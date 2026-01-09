Theo truyền thông địa phương, một núi rác đổ sập xuống, đè lên tòa nhà tại bãi tập kết Binaliw, một cơ sở do chính quyền địa phương quản lý ở thành phố Cebu, miền Trung Philippines vào chiều 8/1.

Theo thông tin từ báo Dân trí, dẫn tin từ Hãng tin AFP, ngày 8-1, vụ sạt lở xảy ra tại bãi rác Binaliw - cơ sở tư nhân ở thành phố Cebu. Được biết, một đống rác cao chót vót bất ngờ đổ xuống, chôn vùi hàng chục công nhân vệ sinh.

"Đống rác này cao tới bốn tầng nhà" - ông Jason Morata, trợ lý cán bộ thông tin thành phố, mô tả.

Theo thông báo trên trang Facebook chính thức của thị trưởng Nestor Archival, ít nhất 12 nhân viên đã được cứu sống và đưa vào bệnh viện. Ông Archival cho biết các lực lượng cứu hộ "đang nỗ lực tối đa để tìm kiếm và cứu những người còn mất tích".

Các bức ảnh chụp từ trên cao do cảnh sát công bố cho thấy nhiều công trình có thể đã bị nghiền nát dưới sức nặng của đống rác.

Lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm hàng chục người bị chôn vùi dưới "núi rác" - Ảnh: FOX NEWS

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ông Morata cho biết những công trình này trước đây là nơi làm việc của các bộ phận "văn phòng công ty, nhân sự, hành chính và bảo trì" thuộc công ty tư nhân vận hành bãi rác.

"Chúng tôi đang xem xét nhiều yếu tố gây ra vụ sạt lở" - ông Morata nói, đồng thời đề cập nguyên nhân có thể đến từ hai cơn bão xảy ra ở Cebu vào cuối năm 2025 và một trận động đất gần đây.

"Chúng tôi không biết nguyên nhân dẫn đến vụ sập là gì. Khi đó trời hoàn toàn không mưa" - bà Marge Parcotello, nhân viên Sở Cảnh sát Consolacion, cho biết.

Theo website của Prime Integrated Waste Solutions - đơn vị vận hành bãi rác, cơ sở này xử lý khoảng 1.000 tấn rác sinh hoạt mỗi ngày. Tuy nhiên, các cuộc gọi đến công ty để tìm hiểu vụ việc đều không liên lạc được.

Theo AFP, vụ việc gợi lại thảm họa sạt lở rác ở Manila năm 2000, khi hơn 200 người thiệt mạng trong một khu ổ chuột bị "núi rác" vùi lấp, gây phẫn nộ dư luận về tình trạng quản lý bãi rác. Sau đó, nhiều đạo luật quản lý chất thải nhằm tăng cường an toàn cho các bãi rác đã được thông qua.

