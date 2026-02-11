3 con giáp được Thần Tài bao bọc sau ngày ông Công ông Táo, trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài vận bùng nổ, tiêu xài phủ phê, giàu có hết phần thiên hạ

Sau ngày ông Công ông Táo, vận trình của tuổi Thân khá tốt. Con giáp này cũng đang tạo ra được những dấu ấn tốt, sự quan tâm cần thiết. Bản mệnh hoàn toàn có thể yên tâm với kế hoạch tuần này khi mà sự chủ động giúp cho tình thế được giữ vững, có dấu hiệu được đánh giá tốt.

Đường tình duyên khá tốt, bản mệnh và đối phương có được sự quan tâm cần thiết. Ngày Thân Dậu tương hội nên cũng trao cho đôi bên nhiều cơ hội cần gũi hơn, cải thiện và giữ được sự nồng ấm cho tình cảm đó. Tuy nhiên phương diện sức khỏe thì con giáp này sẽ gặp phải một số vấn đề về đường tiêu hóa.

Ngoài ra, cấp trên cũng đang khai thác tốt khả năng của tuổi Thân vì thế nó giúp bản mệnh làm việc có hứng khởi và kết quả tốt hơn. Mối quan hệ với đồng nghiệp cũng hài hòa. Tuy nhiên con giáp này nên quan tâm tới tình hình tài chính và thận trọng bởi trong ngày có điềm báo báo mất của.

Con giáp tuổi Sửu

Sau ngày ông Công ông Táo, người tuổi Sửu trở nên cởi mở hơn với những ý tưởng và những quan điểm mới mẻ mà Thực Thần đưa tới, nhưng bạn vẫn muốn tiếp nối những ý kiến, quan điểm cá nhân cũ. Hãy chia sẻ với những người có kinh nghiệm sống để có thể có được những lời khuyên giá trị hơn.

Ngũ hành tương sinh tương trợ cho mối quan hệ trong gia đình, con giáp này là một người dịu dàng và biết quan tâm, săn sóc các thành viên. Bạn luôn chia sẻ với nửa kia mọi suy nghĩ của mình để vợ chồng cùng thảo luận đưa ra cách giải quyết hợp lý nhất.

Ngày tốt theo Nhị thập bát tú khuyên bạn nên làm: Mọi việc đều tốt, tốt nhất là các vụ khởi tạo, chôn cất, cưới gả, xây cất, đào ao giếng, khai mương rạch, các vụ thủy lợi, khai trương, dọn cỏ phá đất.

Con giáp tuổi Dần

Sau ngày ông Công ông Táo, tuổi Dần có khá nhiều điều đáng để cảm thấy vui mừng khi dường như không còn những bận rộn. Bản mệnh có một ngày thoải mái bên bạn bè, đồng nghiệp. Con giáp này có được những lời đánh giá tốt từ cấp trên nhưng kèm theo đó còn là những điểm cần khắc phục.

Vận trình tài lộc có dấu hiệu tăng tiến nhưng thực sự nó vẫn chưa thể hài lòng với tham vọng được nên có chút không thực sự vui vẻ. Song tuổi Dần nên nhớ rằng, mọi việc đều cần phải có những bước đi, tính toán kĩ càng, chậm mà chắc chứ đừng vội vã kẻo tiền không vào túi mà còn đi ra nữa.

Trong ngày Dần Mão tương hội, đường tình duyên của tuổi Dần khá hài hòa, êm đẹp. Các kế hoạch của con giáp này dường như được nửa kia hưởng ứng rất hào hứng. Các cặp đôi cũng bắt đầu với kế hoạch của mình và khả năng có thể có thêm cơ hội tốt để tiến tới một kết quả như mong đợi.

