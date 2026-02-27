Đi tìm việc trên mạng sau Tết, 2 bố con ở Nghệ An mất tích bí ẩn

Đời sống 27/02/2026 13:48

Công an phường Quỳnh Mai tiếp nhận tin báo từ bà Nguyễn Thị Mười (SN 1974, trú khối 12, phường Quỳnh Mai) về việc chồng là Đậu Đức Thắng (SN 1974) cùng con trai Đậu Đức Sáng (SN 2008) rời khỏi nhà từ sáng 24/2 đến nay không có tin tức gì

Theo thông tin báo Tiền Phong, ngày 27/2, Công an phường Quỳnh Mai (tỉnh Nghệ An) cho biết, đã phát đi thông báo tìm người mất tích tới chính quyền và công an 130 phường, xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An về việc hai bố con trú trên địa bàn phường mất tích suốt 3 ngày qua.

Cụ thể, trước đó Công an phường Quỳnh Mai tiếp nhận tin báo từ bà Nguyễn Thị Mười (52 tuổi, trú khối 12, phường Quỳnh Mai) về việc chồng cùng con trai bà là Đậu Đức Thắng (52 tuổi) và Đậu Đức Sáng (18 tuổi) rời khỏi nhà từ khoảng 8h sáng 24/2 đến nay không có tin tức gì. Gia đình đã đi tìm kiếm nhiều nơi nhưng vẫn không được.

Đi tìm việc trên mạng sau Tết, 2 bố con ở Nghệ An mất tích bí ẩn - Ảnh 1
Hai bố con ông Đậu Đức Thắng (52 tuổi) và Đậu Đức Sáng (18 tuổi). Ảnh: Báo Tiền Phong. 

Theo lời kể của bà Mười, thời gian qua ông Thắng làm công việc phụ hồ, xây dựng, còn Sáng làm thợ phụ sửa ô tô gần nhà.

Sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ, ông Thắng xem thông tin trên mạng xã hội thì thấy một đơn vị ở Hà Nội thuê tuyển người vận chuyển nước ngọt khu vực gần bến xe Nước Ngầm với mức lương khởi điểm 14 triệu đồng/tháng, bao ăn ở.

Theo thông tin báo Dân Việt, sáng 24/2, ông Thắng cùng con trai đón xe khách ra Hà Nội để xin việc làm theo hướng dẫn. Khoảng 12h trưa cùng ngày, bà Mười liên lạc qua điện thoại với chồng và con trai nhưng không được. Suốt 3 ngày qua, bà Mười tiếp tục tìm cách liên lạc, liên hệ người thân tìm kiếm nhưng vẫn không có tin tức gì về chồng và con. Quá lo lắng, bà Mười đã trình báo sự việc lên công an.

“Tối mùng 7 Tết, bố thấy quảng cáo việc làm trên mạng xã hội nên đã liên lạc, rồi sáng mùng 8 Tết bố và anh đón xe đi luôn. Mọi người khuyên bố vì sợ lừa đảo nhưng không được”, con gái của ông Thắng cho biết.

Công an phường Quỳnh Mai thông tin người dân nếu thấy hoặc có thông tin gì xin vui lòng liên hệ đến bà Nguyễn Thị Mười theo số điện thoại 0392.006.665 hoặc liên hệ Công an phường Quỳnh Mai theo số điện thoại 02383.202.333.

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Sau nhiều ngày mất tích, Nguyễn Thị Thu H.đã được lực lượng công an đưa về trụ sở làm việc và gia đình đã đón chị H. về nhà an toàn.

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