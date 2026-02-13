Phát ngôn của Dịch Dương Thiên Tỉ gây tranh cãi

Sao quốc tế 13/02/2026 17:15

Dịch Dương Thiên Tỉ đăng bài tri ân lần hợp tác thứ hai với đạo diễn Trương Nghệ Mưu, đồng thời bày tỏ hy vọng dự án mới “Kinh trập vô thanh” có thể vượt qua thành công của “Mãn giang hồng”.

Mới đây, Dịch Dương Thiên Tỉ đăng bài tri ân lần hợp tác thứ hai với đạo diễn Trương Nghệ Mưu, đồng thời bày tỏ hy vọng dự án mới “Kinh trập vô thanh” có thể vượt qua thành công của “Mãn giang hồng”. Chia sẻ nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi tác phẩm trước từng đạt doanh thu hơn 4,5 tỉ nhân dân tệ (xấp xỉ 15.000 tỉ đồng), nằm trong nhóm phim ăn khách nhất mùa Tết tại Trung Quốc.

Một số blogger cho rằng mục tiêu này khá tham vọng, bởi thị trường phim Tết vốn cạnh tranh khốc liệt với sự tham gia của nhiều ngôi sao phòng vé như Thẩm Đằng hay Ngô Kinh. Theo nhóm ý kiến này, việc vượt qua cột mốc doanh thu hàng tỉ nhân dân tệ không chỉ phụ thuộc vào sức hút của diễn viên mà còn là tổng hòa của nội dung, chiến lược phát hành và phản ứng khán giả.

Phát ngôn của Dịch Dương Thiên Tỉ gây tranh cãi - Ảnh 1

Ngoài ra, một số ý kiến nhắc lại rằng “Mãn giang hồng” là thành quả chung của ê-kíp lớn, trong đó có nhiều gương mặt bảo chứng phòng vé. Vì vậy, việc đặt mục tiêu vượt qua thành tích này được xem là thử thách không nhỏ.

Ở chiều ngược lại, nhiều khán giả cho rằng phát biểu của Dịch Dương Thiên Tỉ mang tính cá nhân, thể hiện tinh thần đặt mục tiêu cao hơn cho bản thân. Cả hai dự án đều do anh đóng chính và cùng hợp tác với đạo diễn Trương Nghệ Mưu, nên mong muốn vượt qua cột mốc cũ được xem là điều dễ hiểu trong quá trình phát triển nghề nghiệp.

Phát ngôn của Dịch Dương Thiên Tỉ gây tranh cãi - Ảnh 2

Giới quan sát nhận định, trong thị trường điện ảnh Trung Quốc, những con số doanh thu hàng tỉ nhân dân tệ luôn là áp lực lớn đối với bất kỳ ê-kíp nào. Tuy nhiên, thành công cuối cùng vẫn phụ thuộc vào chất lượng tác phẩm và sự đón nhận của khán giả khi phim ra rạp.

Dù còn nhiều ý kiến trái chiều, chia sẻ của Dịch Dương Thiên Tỉ cho thấy sự tự tin vào dự án mới. Cuộc đua phòng vé mùa Tết vì thế tiếp tục là chủ đề được khán giả quan tâm, nơi mọi kỳ vọng sẽ được kiểm chứng bằng phản hồi thực tế từ thị trường.

Dịch Dương Thiên Tỉ làm nên lịch sử tại Kim Kê 2025, tiếp tục ra phim điện ảnh mới

Dịch Dương Thiên Tỉ làm nên lịch sử tại Kim Kê 2025, tiếp tục ra phim điện ảnh mới

Trước khi công chiếu, “Thời đại cuồng dã” còn đoạt “Giải thưởng đặc biệt của Ban giám khảo” tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 78.

Xem thêm
Từ khóa:   Dịch Dương Thiên Tỉ

TIN LIÊN QUAN

Dịch Dương Thiên Tỉ làm nên lịch sử tại Kim Kê 2025, tiếp tục ra phim điện ảnh mới

Dịch Dương Thiên Tỉ làm nên lịch sử tại Kim Kê 2025, tiếp tục ra phim điện ảnh mới

Dịch Dương Thiên Tỉ trở thành 'Ảnh đế' trẻ nhất lịch sử Kim Kê

Dịch Dương Thiên Tỉ trở thành 'Ảnh đế' trẻ nhất lịch sử Kim Kê

Dịch Dương Thiên Tỉ một mình đóng 5 vai, gây sốc với tạo hình cực chất

Dịch Dương Thiên Tỉ một mình đóng 5 vai, gây sốc với tạo hình cực chất

'Nam diễn viên hạng A' Dịch Dương Thiên Tỉ chứng minh không sống nhờ nhan sắc

'Nam diễn viên hạng A' Dịch Dương Thiên Tỉ chứng minh không sống nhờ nhan sắc

Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục bị "Tôi nho nhỏ" của Dịch Dương Thiên Tỉ bỏ xa doanh thu phòng vé

Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục bị "Tôi nho nhỏ" của Dịch Dương Thiên Tỉ bỏ xa doanh thu phòng vé

Dịch Dương Thiên Tỉ hóa chàng trai bại não bẩm sinh trong phim mới, doanh thu phòng vé 'vượt mặt' Triệu Lệ Dĩnh

