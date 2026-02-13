Kể từ ngày mai, thứ Bảy 14/2/2026, thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 con giáp hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể

Tâm linh - Tử vi 13/02/2026 15:43

3 con giáp hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể.

Tuổi Dần

Con giáp may mắn này có thể nói là như "cá gặp nước", tính tình thoải mái, dễ chịu. Bạn được hai sao may mắn là Tài tinh và Tán tài chiếu mệnh. Đồng thời, vận may của bạn bùng nổ, sự nghiệp phất lên, tình yêu đích thực đến cửa, mọi việc suôn sẻ. 

Người độc thân có đường tình duyên đầy triển vọng nhờ có Thần tình ái chiếu mệnh. Bạn có thể được bạn bè hoặc người thân giới thiệu cho những đối tượng triển vọng. Thời điểm đầu năm thế này, bạn nên giữ tinh thần tích cực và thử cho đôi bên cơ hội trò chuyện, tìm hiểu nhau.

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 14/2/2026, thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 con giáp hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn sẽ gặp nhiều may mắn hơn. Cùng với đó, tài lộc và tích lũy của họ cũng gia tăng, bảo đảm cuộc sống của họ được cải thiện. Bên cạnh đó, những người tuổi Thìn có thể nhận được hỷ sự, đó có thể là thành quả mà họ đã gặt hái được trong quá trình nỗ lực trước kia.

Vận trình tình cảm của bạn hứa hẹn có bước nhảy vọt đáng kể. Người độc thân nếu muốn thay đổi cuộc sống hiện tại thì phải mạnh dạn đi theo cảm xúc của chính mình. Nếu trái tim rung động và xao xuyến có nghĩa là bạn nên can đảm bày tỏ tình cảm với người đối diện.

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 14/2/2026, thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 con giáp hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người cầm tinh con Ngựa sẽ gặp nhiều may mắn, gặt hái được nhiều thành công hơn trong công việc trong một khoảng thời gian tương đối, đồng thời họ cũng kiếm được nhiều tiền nhờ một số dự án đầu tư và tài chính. Ngoài ra, bản tính ôn hòa cũng giúp bạn xây dựng được những mối quan hệ xã giao thuận lợi.

Tình cảm có dấu hiệu thăng hoa, tươi sáng sau một tuần ảm đảm. Có lẽ không khí đầu năm sẽ khiến cho bạn và người ấy vui vẻ hơn, gạt bỏ mọi nỗi buồn trong quá khứ. Người độc thân có thể vô tình gặp được định mệnh của đời mình tại quán cà phê hay buổi tụ họp nào đó.

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 14/2/2026, thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 con giáp hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Vận đỏ như son sau ngày 14/2/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Vận đỏ như son sau ngày 14/2/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Bị tố bắt chước Bạch Lộc, một nữ diễn viên lên tiếng phản hồi

Bị tố bắt chước Bạch Lộc, một nữ diễn viên lên tiếng phản hồi

Sao quốc tế 1 giờ 19 phút trước
'Ông lớn' TVB hồi sinh nhờ Nữ hoàng tin tức 2 của Xa Thi Mạn

'Ông lớn' TVB hồi sinh nhờ Nữ hoàng tin tức 2 của Xa Thi Mạn

Sao quốc tế 1 giờ 38 phút trước
Bước qua mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết, 3 con giáp Lộc về không ngừng nghỉ, thu lời bạc tỷ, đổi đời ngoạn mục, giàu sang Phú Quý

Bước qua mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết, 3 con giáp Lộc về không ngừng nghỉ, thu lời bạc tỷ, đổi đời ngoạn mục, giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Sang nhà hàng xóm chơi, tôi chết lặng khi thấy mặt chồng chị ấy

Sang nhà hàng xóm chơi, tôi chết lặng khi thấy mặt chồng chị ấy

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Con lên 4, chồng bỗng biến thành người khác: Tôi dứt khoát ly hôn để rồi gục ngã trước sự thật anh che giấu

Con lên 4, chồng bỗng biến thành người khác: Tôi dứt khoát ly hôn để rồi gục ngã trước sự thật anh che giấu

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Bạch Lộc và Vương Tinh Việt trưởng thành sau 4 lần hợp tác

Bạch Lộc và Vương Tinh Việt trưởng thành sau 4 lần hợp tác

Sao quốc tế 1 giờ 59 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 14/2/2026, thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 con giáp hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 14/2/2026, thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 con giáp hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Vợ đi vắng 3 tháng bỗng bế con đỏ hỏn trở về, anh trai tôi chưa kịp thẩm vấn đã quỵ xuống khóc lóc cầu xin tha thứ

Vợ đi vắng 3 tháng bỗng bế con đỏ hỏn trở về, anh trai tôi chưa kịp thẩm vấn đã quỵ xuống khóc lóc cầu xin tha thứ

Tâm sự 2 giờ 13 phút trước
Vận đỏ như son sau ngày 14/2/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Vận đỏ như son sau ngày 14/2/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Dựng cây nêu đón Tết, 3 thanh niên bị điện giật ngã gục xuống đất

Dựng cây nêu đón Tết, 3 thanh niên bị điện giật ngã gục xuống đất

Đời sống 2 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 1/3, điện thoại thuộc diện này không thể mở ứng dụng, giao dịch ngân hàng

Từ ngày 1/3, điện thoại thuộc diện này không thể mở ứng dụng, giao dịch ngân hàng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/2/2026: Lao dốc không phanh, vàng miếng SJC rớt xuống dưới 180 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/2/2026: Lao dốc không phanh, vàng miếng SJC rớt xuống dưới 180 triệu đồng/lượng

Tử vi thứ Bảy 14/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp suôn sẻ trăm đường, tiền bạc rủng rỉnh, Mão - Tỵ vận trình ảm đạm, tiền của thất thoát

Tử vi thứ Bảy 14/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp suôn sẻ trăm đường, tiền bạc rủng rỉnh, Mão - Tỵ vận trình ảm đạm, tiền của thất thoát

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bước qua mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết, 3 con giáp Lộc về không ngừng nghỉ, thu lời bạc tỷ, đổi đời ngoạn mục, giàu sang Phú Quý

Bước qua mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết, 3 con giáp Lộc về không ngừng nghỉ, thu lời bạc tỷ, đổi đời ngoạn mục, giàu sang Phú Quý

Vận đỏ như son sau ngày 14/2/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Vận đỏ như son sau ngày 14/2/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, sự nghiệp hồng phát, tiền của khó ai bì kịp sau ngày 14/2/2026

3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, sự nghiệp hồng phát, tiền của khó ai bì kịp sau ngày 14/2/2026

Trong 5 ngày đầu tháng 1 âm lịch (mùng 1, 2, 3, 4, 5 Tết), 3 con giáp được Thần Tài thiên vị, giàu lên không ngừng, mua xe hơi, sắm biệt thự

Trong 5 ngày đầu tháng 1 âm lịch (mùng 1, 2, 3, 4, 5 Tết), 3 con giáp được Thần Tài thiên vị, giàu lên không ngừng, mua xe hơi, sắm biệt thự

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Bảy 14/2/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sung sướng chẳng ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Bảy 14/2/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sung sướng chẳng ai bằng

Cuối ngày hôm nay (13/2/2026), 3 con giáp như 'cá chép hoá rồng', vơ tài vét lộc của thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Cuối ngày hôm nay (13/2/2026), 3 con giáp như 'cá chép hoá rồng', vơ tài vét lộc của thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc