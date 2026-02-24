Dịch bệnh bùng phát, 72 con hổ chết, 108 người được giám sát sức khỏe

Thế giới 24/02/2026 12:27

72 con hổ nuôi nhốt tại hai cơ sở ở tỉnh Chiang Mai chết trong vòng hai tuần, nhà chức trách nghi do virus gây bệnh care ở chó (CDV).

Theo báo cáo ngày 23/2 từ Khaosod, giới chức y tế đang theo dõi nghiêm ngặt nhóm nhân viên làm việc tại hai cơ sở du lịch ở các Mae Rim và Mae Taeng. Những người này trực tiếp chăm sóc hoặc tiếp xúc gần với đàn hổ trong khoảng thời gian 8-19/2. Quy trình giám sát kéo dài tối thiểu 21 ngày nhằm loại trừ mọi rủi ro lây nhiễm từ động vật sang người. Đến nay, cơ quan chức năng chưa ghi nhận trường hợp nào xuất hiện triệu chứng bất thường.

Dịch bệnh khởi phát từ ngày 8/2 tại cơ sở Mae Taeng với 31 con hổ đổ bệnh cùng lúc, sau đó lan rộng khiến tổng cộng 72 con tử vong tại hai điểm du lịch. Kết quả xét nghiệm lâm sàng ngày 20/2 xác nhận các mẫu bệnh phẩm dương tính với virus gây bệnh Care (Canine Distemper Virus - CDV) kết hợp vi khuẩn Mycoplasma. Để ngăn chặn mầm bệnh phát tán, nhà chức trách đã hỏa táng và chôn lấp toàn bộ xác hổ ngay tại chỗ, nghiêm cấm đưa bất kỳ bộ phận nào như da hay răng ra ngoài.

Dù Cục Phát triển Chăn nuôi xác định nguyên nhân chính là virus Care, giới chuyên môn địa phương vẫn đặt nghi vấn về kết luận này. Một số bác sĩ thú y tại Chiang Mai cho rằng virus có thể xâm nhập qua nguồn thức ăn ô nhiễm và kiến nghị mở rộng xét nghiệm để loại trừ các bệnh lý khác như giảm bạch cầu ở mèo hoặc cúm gia cầm. Cơ quan chức năng khẳng định đang khẩn trương phân tích mẫu thức ăn và điều tra dịch tễ bổ sung để làm rõ nguyên nhân.

 

Dịch bệnh bùng phát, 72 con hổ chết, 108 người được giám sát sức khỏe - Ảnh 1
Giới chức di chuyển xác hổ tại cơ sở ở Chiang Mai, Thái Lan. Ảnh: Khaosod

Bệnh Care là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm tấn công hệ hô hấp, tiêu hóa và thần kinh, thường gặp ở chó nhưng có thể lây sang động vật hoang dã. Virus lây lan qua tiếp xúc trực tiếp, giọt bắn hoặc bề mặt ô nhiễm, gây tỷ lệ tử vong cao ở động vật chưa tiêm phòng. Các tổ chức y tế thế giới hiện chưa ghi nhận bằng chứng loại virus này lây sang người.

Tuy nhiên, Bộ Y tế Công cộng Thái Lan vẫn duy trì cảnh báo mức cao nhất. Cơ quan này khuyến cáo người dân tránh tiếp xúc với động vật ốm, thực hiện ăn chín uống sôi và vệ sinh tay thường xuyên. Hiện tại, chính quyền đã phong tỏa các cơ sở liên quan, thiết lập trạm khử trùng và theo dõi đặc biệt 124 cá thể hổ còn sống. Các điểm tham quan chỉ mở cửa trở lại khi ổ dịch được kiểm soát hoàn toàn.

Tá hỏa người ẩn danh tặng 21 kg vàng để sửa đường ống nước

Tá hỏa người ẩn danh tặng 21 kg vàng để sửa đường ống nước

Thị trưởng Osaka Hideyuki Yokoyama cho biết hôm 19/2 rằng 21 kg vàng thỏi đã được một nhà hảo tâm trao tặng cho Cục cấp nước TP Osaka hồi tháng 11/2025 nhằm hỗ trợ nâng cấp hệ thống đường ống cũ kỹ.

