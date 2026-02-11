Từ ngày 24 đến 29 Tết Bính Ngọ, 3 con giáp không mua đất cũng tậu vàng, 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nhận tiền tỷ về tay

Từ ngày 24 đến 29 Tết Bính Ngọ, nhận thấy mặt công việc nhờ Chính Quan hỗ trợ nên tuổi Sửu cảm thấy đi làm suôn sẻ, nhẹ nhàng và phấn chấn hơn mọi ngày. Dù làm việc gì thì bạn vẫn cố gắng hết sức mình, có trách nhiệm với công việc mình đang làm nên hay được giao những nhiệm vụ quan trọng. Nhiều bạn có thành tích mới trong công việc được sếp khen ngợi.

Đường tình cảm ảnh hưởng từ ngũ hành Thổ sinh Kim nên nhân duyên cực kỳ vượng. Con giáp này hôm nay có thể tìm được những người bạn tâm giao hoặc trở thành đối tác, bạn đồng hành tin cậy trong cuộc sống. Người đã kết hôn càng ngày càng thấy yêu người thân của mình nhiều hơn, không khí trong nhà rất ấm áp.

Từ ngày 24 đến 29 Tết Bính Ngọ, tuổi Tỵ gặp nhiều may mắn ở phương diện tài lộc. Bản mệnh giành được nhiều cơ hội để có thể kiếm tiền bằng chính sức mình. Mới đầu năm thôi nhưng bản mệnh đã cho thấy sự nhạy bén, biết nắm bắt thời cơ, dẫn đầu xu hướng.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, dự báo người làm kinh doanh rất có lợi. Bản mệnh có thể tranh thủ cơ hội này để khởi động, xúc tiến một vài kế hoạch buôn bán đầu năm mới. Những lợi nhuận và thành quả thu về vào thời điểm này là điềm báo đầu xuôi đuôi lọt, báo hiệu cả năm khấm khá.

Con giáp tuổi Mão

Từ ngày 24 đến 29 Tết Bính Ngọ, tuổi Mão có thể an tâm sắp xếp lại công việc của mình trong ngày Thiên Ấn nâng đỡ để hoàn toàn thoải mái tâm trí ăn Tết, không phải lo lắng về những tồn đọng trong mọi việc. Có dấu hiệu càng được thưởng Tết nhiều bạn lại càng mua sắm quá tay, khuyên bản mệnh lúc này tránh việc chi tiêu tùy hứng, cứ thích là mua mà không cân nhắc, tính toán.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm của con giáp này trở nên thắm sắc hơn hẳn. Nhờ những chia sẻ thẳng thắn, đôi bên mới thể tìm được tiếng nói chung, mối quan hệ cũng thêm phần cứng cáp hơn. Cả hai đã biết trân trọng cảm xúc của nhau hơn nhiều rồi.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!