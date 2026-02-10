Tá hỏa cháy đường dây điện trong khu dân cư sau tiếng nổ lớn

Sau tiếng nổ lớn, đường dây điện trong khu dân cư tại phường B’Lao bốc cháy dữ dội, rất may lực lượng chức năng kịp thời khống chế, dập tắt.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vụ cháy đường dây điện hạ thế xảy ra vào khoảng 14h45 ngày 10.2 trên đường Trần Phú (phường B’Lao, Lâm Đồng).

Thời điểm này, tại khu vực xảy ra vụ việc phát ra tiếng nổ lớn. Sau đó đường dây điện hạ thế bốc cháy ngùn ngụt và nhanh chóng lan ra hàng chục mét đường dây điện.

Vụ việc nhanh chóng được người dân trình báo đến chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin, Đội Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 3 (Công an tỉnh Lâm Đồng) đã kịp thời điều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với Công an phường B’Lao triển khai dập lửa.

Khoảng 15 phút sau, lực lượng chức năng đã khống chế, dập tắt hoàn toàn đám cháy, không để cháy lan sang khu vực xung quanh.

Lực lượng chức năng kịp thời có mặt khống chế, dập tắt vụ cháy đường dây điện - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ VOV, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 10/11/2025, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp xác minh, làm rõ một vụ cháy làm thiệt hại nhiều nhà dân.

Vào lúc khoảng 19h35 ngày 9/11, tại trụ điện số 61, khóm An Thành, phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp xảy ra vụ cháy đường dây điện trung thế đoạn đường Trần Hưng Đạo.

Vụ cháy này làm 01 người bị thương và thiệt hại 04 căn nhà và nhiều tài sản của ông Đoàn Văn Kết, bà Đoàn Thị Bé Sáu, Nguyễn Thị Gở, ông Lê Văn Sơn.

Sau khi nhận được tin báo Công an phường Hồng Ngự đã phối hợp Đội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Hồng Ngự và người dân địa phương khẩn trương chữa cháy. Đến khoảng 20h30, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Qua nhận định ban đầu của cơ quan công an, vụ hỏa hoạn này do đường dây điện trung thế bị cháy nhiều đoạn trên tuyến dài. Tại trụ điện số 61, dây điện bị cháy đứt rơi xuống nhà dân gây ra vụ cháy nêu trên.

Hiện Công an phường Hồng Ngự đang phối hợp bảo vệ hiện trường và hỗ trợ người dân khắc phục; đồng thời thống kê mức độ thiệt hại.