Xem thêm
Từ khóa:   Dịch bệnh bùng phát 72 con hổ chết tin moi

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp phúc lộc sâu dày, xây nhà to, nằm không hưởng phúc, vạn điều viên mãn sau ngày 30/2/2026

3 con giáp phúc lộc sâu dày, xây nhà to, nằm không hưởng phúc, vạn điều viên mãn sau ngày 30/2/2026

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Cuối ngày hôm nay, 3 con giáp như 'cá chép hoá rồng', vơ tài vét lộc của thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Cuối ngày hôm nay, 3 con giáp như 'cá chép hoá rồng', vơ tài vét lộc của thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp gặp 'quý nhân phía trước, Thần Tài phía sau', tiền bạc đủ đầy, công việc 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp gặp 'quý nhân phía trước, Thần Tài phía sau', tiền bạc đủ đầy, công việc 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Đi đánh cá, ngư dân phát hiện cá voi khổng lồ dài 15 mét bị mắc cạn trên sông

Đi đánh cá, ngư dân phát hiện cá voi khổng lồ dài 15 mét bị mắc cạn trên sông

Video 25 phút trước
Chân dung giúp việc lì xì chủ nhà ở TP.HCM 1,5 triệu đồng 'gây sốt' cõi mạng

Chân dung giúp việc lì xì chủ nhà ở TP.HCM 1,5 triệu đồng 'gây sốt' cõi mạng

Đời sống 26 phút trước
Bị lật tẩy mánh khóe gian lận, nam sinh nổi khùng hành hung giám thị ngay tại phòng thi

Bị lật tẩy mánh khóe gian lận, nam sinh nổi khùng hành hung giám thị ngay tại phòng thi

Video 33 phút trước
Xe container đang di chuyển trên đường thì bất ngờ lật nghiêng, đè trúng chiếc xe ô tô con khiến tài xế tử vong

Xe container đang di chuyển trên đường thì bất ngờ lật nghiêng, đè trúng chiếc xe ô tô con khiến tài xế tử vong

Video 38 phút trước
Lưu Đào 'gây sốt' cộng đồng mạng nhờ vai diễn 14 năm trước

Lưu Đào 'gây sốt' cộng đồng mạng nhờ vai diễn 14 năm trước

Sao quốc tế 38 phút trước
Nữ luật sư và 2 người phụ nữ lao vào ẩu đả dữ dội trên phố thu hút sự chú ý của công chúng

Nữ luật sư và 2 người phụ nữ lao vào ẩu đả dữ dội trên phố thu hút sự chú ý của công chúng

Video 41 phút trước
3 con giáp hưởng trọn đặc ân Thần Tài, sự nghiệp thăng tiến vù vù như 'diều gặp gió', tiền về đầy két, của nả đầy nhà

3 con giáp hưởng trọn đặc ân Thần Tài, sự nghiệp thăng tiến vù vù như 'diều gặp gió', tiền về đầy két, của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/2/2025), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/2/2025), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Danh tính đôi nam nữ tử vong cùng ôtô dưới mương nước ở Gia Lai

Danh tính đôi nam nữ tử vong cùng ôtô dưới mương nước ở Gia Lai

Danh tính nam TikToker đánh vợ khi đang bế con trên tay vì 'đi ăn tốn 1 triệu đồng'

Danh tính nam TikToker đánh vợ khi đang bế con trên tay vì 'đi ăn tốn 1 triệu đồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Con gái 2 tuổi bị bắt cóc khi bố mẹ cho phụ nữ lạ ngủ nhờ qua đêm

Con gái 2 tuổi bị bắt cóc khi bố mẹ cho phụ nữ lạ ngủ nhờ qua đêm

Tá hỏa người ẩn danh tặng 21 kg vàng để sửa đường ống nước

Tá hỏa người ẩn danh tặng 21 kg vàng để sửa đường ống nước

Danh tính triệu phú 102 tuổi ở Đài Loan lén cưới và để lại tài sản cho người chăm sóc

Danh tính triệu phú 102 tuổi ở Đài Loan lén cưới và để lại tài sản cho người chăm sóc

Tiết lộ nguyên nhân khiến giá vàng bất ngờ sập mạnh sau khi lập đỉnh

Tiết lộ nguyên nhân khiến giá vàng bất ngờ sập mạnh sau khi lập đỉnh

Nổ tại cửa hàng pháo hoa, 12 người tử vong thương tâm

Nổ tại cửa hàng pháo hoa, 12 người tử vong thương tâm

Ăn cua quỷ chứa độc tố cực mạnh để 'câu view', nữ vlogger tử vong

Ăn cua quỷ chứa độc tố cực mạnh để 'câu view', nữ vlogger tử vong