Mới đây, Dịch Dương Thiên Tỉ đăng bài tri ân lần hợp tác thứ hai với đạo diễn Trương Nghệ Mưu, đồng thời bày tỏ hy vọng dự án mới “Kinh trập vô thanh” có thể vượt qua thành công của “Mãn giang hồng”. Chia sẻ nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi tác phẩm trước từng đạt doanh thu hơn 4,5 tỉ nhân dân tệ (xấp xỉ 15.000 tỉ đồng), nằm trong nhóm phim ăn khách nhất mùa Tết tại Trung Quốc.

Một số blogger cho rằng mục tiêu này khá tham vọng, bởi thị trường phim Tết vốn cạnh tranh khốc liệt với sự tham gia của nhiều ngôi sao phòng vé như Thẩm Đằng hay Ngô Kinh. Theo nhóm ý kiến này, việc vượt qua cột mốc doanh thu hàng tỉ nhân dân tệ không chỉ phụ thuộc vào sức hút của diễn viên mà còn là tổng hòa của nội dung, chiến lược phát hành và phản ứng khán giả.

Ngoài ra, một số ý kiến nhắc lại rằng “Mãn giang hồng” là thành quả chung của ê-kíp lớn, trong đó có nhiều gương mặt bảo chứng phòng vé. Vì vậy, việc đặt mục tiêu vượt qua thành tích này được xem là thử thách không nhỏ.

Ở chiều ngược lại, nhiều khán giả cho rằng phát biểu của Dịch Dương Thiên Tỉ mang tính cá nhân, thể hiện tinh thần đặt mục tiêu cao hơn cho bản thân. Cả hai dự án đều do anh đóng chính và cùng hợp tác với đạo diễn Trương Nghệ Mưu, nên mong muốn vượt qua cột mốc cũ được xem là điều dễ hiểu trong quá trình phát triển nghề nghiệp.

Giới quan sát nhận định, trong thị trường điện ảnh Trung Quốc, những con số doanh thu hàng tỉ nhân dân tệ luôn là áp lực lớn đối với bất kỳ ê-kíp nào. Tuy nhiên, thành công cuối cùng vẫn phụ thuộc vào chất lượng tác phẩm và sự đón nhận của khán giả khi phim ra rạp.

Dù còn nhiều ý kiến trái chiều, chia sẻ của Dịch Dương Thiên Tỉ cho thấy sự tự tin vào dự án mới. Cuộc đua phòng vé mùa Tết vì thế tiếp tục là chủ đề được khán giả quan tâm, nơi mọi kỳ vọng sẽ được kiểm chứng bằng phản hồi thực tế từ thị trường.

