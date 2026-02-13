Trong 5 ngày đầu tháng 1 âm lịch (mùng 1, 2, 3, 4, 5 Tết), 3 con giáp được Thần Tài thiên vị, giàu lên không ngừng, mua xe hơi, sắm biệt thự

Tâm linh - Tử vi 13/02/2026 15:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp được Thần Tài thiên vị, giàu lên không ngừng, mua xe hơi, sắm biệt thự trong 5 ngày đầu tháng 1 âm lịch (mùng 1, 2, 3, 4, 5 Tết) này nhé!

Con giáp tuổi Dần 

Trong 5 ngày đầu tháng 1 âm lịch (mùng 1, 2, 3, 4, 5 Tết), có cục diện Tam Hội che chở, người tuổi Dần được dự báo gặp khá nhiều may mắn. Tất cả các hạng mục công việc đều đã được xử lý ổn thỏa xong xuôi từ trước đó, đây đều là những việc nằm trong kế hoạch từ trước đó nên bạn không gặp bất cứ sự lúng túng nào, thoải mái đón Tết an lành. 

Trong 5 ngày đầu tháng 1 âm lịch (mùng 1, 2, 3, 4, 5 Tết), 3 con giáp được Thần Tài thiên vị, giàu lên không ngừng, mua xe hơi, sắm biệt thự - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Cát khí lan tràn cũng giúp tuổi Dần không phải quá lo lắng chuyện tiền bạc. Bạn biết cân đối chi tiêu để vừa thoải mái sắm Tết lại vừa không rơi vào cảnh tài chính eo hẹp. Thu nhập từ công việc chính đủ để bạn tận hưởng trọn vẹn cả cái Tết này.

 

Phương diện tình cảm cũng khá ổn định. Con giáp này luôn khéo léo trong việc dung hòa các mối quan hệ nên được lòng mọi người xung quanh, duy trì những kết nối rất hữu ích trong cuộc sống.

Con giáp tuổi Mùi 

Trong 5 ngày đầu tháng 1 âm lịch (mùng 1, 2, 3, 4, 5 Tết), người tuổi Mùi được nhận nhiều tin vui trên phương diện tình cảm. Người độc thân có thể vô tình gặp được người phù hợp trong những buổi tụ tập bạn bè hoặc ở nơi công cộng. Hai người thu hút nhau từ ánh nhìn đầu tiên.

Trong 5 ngày đầu tháng 1 âm lịch (mùng 1, 2, 3, 4, 5 Tết), 3 con giáp được Thần Tài thiên vị, giàu lên không ngừng, mua xe hơi, sắm biệt thự - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người đã có gia đình luôn nhận được sự cổ vũ, động viên của người thân trong mọi quyết định trọng đại. Nhờ có người thân, bạn có quyết tâm hơn khi bắt tay vào công việc và sẽ cố gắng đến cùng. 

Chính Tài trợ vận, con giáp này cũng hứa hẹn có một túi tiền rủng rỉnh trong ngày hôm nay. Những quyết định đầu tư, kinh doanh đúng đắn trước đó đem lại cho bạn lợi nhuận ổn định. Bạn không cần quá vất vả vẫn có tiền về đầy túi.

Con giáp tuổi Tuất 

Trong 5 ngày đầu tháng 1 âm lịch (mùng 1, 2, 3, 4, 5 Tết), sự nghiệp của tuổi Tuất sẽ rất hanh thông. Con giáp này có nhiều thời gian hơn cho bản thân, công việc nhìn chung thuận lợi, bình an.

Trong 5 ngày đầu tháng 1 âm lịch (mùng 1, 2, 3, 4, 5 Tết), 3 con giáp được Thần Tài thiên vị, giàu lên không ngừng, mua xe hơi, sắm biệt thự - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Về tài lộc, mọi thứ đều thuận lợi, nguồn thu tăng lên nhờ vào những cơ hội kiếm tiền. Tuy nhiên, điều này cũng khiến tuổi Tuất dễ bị cuốn vào việc chi tiêu quá mức cho những khoản không cần thiết. Vì vậy, kiểm soát tài chính tốt sẽ là chìa khóa để bản mệnh đạt được thành công bền vững.

Vận trình tình cảm của tuổi Tuất lại gặp khó khăn. Các cặp đôi có thể trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, tình cảm vợ chồng có thể xuất hiện mâu thuẫn và tranh cãi. Những cặp đôi đang yêu cũng sẽ gặp phải nhiều trở ngại trong mối quan hệ.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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