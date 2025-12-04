Sau hôm nay, thứ Bảy 6/12/2025, Thần Tài 'trải chiếu lộc, 3 con giáp tìm thấy rương vàng, tiền bạc ngập két, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 04/12/2025 17:09

Thần Tài 'trải chiếu lộc, 3 con giáp tìm thấy rương vàng, tiền bạc ngập két, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ có thể thuận lợi làm việc nhờ vận khí may mắn. Ngoài ra, để đạt được bước tiến mới trên con đường công danh sự nghiệp, bản mệnh hãy nhanh chóng bắt lấy cơ hội. Ngoài ra, người tuổi này có cơ hội thuận lợi đầu tư để cải thiện nguồn thu nhập của mình. 

Chuyện tình cảm hài hòa thân thiết. Ngũ hành tương sinh an ủi giúp con giáp may mắn này nhận được khá nhiều yêu thương trong ngày này. Đó là sự thấu hiểu, sẻ chia, là sự quan tâm vô điều kiện từ nửa kia của mình.

Sau hôm nay, thứ Bảy 6/12/2025, Thần Tài 'trải chiếu lộc, 3 con giáp tìm thấy rương vàng, tiền bạc ngập két, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ diễn ra vô cùng hanh thông và suôn sẻ. Quý nhân che chở giúp người tuổi này giữ được sự thông minh, sáng suốt góp phần vào việc giải quyết tốt các vấn đề xảy ra trong hiện tại. Ngoài ra, sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao, con giáp này còn ra tay giúp đỡ những người xung quanh.

Vậ  tình cảm của bản mệnh sẽ trở nên ngọt ngào lãng mạn. Bjan có tính cách vui vẻ, hài hước, dễ tạo cảm tình ở những người xung quanh. Những người đã lập gia đình không quên hâm nóng cảm xúc để mối quan hệ thêm khăng khít.

Sau hôm nay, thứ Bảy 6/12/2025, Thần Tài 'trải chiếu lộc, 3 con giáp tìm thấy rương vàng, tiền bạc ngập két, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Mọi công việc của người tuổi Hợi sẽ diễn ra tương đối thuận lợi. Bạn chỉ cần có kế hoạch quản lý thời gian phù hợp có thể hoàn thành tốt công việc được sếp trên bàn giao. Đồng thời, tài lộc có chiều hướng gia tăng trong thời gian tới. 

Vận trình tình cảm của con giáp này sẽ thu hút đặc biệt. Nhờ cách nói chuyện khéo léo và ngọt ngào mà con giáp này mau chóng thu hút được người khác giới xung quanh. Tuy nhiên, đừng gặp ai cũng vội tán tỉnh mà gây ra những tổn thương không đáng có.

Sau hôm nay, thứ Bảy 6/12/2025, Thần Tài 'trải chiếu lộc, 3 con giáp tìm thấy rương vàng, tiền bạc ngập két, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 16h30 sáng ngày mai, thứ Sáu 5/12/2025, 3 con giáp càng tiêu nhiều càng giàu có, may mắn bậc nhất, tài lộc rực sáng, thành công viên mãn

Đúng 16h30 sáng ngày mai, thứ Sáu 5/12/2025, 3 con giáp càng tiêu nhiều càng giàu có, may mắn bậc nhất, tài lộc rực sáng, thành công viên mãn

3 con giáp càng tiêu nhiều càng giàu có, may mắn bậc nhất, tài lộc rực sáng, thành công viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Sau hôm nay, thứ Bảy 6/12/2025, Thần Tài 'trải chiếu lộc, 3 con giáp tìm thấy rương vàng, tiền bạc ngập két, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Sau hôm nay, thứ Bảy 6/12/2025, Thần Tài 'trải chiếu lộc, 3 con giáp tìm thấy rương vàng, tiền bạc ngập két, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Từ ngày 5 đến 15 tháng 12, 3 con giáp có cơ hội ẵm giải đặc biệt, một mình độc chiếm Thần Tài, ôm trọn rương vàng về nhà, sống trong vui sướng

Từ ngày 5 đến 15 tháng 12, 3 con giáp có cơ hội ẵm giải đặc biệt, một mình độc chiếm Thần Tài, ôm trọn rương vàng về nhà, sống trong vui sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Tiết lộ chiêu lừa khiến nam sinh 21 tuổi ở Hà Nội sập bẫy, gia đình mất trắng 550 triệu

Tiết lộ chiêu lừa khiến nam sinh 21 tuổi ở Hà Nội sập bẫy, gia đình mất trắng 550 triệu

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
Thương tâm: Bé trai 6 tuổi tử vong do bệnh dại

Thương tâm: Bé trai 6 tuổi tử vong do bệnh dại

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'lội ngược dòng', tiền bạc đầy túi, của cải đầy nhà, thảnh thơi hưởng lộc

