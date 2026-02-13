Mới đây, loạt hình Từ Hy Viên vào danh sách chủ đề được xem nhiều nhất trên mạng xã hội Weibo, thu hút hàng chục nghìn bình luận.

Mới đây, loạt hình vào danh sách chủ đề được xem nhiều nhất trên mạng xã hội Weibo, thu hút hàng chục nghìn bình luận. Tác giả bộ ảnh cho biết chụp Từ Hy Viên tại Thượng Hải, Trung Quốc năm 2007. Ban đầu, loạt hình dự kiến dùng đăng tạp chí nhưng sau đó vì thiếu bài phỏng vấn nhân vật, các bức ảnh chưa được sử dụng.

Nhiếp ảnh gia chụp bằng máy ảnh Canon EOS 5 kết hợp film Kodak Tri-X 400. Hy Viên mặc váy trắng lệch vai, tóc ngắn, luôn mỉm cười trước ống kính.

Loạt hình gợi hoài niệm của nhiều khán giả, dịp một năm diễn viên qua đời. Các fan viết: "Chưa từng nghĩ cô ấy không còn, có thể vì luôn thấy hình ảnh của Hy Viên trên Internet", "Từ Hy Viên nói được làm được, cô ấy từng bảo nếu còn sống, lúc nào cô cũng cần đẹp", "Cách trang điểm, làm tóc và trang phục đến nay vẫn hợp mốt".

Từ Hy Viên sinh năm 1976 tại Đài Loan, gia nhập làng giải trí thập niên 1990, là một trong số đại diện tiêu biểu của dòng phim thần tượng thời đó (còn gọi là phim thanh xuân, một thể loại phim truyền hình có đặc điểm nổi bật là diễn viên trẻ trung xinh đẹp, chủ đề thường về tình yêu tuổi trẻ). Năm 2001, Hy Viên nổi tiếng tại một số nước châu Á qua vai Sam Thái trong Vườn sao băng. Thành công tác phẩm đưa Từ Hy Viên thành minh tinh gốc Hoa được săn đón hàng đầu.

Sau đó, cô gây tiếng vang với Xin đừng gác máy, Kiếm vũ, Bong bóng mùa hè. Thập niên 2000, Từ Hy Viên quảng cáo cho nhiều thương hiệu thời trang, làm đẹp. Trang Ettoday nhận xét không quá cao (khoảng 1,62 m), Hy Viên vẫn nổi bật trong giới sao, từng thuộc nhóm sao nữ đắt show quảng cáo nhất làng giải trí Hoa ngữ.

Hy Viên đột ngột qua đời tháng 2/2025 tại Nhật Bản, ở tuổi 49. Năm nay, chồng cô - nghệ sĩ âm nhạc Hàn DJ Koo - hoàn thành điêu khắc vợ, đặt tại khu tưởng niệm tại Đài Loan. Bức tượng lấy cảm hứng từ ảnh Hy Viên thời đôi mươi, khi mới yêu ca sĩ. Tác phẩm có các chi tiết thể hiện ngày cưới của đôi vợ chồng (8/2), hình xăm của Hy Viên.

Cái chết của Từ Hy Viên được làm rõ: Tử vong do ngừng tim đột ngột Mới đây, chương trình giải trí Hàn Quốc tưởng niệm Đại S (Từ Hy Viên) lên sóng đã tiết lộ nguyên nhân thực sự dẫn đến sự ra đi của nữ diễn viên là do ngừng tim đột ngột.

