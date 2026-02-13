'Ông lớn' TVB hồi sinh nhờ Nữ hoàng tin tức 2 của Xa Thi Mạn

Kể từ năm 2018, báo cáo tài chính của TVB không còn ghi nhận lợi nhuận. Đến năm 2022, TVB thậm chí lập kỷ lục thua lỗ hơn 700 triệu HKD. Trong hai năm tiếp theo, TVB triển khai nhiều biện pháp thắt chặt chi phí như cắt giảm nhân sự và đóng kênh, giúp mức lỗ thu hẹp dần qua từng năm nhưng vẫn chưa thể xoay chuyển cục diện.

Ngay khi lên sóng, phim đã có Tmall đảm nhận vai trò nhà tài trợ chính, đồng thời thu hút hơn 30 thương hiệu hợp tác. Số lượng quảng cáo trong mỗi tập lên tới 11, ập kỷ lục trong năm của nền tảng.

Bước ngoặt xuất hiện vào tháng 11-2025 khi Nữ hoàng tin tức 2 ra mắt. Bộ phim do Youku và TVB đồng sản xuất, phát hành độc quyền trên nền tảng Youku, nhanh chóng tạo hiệu ứng tích cực, tiếp tục cho thấy sức hút bền bỉ của phim truyền hình Hong Kong. Tuy nhiên, yếu tố then chốt không chỉ nằm ở danh tiếng mà còn ở nguồn thu quảng cáo.

Nữ hoàng tin tức trở thành quán quân kép về khai thác thương mại trong dòng phim Hong Kong trên toàn mạng, dẫn đầu cả về số lượng khách hàng lẫn doanh thu quảng cáo.

Nguồn thu từ quảng cáo và tài trợ của bộ phim ăn khách này, kết hợp với sự tăng trưởng của mảng kinh doanh kỹ thuật số, được xem là yếu tố quyết định giúp TVB chấm dứt chuỗi 7 năm thua lỗ.

Mức lợi nhuận 50 triệu HKD không chỉ mang ý nghĩa về con số mà còn là kết quả kinh doanh khả quan nhất của hãng trong 8 năm qua.

Không chỉ đem lại nguồn doanh thu "khủng", Nữ hoàng tin tức 2 còn giúp nữ chính Xa Thi Mạn đạt Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải TVB, lập kỷ lục 4 lần liên tiếp giành ngôi vị Thị hậu.

Nữ hoàng tin tức 2 tiếp tục xoay quanh cuộc chiến khốc liệt trong giới truyền thông Hong Kong.

Sau khi Văn Tuệ Tâm (Xa Thi Mạn) rời đài truyền hình SNK để lui về hậu trường, nội bộ đài rơi vào biến động, dấy lên nhiều tranh cãi về cách vận hành và giá trị cốt lõi của ngành tin tức.

Dưới sự lãnh đạo mới, SNK dần đánh mất lý tưởng ban đầu khi tin tức bị thương mại hóa và đặt nặng lợi nhuận.

Trước tình hình đó, Văn Tuệ Tâm quay trở lại bằng cách thâu tóm một công ty truyền thông số, mở ra cuộc đối đầu gay gắt giữa truyền thông truyền thống và nền tảng kỹ thuật số.