Đi bộ trên đường ray, người phụ nữ bị tàu hỏa tông tử vong

Đời sống 27/02/2026 15:12

Ngày 27/2, UBND xã Vĩnh Thủy (tỉnh Quảng Trị) thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn đường sắt khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 27/2, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Thủy, tỉnh Quảng Trị xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là bà N.T.L. (SN 1958, trú tại thôn 6, xã Vĩnh Thủy).

Khoảng 5h30 cùng ngày, tàu hỏa số hiệu VNR D19E-901 do ông T.V.T. (SN 1992, trú tại tỉnh Nghệ An) điều khiển lưu thông theo hướng Bắc - Nam.

Đi bộ trên đường ray, người phụ nữ bị tàu hỏa tông tử vong - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, khi đến địa phận thôn Nam Sơn, xã Vĩnh Thủy, đoàn tàu va chạm với bà L. khi người phụ nữ này đang đi bộ trên đường ray. Cú tông mạnh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo gia đình nạn nhân, gần đây bà L. sức khỏe không ổn định, thường xuyên bỏ nhà đi lang thang. Sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Vĩnh Thủy đã có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị để làm rõ.

