Theo báo cáo ngày 23/2 từ Khaosod, giới chức y tế đang theo dõi nghiêm ngặt nhóm nhân viên làm việc tại hai cơ sở du lịch ở các Mae Rim và Mae Taeng. Những người này trực tiếp chăm sóc hoặc tiếp xúc gần với đàn hổ trong khoảng thời gian 8-19/2. Quy trình giám sát kéo dài tối thiểu 21 ngày nhằm loại trừ mọi rủi ro lây nhiễm từ động vật sang người. Đến nay, cơ quan chức năng chưa ghi nhận trường hợp nào xuất hiện triệu chứng bất thường.

Dịch bệnh khởi phát từ ngày 8/2 tại cơ sở Mae Taeng với 31 con hổ đổ bệnh cùng lúc, sau đó lan rộng khiến tổng cộng 72 con tử vong tại hai điểm du lịch. Kết quả xét nghiệm lâm sàng ngày 20/2 xác nhận các mẫu bệnh phẩm dương tính với virus gây bệnh Care (Canine Distemper Virus - CDV) kết hợp vi khuẩn Mycoplasma. Để ngăn chặn mầm bệnh phát tán, nhà chức trách đã hỏa táng và chôn lấp toàn bộ xác hổ ngay tại chỗ, nghiêm cấm đưa bất kỳ bộ phận nào như da hay răng ra ngoài.