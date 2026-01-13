Theo cảnh sát, từ chiều tối ngày 31/12/2025, nạn nhân bất ngờ mất liên lạc với gia đình và người thân. Dù nhiều lần cố gắng gọi điện nhưng không có kết quả, đến ngày 1/1, bà của cô gái đã trình báo vụ việc lên cảnh sát với tư cách mất tích.

Theo thông tin từ VnExpress, dẫn tin từ Japan News, cảnh sát cho biết Toshihiko Matsukura bị bắt ngày 10/1 với cáo buộc giấu thi thể một phụ nữ phía sau bức tường tại quán bar do anh ta điều hành. Quán nằm trên tầng hai của một tòa nhà ở Hidaka, tỉnh Hokkaido.

Nạn nhân được bà trình báo mất tích vào ngày 1/1, sau khi cô không trở về nhà vào đêm giao thừa 31/12/2025.

Cơ quan chức năng mở cuộc điều tra và xác định Matsukura là nghi phạm. Quán bar của anh ta đóng cửa vào ngày 31/12 và mở cửa trở lại vào 2/1.

Matsukura bị thẩm vấn vào 3/1 và tiết lộ địa điểm giấu xác vào 10/1.

Theo cảnh sát, thi thể mặc nguyên quần áo được tìm thấy vào sáng 10/1 trong khe hở phía sau bức tường có kích thước bằng một tấm chiếu tatami của kho chứa đồ, bị bịt lại bằng ván gỗ.

Quán bar nằm trên tầng hai của tòa nhà ở Hidaka, Hokkaido - Ảnh: Japan News

Theo thông tin từ VTV News, kết quả khám nghiệm pháp y xác định người phụ nữ đã tử vong do bị siết cổ, thời điểm tử vong ước tính vào khoảng 10 ngày trước khi được phát hiện. Cảnh sát cho biết nghi phạm Matsukura đã thừa nhận hành vi che giấu thi thể và khai rằng ông có quen biết với nạn nhân.

Theo hồ sơ điều tra, bà của nạn nhân đã trình báo cảnh sát về việc cháu gái mất tích vào ngày 1/1/2026, sau khi cô không trở về nhà kể từ đêm 31/12/2025. Đáng chú ý, quán bar nơi xảy ra vụ việc đã đóng cửa trong ngày 31/12/2025 và mở cửa trở lại vào ngày 2/1/2026.

Hiện cơ quan chức năng Nhật Bản đang tiếp tục điều tra làm rõ mối quan hệ giữa nghi phạm và nạn nhân, cũng như các tình tiết liên quan đến nguyên nhân, động cơ gây án. Vụ việc đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận Nhật Bản, làm dấy lên lo ngại về an ninh và tội phạm nghiêm trọng tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí.