Dịch Dương Thiên Tỉ hóa chàng trai bại não bẩm sinh trong phim mới, doanh thu phòng vé 'vượt mặt' Triệu Lệ Dĩnh

TIN MỚI NHẤT

Con trai ngoại tình mẹ chồng không một lời bênh vực, ngày tôi xách vali đi bà dúi vào tay gói đồ cùng lời thú tội đẫm lệ

Con trai ngoại tình mẹ chồng không một lời bênh vực, ngày tôi xách vali đi bà dúi vào tay gói đồ cùng lời thú tội đẫm lệ

Tâm sự 44 phút trước
Bị nhà bạn trai sỉ nhục "vừa già vừa xấu", tôi mỉm cười gọi một cuộc điện thoại khiến cả gia đình họ phải quỳ xuống cầu xin

Bị nhà bạn trai sỉ nhục "vừa già vừa xấu", tôi mỉm cười gọi một cuộc điện thoại khiến cả gia đình họ phải quỳ xuống cầu xin

Tâm sự 50 phút trước
Vợ cũ lấy chồng sau 4 tháng ly hôn, tôi đến dự tiệc để mỉa mai nhưng rồi phải quỵ xuống khi biết sự thật về chú rể

Vợ cũ lấy chồng sau 4 tháng ly hôn, tôi đến dự tiệc để mỉa mai nhưng rồi phải quỵ xuống khi biết sự thật về chú rể

Tâm sự gia đình 56 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 14/2/2026, 3 con giáp tiền bạc đầy kho, công việc suôn sẻ trăm bề, giàu có nhất nhì muốn gì được nấy

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 14/2/2026, 3 con giáp tiền bạc đầy kho, công việc suôn sẻ trăm bề, giàu có nhất nhì muốn gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
2 năm sau ly hôn, tôi dại dột "vượt rào" với chồng cũ, để rồi chết lặng khi nghe anh thầm thì một câu về lý do thực sự

2 năm sau ly hôn, tôi dại dột "vượt rào" với chồng cũ, để rồi chết lặng khi nghe anh thầm thì một câu về lý do thực sự

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Thấy chị dâu cũ lấy chồng gần 70 tuổi, tôi xót xa đưa chị 50 triệu rồi bật khóc khi biết lý do chị chấp nhận cuộc hôn nhân này

Thấy chị dâu cũ lấy chồng gần 70 tuổi, tôi xót xa đưa chị 50 triệu rồi bật khóc khi biết lý do chị chấp nhận cuộc hôn nhân này

Tâm sự gia đình 1 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 14/2/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, xây nhà to, nằm không hưởng phúc, vạn điều viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 14/2/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, xây nhà to, nằm không hưởng phúc, vạn điều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Phát ngôn của Dịch Dương Thiên Tỉ gây tranh cãi

Phát ngôn của Dịch Dương Thiên Tỉ gây tranh cãi

Sao quốc tế 2 giờ 46 phút trước
Bị tố bắt chước Bạch Lộc, một nữ diễn viên lên tiếng phản hồi

Bị tố bắt chước Bạch Lộc, một nữ diễn viên lên tiếng phản hồi

Sao quốc tế 3 giờ 31 phút trước
'Ông lớn' TVB hồi sinh nhờ Nữ hoàng tin tức 2 của Xa Thi Mạn

'Ông lớn' TVB hồi sinh nhờ Nữ hoàng tin tức 2 của Xa Thi Mạn

Sao quốc tế 3 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 1/3, điện thoại thuộc diện này không thể mở ứng dụng, giao dịch ngân hàng

Từ ngày 1/3, điện thoại thuộc diện này không thể mở ứng dụng, giao dịch ngân hàng

Ăn cua quỷ chứa độc tố cực mạnh để 'câu view', nữ vlogger tử vong

Ăn cua quỷ chứa độc tố cực mạnh để 'câu view', nữ vlogger tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 13/2/2026: Lao dốc không phanh, vàng miếng SJC rớt xuống dưới 180 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/2/2026: Lao dốc không phanh, vàng miếng SJC rớt xuống dưới 180 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bị tố bắt chước Bạch Lộc, một nữ diễn viên lên tiếng phản hồi

Bị tố bắt chước Bạch Lộc, một nữ diễn viên lên tiếng phản hồi

'Ông lớn' TVB hồi sinh nhờ Nữ hoàng tin tức 2 của Xa Thi Mạn

'Ông lớn' TVB hồi sinh nhờ Nữ hoàng tin tức 2 của Xa Thi Mạn

Bạch Lộc và Vương Tinh Việt trưởng thành sau 4 lần hợp tác

Bạch Lộc và Vương Tinh Việt trưởng thành sau 4 lần hợp tác

Vương Diễm hạnh phúc cùng con trai chụp bộ ảnh dịp năm mới

Vương Diễm hạnh phúc cùng con trai chụp bộ ảnh dịp năm mới

Rộ tin chồng Từ Hy Viên nộp đơn đòi quyền thừa kế tài sản của người vợ quá cố

Rộ tin chồng Từ Hy Viên nộp đơn đòi quyền thừa kế tài sản của người vợ quá cố

Chồng của Từ Hy Viên kỷ niệm 4 năm ngày cưới ở nghĩa trang

Chồng của Từ Hy Viên kỷ niệm 4 năm ngày cưới ở nghĩa trang