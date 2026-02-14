NÓNG: Ấn Độ ghi nhận ca tử vong đầu tiên do virus Nipah, tình hình ở Việt Nam ra sao?

Sức khỏe 14/02/2026 09:10

Một nữ điều dưỡng 25 tuổi đã tử vong hôm 12/2 tại một bệnh viện ở TP Barasat, bang Tây Bengal - Ấn Độ do biến chứng vì nhiễm virus Nipah. Đây là ca tử vong đầu tiên liên quan đến loại virus này tại bang Tây Bengal trong thời gian gần đây.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, giới chức y tế bang Tây Bengal xác nhận thông tin này vào ngày 12/2, cho biết nữ điều dưỡng này là một trong hai trường hợp nhiễm virus Nipah được ghi nhận tại bang Tây Bengal. Cô bắt đầu có triệu chứng sốt vào tháng 12 năm ngoái và phải duy trì sự sống bằng máy thở từ đầu tháng 1. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của cô xấu đi nhanh chóng, dẫn đến suy đa tạng và tử vong.

Kết quả điều tra dịch tễ ban đầu cho thấy nữ điều dưỡng có thể đã nhiễm virus Nipah do uống mật cây chà là tươi khi tham dự đám cưới ở vùng biên giới Ấn Độ - Bangladesh. Mật cây chà là tươi được cho là có lẫn dịch tiết từ dơi ăn quả, loài vật mang mầm bệnh Nipah.

Đây là ca tử vong thứ hai trên thế giới được xác nhận tử vong do virus Nipah trong một tuần qua. Chỉ vài ngày trước, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ghi nhận một người tử vong do virus Nipah tại Bangladesh. Bệnh nhân này là người phụ nữ khoảng 40 tuổi, qua đời sau một tuần phát triệu chứng sốt và co giật. Điều tra dịch tễ cho thấy cô có thói quen uống mật cây chà là tươi.

 

Virus Nipah thường lây sang người từ dơi nhiễm bệnh hoặc thông qua các loại trái cây bị dơi nhiễm virus ăn dở. Loại virus này có thể gây sốt cao và viêm não, với tỷ lệ tử vong đặc biệt nghiêm trọng, dao động từ 40% đến 75%. Bang Tây Bengal từng ghi nhận các đợt bùng phát Nipah vào năm 2001 và 2007. Gần đây, dịch chủ yếu xuất hiện tại bang Kerala ở miền Nam Ấn Độ, trong đó nghiêm trọng nhất là đợt bùng phát năm 2018 khiến ít nhất 17 người tử vong.

Sau khi Ấn Độ xác nhận các ca nhiễm mới vào tháng trước, nhiều quốc gia châu Á bao gồm Thái Lan, Singapore và Pakistan đã thắt chặt quy trình sàng lọc tại các sân bay. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá nguy cơ lây lan diện rộng của loại virus này vẫn ở mức thấp. 

NÓNG: Ấn Độ ghi nhận ca tử vong đầu tiên do virus Nipah, tình hình ở Việt Nam ra sao? - Ảnh 1
Các nhân viên y tế chuyển một người đàn ông có triệu chứng nhiễm virus Nipah đến khu cách ly tại bệnh viện ở Kozhikode, bang Kerala (Án Độ), ngày 16/9/2023 (Ảnh: AFP)

Theo thông tin từ VNExpress, tại Việt Nam, đến nay Bộ Y tế chưa ghi nhận ca nhiễm virus Nipah nào. Tuy nhiên, dịp Tết nhu cầu đi lại trong ngoài nước tăng cao, để phòng virus Nipah, Bộ Y tế siết chặt kiểm dịch tại các cửa khẩu đồng thời khuyến cáo người dân không ăn trái cây có dấu hiệu bị dơi hay chim gặm cắn và không uống nhựa (mật, mủ) các loại cây như thốt nốt, dừa sống... TP HCM áp dụng đo thân nhiệt toàn bộ khách nhập cảnh tại sân bay.

Virus Nipah được WHO xếp vào nhóm nguy hiểm hàng đầu với tỷ lệ tử vong cao. Bệnh khởi phát với các triệu chứng giống cúm, nhanh chóng tiến triển thành viêm não, hôn mê trong 24-48 giờ và để lại di chứng thần kinh vĩnh viễn cho khoảng 20% người sống sót.

Hiện chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu, phác đồ chủ yếu dựa vào chăm sóc hỗ trợ. Các chuyên gia WHO khuyến cáo người dân tránh tiếp xúc với dơi, lợn ốm; tuyệt đối không uống mật cây tươi chưa qua xử lý nhiệt và phải rửa sạch, gọt vỏ trái cây trước khi ăn.

