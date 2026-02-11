Chia buồn 3 con giáp chịu ảnh hưởng xấu của cục diện Tương Hại, đối mặt với đủ loại thị phi, cần đề phòng họa tiểu nhân trong 3 ngày cuối năm

Trong 3 ngày cuối năm, tuổi Dậu sẽ trải qua những khó khăn nhất định trong ngày Dậu Dậu tự hình. Bản thân con giáp này đang có những suy nghĩ phức tạp, tiêu cực nên khó có được sự quyết đoán cần thiết. Bản mệnh sẽ phải tiêu tốn khá nhiều thời gian và tâm lực để có thể giải quyết vấn đề.

Dường như con giáp này đang nghĩ ngợi quá nhiều, thậm chí có những việc đi quá xa tầm kiểm soát của tuổi Dậu. Thực ra bản mệnh chẳng cần nắm giữ điều gì đâu, nên để mặc mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên. Một ngày có phần xui xẻo khi vận trình tài lộc không được như mong đợi. Nhưng nếu con giáp này nhanh nhạy một chút thì cũng giúp mọi việc suôn sẻ hơn.

Trong 3 ngày cuối năm, Kiếp Tài giáng họa, người tuổi Tỵ dễ vướng vào chuyện tranh chấp với đồng nghiệp trong ngày hôm nay. Bạn quá cứng đầu nên không muốn nghe theo sự sắp xếp cũng như không chịu thỏa hiệp với bất cứ ai.

Hỏa khí vượng ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn, do đó, thay vì để bản thân bận rộn với quá nhiều công việc, thời gian nay, hãy cố gắng thư giãn và cho mình được thả lỏng. Khi nạp đủ năng lượng thì bạn mới có thể có một tinh thần tích cực cho ngày mới.

Con giáp tuổi Ngọ

Trong 3 ngày cuối năm, tuổi Ngọ sẽ có khá nhiều chuyện không hài lòng và dễ gặp chuyện tai bay vạ gió. Có thể những đánh giá không chính xác khiến cho con giáp này mất đi tâm trạng làm việc hào hứng, mất thêm khoảng thời gian để định hình và lấy lại tinh thần.

Ảnh hưởng của cục diện tương phá, đường tài lộc không được như ý. Tuổi Ngọ cần phải chú ý chi tiêu hợp lý hơn. Kiếm tiền khó khăn vất vả thì bản mệnh phải biết trân trọng thành quả lao động của mình. Đừng vung tay quá trán, vì những ham muốn nhất thời mà chi tiêu hoang phí.