Sau đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'lội ngược dòng', tiền bạc đầy túi, của cải đầy nhà, thảnh thơi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Xót xa tình trạng hiện tại của nghệ sĩ Tấn Beo sau đột quỵ não

Xót xa tình trạng hiện tại của nghệ sĩ Tấn Beo sau đột quỵ não

Hậu trường 1 giờ 44 phút trước
Đúng 16h30 sáng ngày mai, thứ Sáu 5/12/2025, 3 con giáp càng tiêu nhiều càng giàu có, may mắn bậc nhất, tài lộc rực sáng, thành công viên mãn

Đúng 16h30 sáng ngày mai, thứ Sáu 5/12/2025, 3 con giáp càng tiêu nhiều càng giàu có, may mắn bậc nhất, tài lộc rực sáng, thành công viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
'Như Ý truyện' Trương Giai Ninh kiểm tra điện thoại, cãi nhau tay đôi với bạn trai giữa phố

'Như Ý truyện' Trương Giai Ninh kiểm tra điện thoại, cãi nhau tay đôi với bạn trai giữa phố

Sao quốc tế 2 giờ 4 phút trước
Danh tính nam thanh niên đánh người giữa phố sau va chạm giao thông ở Hà Nội

Danh tính nam thanh niên đánh người giữa phố sau va chạm giao thông ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 8 phút trước
5 ngày liên tiếp (5, 6, 7, 8 và 9/12/2025), 3 con giáp Phú Quý đủ đường, may mắn hơn người, ngửa mặt hứng Lộc Trời, tiền chảy vào đầy túi

5 ngày liên tiếp (5, 6, 7, 8 và 9/12/2025), 3 con giáp Phú Quý đủ đường, may mắn hơn người, ngửa mặt hứng Lộc Trời, tiền chảy vào đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 4/12/2025: Tiếp tục sụt giảm, người mua sẽ lỗ 3 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/12/2025: Tiếp tục sụt giảm, người mua sẽ lỗ 3 triệu đồng/lượng

NÓNG: Đèo nối Đà Lạt với TP.HCM sạt lở giữa đêm, giao thông chia cắt

NÓNG: Đèo nối Đà Lạt với TP.HCM sạt lở giữa đêm, giao thông chia cắt

Tử vi thứ Sáu 5/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Sáu 5/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 5 đến 15 tháng 12, 3 con giáp có cơ hội ẵm giải đặc biệt, một mình độc chiếm Thần Tài, ôm trọn rương vàng về nhà, sống trong vui sướng

Từ ngày 5 đến 15 tháng 12, 3 con giáp có cơ hội ẵm giải đặc biệt, một mình độc chiếm Thần Tài, ôm trọn rương vàng về nhà, sống trong vui sướng

Sau đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'lội ngược dòng', tiền bạc đầy túi, của cải đầy nhà, thảnh thơi hưởng lộc

Sau đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'lội ngược dòng', tiền bạc đầy túi, của cải đầy nhà, thảnh thơi hưởng lộc

Đúng 16h30 sáng ngày mai, thứ Sáu 5/12/2025, 3 con giáp càng tiêu nhiều càng giàu có, may mắn bậc nhất, tài lộc rực sáng, thành công viên mãn

Đúng 16h30 sáng ngày mai, thứ Sáu 5/12/2025, 3 con giáp càng tiêu nhiều càng giàu có, may mắn bậc nhất, tài lộc rực sáng, thành công viên mãn

5 ngày liên tiếp (5, 6, 7, 8 và 9/12/2025), 3 con giáp Phú Quý đủ đường, may mắn hơn người, ngửa mặt hứng Lộc Trời, tiền chảy vào đầy túi

5 ngày liên tiếp (5, 6, 7, 8 và 9/12/2025), 3 con giáp Phú Quý đủ đường, may mắn hơn người, ngửa mặt hứng Lộc Trời, tiền chảy vào đầy túi

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 5/12/2025, 3 con giáp dám nghĩ dám làm, tài lộc hanh thông như 'cá gặp nước', tương lai giàu có viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 5/12/2025, 3 con giáp dám nghĩ dám làm, tài lộc hanh thông như 'cá gặp nước', tương lai giàu có viên mãn

Bắc Đẩu ghi tên 3 con giáp vào sổ vàng trong 3 ngày cuối tuần (5, 6, 7 tháng 12) không lo thất nghiệp, giàu có hiển vinh, đại Phú đại Quý, Tài Chính sung túc

Bắc Đẩu ghi tên 3 con giáp vào sổ vàng trong 3 ngày cuối tuần (5, 6, 7 tháng 12) không lo thất nghiệp, giàu có hiển vinh, đại Phú đại Quý, Tài Chính sung túc