnh bình thường và không nói chuyện bị chó cắn nên gia đình không rõ sự việc. Tuy nhiên, lúc nằm tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai thì trẻ cho biết là bị chó cắn cách đây 2 tháng nhưng không nhớ rõ vị trí bị chó cắn.

Đến rạng sáng 2/12, sau khi được bác sĩ giải thích tình trạng bệnh, gia đình đã làm thủ tục đưa bệnh nhi về nhà và trẻ tử vong lúc 3 giờ sáng 2/12.

Thương tâm: Bé trai 6 tuổi tử vong do bệnh dại - Ảnh 1
Ngành Y tế tiến hành xác minh dịch tễ và phối hợp với địa phương tuyên truyền đến cộng đồng dân cư về sự nguy hiểm của bệnh dại - Ảnh: Báo Gia Lai

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 14/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk xác nhận địa phương vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do nghi bệnh dại. 

Đó là em Y.R.N. (13 tuổi, trú buôn Drăn, xã Ea Khăl, tỉnh Đắk Lắk). Đây là ca tử vong nghi do dại thứ 6 tại tỉnh từ đầu năm 2025 đến nay. 

Ngày 10/7, em N. xuất hiện triệu chứng sốt, mệt, đau đầu, sợ nước, sợ gió. 

Sau khi uống thuốc hạ sốt tại nhà nhưng không đỡ, gia đình đưa em đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Tại bệnh viện, em được chẩn đoán bị viêm não, theo dõi bệnh dại.

Sau đó gia đình xin chuyển bệnh nhân vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM điều trị. Đến 22h30 ngày 12-7, khi bệnh nhân đã lên cơn dại, gia đình xin đưa về nhà. Em qua đời lúc 23h cùng ngày trên đường về lại Đắk Lắk.

Theo người nhà, khoảng 10 ngày trước khi nhập viện, em N. bị chó cắn nhưng không rõ con chó nào, bị cắn ở đâu. Cách nhà em khoảng 50m có một con chó chết không rõ nguyên nhân, nghi đây là con đã cắn em.

Ngày 4/12, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Bá Linh (28 tuổi, trú tại phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

