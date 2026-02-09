Vụ sập nhà dân ven sông tại phường Chánh Hưng, TP.HCM khiến 2 người bị thương, may mắn được lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH giải cứu kịp thời.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 9/2, UBND phường Chánh Hưng, TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sập 2 căn nhà ven kênh Xáng, đoạn trên đường Dương Bá Trạc, phường Chánh Hưng khiến 2 người bị thương.

Trong ngày, Đội cứu nạn cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh vẫn túc trực tại hiện trường vụ sập 2 căn nhà ngâm mình dưới dòng nước đen ngòm, đặc quánh, hôi thối để lặn mò tìm kiếm tài sản cho người dân. Tình trạng sức khỏe của 2 người bị thương trong vụ sập đã ổn định.

Hiện trường vụ sập nhà dân - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, chiều tối 8/2, hai căn nhà có kết cấu tường gạch, mái tôn, sàn gỗ có diện tích mỗi căn khoảng 20m2 nằm sát mé kênh Xáng bất ngờ đổ sập xuống kênh.

Thời điểm này bên trong một trong 2 căn nhà có 3 người gồm người mẹ và 2 người con trai bị một số vật liệu trong căn nhà lúc sập đổ rơi trúng bị thương. Hai người bị thương nặng là bà Phương và anh Khang được chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Vụ sập khiến 2 người bị thương nặng - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Tại hiện trường 2 căn nhà bị đổ sập hoán toàn xuống kênh, nhiều tài sản trong 2 căn nhà chìm trong nước. Đội Chữa cháy và CNCH KV8 do Trung tá Lê Minh Hải, Phó đội trưởng chỉ huy đến hiện trường sử dụng các thiết bị chuyên dụng lặn mò tìm kiếm các nạn nhân và tài sản.

Việc lặn mò tìm kiếm tài sản được thực hiện từ khi sự cố xảy ra cho đến chiều 9/2, nhiều tài sản rơi xuống kênh được đội cứu nạn cứu hộ vớt từ dưới kênh lên bàn giao cho địa phương.

