Đúng ngày vía Thần Tài, mùng 10 âm lịch, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vù vù như 'diều gặp gió', tiền về đầy két, của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 24/02/2026 13:38

3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vù vù như 'diều gặp gió', tiền về đầy két, của nả đầy nhà.

Tuổi Dần

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dần vô cùng hanh thông, suôn sẻ. Tinh thần làm việc của bạn trong ngày lên cao nên bạn có thể giải quyết mọi việc đâu ra đấy, có đầu có đuôi, được đồng nghiệp nể phục vô cùng. Ngoài ra, vận trình tài lộc đương khá dồi dào.

Nhờ ngũ hành tương sinh, tình yêu chân thành của con giáp may mắn này đã khiến người ấy dần cảm nhận được và hồi đáp. Cuộc sống vợ chồng viên mãn, đôi bên thấu hiểu và thông cảm cho nhau, chính vì thế mà những mâu thuẫn, xung động cũng dần ít đi.

Đúng ngày vía Thần Tài, mùng 10 âm lịch, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vù vù như 'diều gặp gió', tiền về đầy két, của nả đầy nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thần Tài sẽ mang tới tin vui tài chính cho người tuổi Tuất. Nếu đang có ý tưởng kinh doanh nào, bạn nên bắt tay thực hiện ngay, đây là thời điểm vô cùng thích hợp để bạn thực hiện những dự án ấp ủ còn dang dở, tỷ lệ thành công không nhỏ đâu. Bản mệnh nên tự tin thực hiện được những kế hoạch và ý tưởng độc đáo của mình, đạt được những bước tiến quan trọng trên con đường công danh sự nghiệp.

Về phương diện tình cảm, người còn độc thân có thể sẽ cần đến nhiều sự trợ giúp từ phía người thân trong việc tìm kiếm một nửa cho mình. Nhưng bản mệnh cũng đừng quá lo lắng bởi hôm nay đào hoa nhập mệnh khi Hỏa sinh Thổ, sức quyến rũ của bản mệnh sẽ tăng lên gấp bội, mở ra nhiều trải nghiệm ngọt ngào.

Đúng ngày vía Thần Tài, mùng 10 âm lịch, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vù vù như 'diều gặp gió', tiền về đầy két, của nả đầy nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Công việc của người tuổi Hợi sẽ trở nên thuận lợi hơn, đặc biệt tốt cho người đang theo đuổi đường thăng tiến. Đặc biệt, cái khó ló cái khôn, cứ cố gắng khi người khác nghỉ ngơi bạn sẽ được đền đáp. Nhiều bạn trẻ sẽ có cơ hội trúng thưởng trong ngày này.

Con giáp này còn có thể đón nhận những niềm vui tình cảm bất ngờ. Bạn có thể chăm sóc và vun vén chu toàn cho gia đình của mình, giúp cho tình yêu đôi lứa và tình cảm gia đình ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Người độc thân cũng không quá vội vàng tìm kiếm ai đó đồng hành, bạn chọn yêu thương bản thân mình trước tiên.

Đúng ngày vía Thần Tài, mùng 10 âm lịch, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vù vù như 'diều gặp gió', tiền về đầy két, của nả đầy nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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