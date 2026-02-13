'Ông lớn' TVB hồi sinh nhờ Nữ hoàng tin tức 2 của Xa Thi Mạn

Sao quốc tế 13/02/2026 16:11

Điều đáng chú ý là chỉ 1 năm trước đó, "ông lớn" truyền hình TVB vẫn chìm trong khoản lỗ lên tới 491 triệu HKD. Bước ngoặt giúp đảo chiều tình thế đến từ bộ phim phát sóng cuối năm, "cứu tinh" TVB mang tên Nữ hoàng tin tức 2 do Xa Thi Mạn đóng chính.

Kể từ năm 2018, báo cáo tài chính của TVB không còn ghi nhận lợi nhuận. Đến năm 2022, TVB thậm chí lập kỷ lục thua lỗ hơn 700 triệu HKD. Trong hai năm tiếp theo, TVB triển khai nhiều biện pháp thắt chặt chi phí như cắt giảm nhân sự và đóng kênh, giúp mức lỗ thu hẹp dần qua từng năm nhưng vẫn chưa thể xoay chuyển cục diện.

 

Bước ngoặt xuất hiện vào tháng 11-2025 khi Nữ hoàng tin tức 2 ra mắt. Bộ phim do Youku và TVB đồng sản xuất, phát hành độc quyền trên nền tảng Youku, nhanh chóng tạo hiệu ứng tích cực, tiếp tục cho thấy sức hút bền bỉ của phim truyền hình Hong Kong. Tuy nhiên, yếu tố then chốt không chỉ nằm ở danh tiếng mà còn ở nguồn thu quảng cáo.

Ngay khi lên sóng, phim đã có Tmall đảm nhận vai trò nhà tài trợ chính, đồng thời thu hút hơn 30 thương hiệu hợp tác. Số lượng quảng cáo trong mỗi tập lên tới 11, ập kỷ lục trong năm của nền tảng.

'Ông lớn' TVB hồi sinh nhờ Nữ hoàng tin tức 2 của Xa Thi Mạn - Ảnh 1

Nữ hoàng tin tức trở thành quán quân kép về khai thác thương mại trong dòng phim Hong Kong trên toàn mạng, dẫn đầu cả về số lượng khách hàng lẫn doanh thu quảng cáo.

Nguồn thu từ quảng cáo và tài trợ của bộ phim ăn khách này, kết hợp với sự tăng trưởng của mảng kinh doanh kỹ thuật số, được xem là yếu tố quyết định giúp TVB chấm dứt chuỗi 7 năm thua lỗ. 

Mức lợi nhuận 50 triệu HKD không chỉ mang ý nghĩa về con số mà còn là kết quả kinh doanh khả quan nhất của hãng trong 8 năm qua.

Không chỉ đem lại nguồn doanh thu "khủng", Nữ hoàng tin tức 2 còn giúp nữ chính Xa Thi Mạn đạt Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải TVB, lập kỷ lục 4 lần liên tiếp giành ngôi vị Thị hậu.

'Ông lớn' TVB hồi sinh nhờ Nữ hoàng tin tức 2 của Xa Thi Mạn - Ảnh 2

Nữ hoàng tin tức 2 tiếp tục xoay quanh cuộc chiến khốc liệt trong giới truyền thông Hong Kong.

Sau khi Văn Tuệ Tâm (Xa Thi Mạn) rời đài truyền hình SNK để lui về hậu trường, nội bộ đài rơi vào biến động, dấy lên nhiều tranh cãi về cách vận hành và giá trị cốt lõi của ngành tin tức.

Dưới sự lãnh đạo mới, SNK dần đánh mất lý tưởng ban đầu khi tin tức bị thương mại hóa và đặt nặng lợi nhuận.

Trước tình hình đó, Văn Tuệ Tâm quay trở lại bằng cách thâu tóm một công ty truyền thông số, mở ra cuộc đối đầu gay gắt giữa truyền thông truyền thống và nền tảng kỹ thuật số.

 

Xa Thi Mạn đã lập sẵn di chúc, dành thời gian bên mẹ đang chiến đấu với bệnh ung thư

Xa Thi Mạn đã lập sẵn di chúc, dành thời gian bên mẹ đang chiến đấu với bệnh ung thư

Truyền thông Hoa ngữ thông tin, Xa Thi Mạn gần đây trải lòng trong cuộc phỏng vấn rằng nếu quay ngược thời gian về 20 năm trước, có thể, cô sẽ chọn kết hôn và sinh con.

Xem thêm
Từ khóa:   Xa Thi Mạn sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Xa Thi Mạn đã lập sẵn di chúc, dành thời gian bên mẹ đang chiến đấu với bệnh ung thư

Xa Thi Mạn đã lập sẵn di chúc, dành thời gian bên mẹ đang chiến đấu với bệnh ung thư

Lời chia sẻ nghẹn ngào của Xa Thi Mạn sau đại thắng lịch sử tại TVB

Lời chia sẻ nghẹn ngào của Xa Thi Mạn sau đại thắng lịch sử tại TVB

Xa Thi Mạn đột ngột lập di chúc tuổi 50, chia rõ tài sản

Xa Thi Mạn đột ngột lập di chúc tuổi 50, chia rõ tài sản

Xa Thi Mạn và loạt sao nổi tiếng đã hủy, dời sự kiện vì vụ cháy chung cư khủng khiếp ở Hong Kong

Xa Thi Mạn và loạt sao nổi tiếng đã hủy, dời sự kiện vì vụ cháy chung cư khủng khiếp ở Hong Kong

Xa Thi Mạn thừa nhận mẹ đang chống chọi căn bệnh ung thư

Xa Thi Mạn thừa nhận mẹ đang chống chọi căn bệnh ung thư

Xa Thi Mạn 'sốc' trước sự ra đi của Từ Hy Viên

Xa Thi Mạn 'sốc' trước sự ra đi của Từ Hy Viên

TIN MỚI NHẤT

Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 2 giờ 19 phút trước
NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Đời sống 2 giờ 24 phút trước
HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Đời sống 3 giờ 16 phút trước
Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Đời sống 3 giờ 21 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Đời sống 3 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?