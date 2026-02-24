Mẹ tá hỏa phát hiện con trai bị găm đầy mảnh vỡ sắc nhọn sau tiếng nổ

Sức khỏe 24/02/2026 14:27

Ngày 24/2, Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin về ca đa chấn thương nghiêm trọng do kíp nổ được cứu sống. Bệnh nhi là bé trai 9 tuổi, trú tại Ninh Bình.

Theo thông tin từ báo Tri thức - ZNews, trong những ngày cận Tết Bính Ngọ, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận một trường hợp đa chấn thương nặng do tai nạn từ kíp nổ tự chế. Bệnh nhi là bé trai 9 tuổi, trú tại Ninh Bình, nhập viện trong tình trạng nguy kịch với tổn thương nhiều cơ quan.

Theo lời người mẹ, khoảng 12h ngày 29 Tết (16/2/2026), bé nhặt được một vật nhỏ ngoài đường, kích thước chưa bằng đầu ngón tay, hình dạng giống bóng đèn nhấp nháy. Do không nhận ra đó có thể là kíp nổ, gia đình không kịp ngăn cản khi bé lấy pin tiểu trong micro đấu nối vào vật thể, khiến thiết bị bất ngờ phát nổ.

Vụ nổ khiến trẻ bị thương ở cả hai mắt, nhiều vết thương phần mềm trên cơ thể. Gia đình lập tức đưa bé đến cơ sở y tế địa phương sơ cứu, rồi chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương.

Tại Khoa Cấp cứu và Chống độc, bệnh nhi được thực hiện xét nghiệm, chụp CT sọ não, lồng ngực và ổ bụng. Kết quả cho thấy trẻ bị tràn máu, tràn khí màng phổi trái; chấn thương bụng, thủng dạ dày, tổn thương gan trái; chấn thương nội nhãn hai mắt, rách củng mạc và giác mạc, mắt trái có dị vật. Ngoài ra, cơ thể có nhiều vết thương do nhiệt và mảnh vỡ sắc nhọn. Tình trạng đa chấn thương đe dọa trực tiếp tính mạng.

Trước diễn biến nặng, bệnh viện tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa, huy động các đơn vị Cấp cứu và Chống độc, Ngoại Lồng ngực, Ngoại Chấn thương chỉnh hình, Gây mê hồi sức, Hồi sức ngoại khoa và Nhãn khoa. Bệnh nhi được xử trí theo nguyên tắc cấp cứu đa chấn thương, ưu tiên kiểm soát các yếu tố nguy hiểm tức thì như hô hấp, tuần hoàn và xuất huyết.

TS.BS Đặng Ánh Dương, Trưởng khoa Điều trị Tích cực Ngoại khoa, cho biết sau khi có đầy đủ chẩn đoán hình ảnh, ê kíp thống nhất phẫu thuật khẩn cấp. Trẻ được đặt dẫn lưu màng phổi trái, mổ mở bụng thăm dò và khâu lỗ thủng dạ dày. Các bác sĩ phối hợp với chuyên gia của Bệnh viện Mắt Trung ương khâu giác mạc và lấy dị vật nội nhãn.

Sau 5 ngày điều trị tích cực, bệnh nhi đã tự thở, không cần hỗ trợ hô hấp; tình trạng bụng ổn định và bắt đầu ăn trở lại; các ống dẫn lưu được rút. Hai mắt có thể nhận biết ánh sáng và hình ảnh, song thị lực còn giảm và cần theo dõi lâu dài. Các tổn thương da đang dần liền sẹo.

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TS.BS Đặng Ánh Dương, Trưởng khoa Điều trị Tích cực Ngoại khoa, thăm khám cho bệnh nhi

Theo thông tin từ VTC News, theo thống kê của Khoa Điều trị Tích cực Ngoại khoa, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, đơn vị tiếp nhận 26 trường hợp nhập viện, gồm 5 ca tai nạn sinh hoạt và 5 ca tai nạn giao thông. Có trẻ 4 tuổi bị bỏng 40% cơ thể do ngã vào nồi nước sôi đang luộc gà. Ngoài ra, trong 9 ngày nghỉ Tết, Phòng khám và Tư vấn Tiêm chủng của bệnh viện đã tiêm vaccine phòng dại cho 110 trường hợp bị chó, mèo hoặc súc vật nuôi cắn.

Theo các chuyên gia, dịp nghỉ lễ dài ngày là thời điểm trẻ có nhiều thời gian vui chơi nhưng sự giám sát của người lớn đôi khi lỏng lẻo. Trẻ tò mò, dễ tiếp xúc với vật lạ, thiết bị điện, hóa chất hoặc vật liệu có nguy cơ cháy nổ. Chỉ một thao tác nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả nặng nề.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không để trẻ tự ý nhặt, tháo lắp hoặc thử nghiệm các vật thể không rõ nguồn gốc; đồng thời tăng cường giám sát khi trẻ chơi trong và ngoài nhà. Những vật dụng tưởng như vô hại, nếu chứa thành phần kích nổ hoặc được đấu nối nguồn điện, có thể gây chấn thương nghiêm trọng.

Tai nạn từ kíp nổ tự chế chỉ là một trong nhiều rủi ro có thể xảy ra trong tích tắc. Sự chủ động phòng ngừa và cảnh giác của người lớn vẫn là “lá chắn” quan trọng nhất để bảo vệ trẻ, nhất là trong những ngày lễ, Tết.

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