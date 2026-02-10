Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 11/2/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành công không ngờ

Tâm linh - Tử vi 10/02/2026 16:53

3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành công không ngờ.

Tuổi Dần

Vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Dần tiến triển khá tốt đẹp. Con giáp may mắn này này làm việc có trách nhiệm, hăng hái, phấn chấn và cẩn trọng. Bản mệnh luôn chuẩn bị đầy đủ thông tin, không bỏ qua bất cứ chi tiết nào và lên kế hoạch rõ ràng cho mọi nhiệm vụ.

Cũng nhờ vậy mà đường tài lộc có dấu hiệu chuyển biến khởi sắc hơn, hứa hẹn có nhiều cơ hội kiếm tiền cho người tuổi Dần. Nếu nhanh nhạy nắm bắt thì sẽ có được một mối làm ăn mới, nhưng ngay từ lúc này bản mệnh cần phải chăm chỉ và cố gắng nhiều hơn.

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 11/2/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành công không ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thời điểm tới, người tuổi Ngọ sẽ có những tin tích cực ở phương diện tài lộc. Công việc của con giáp này tiến triển vô cùng thuận lợi, nhanh chóng có được những thành tích mà không phải ai cũng có được. Doanh thu khá dành cho những người làm ăn kinh doanh nhờ khả năng quan sát và nắm bắt thời cơ tốt, từ đó có được nguồn thu nhập đáng mơ ước. 

Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa bạn và người lớn trong nhà rất hòa thuận. Con giáp này luôn tôn trọng ý kiến của những người đi trước và lắng nghe để cải thiện điểm yếu của mình. Người độc thân sẽ tìm thấy được "nửa kia" ưng ý trong thời gian tới.

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 11/2/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành công không ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ suôn sẻ cả về sự nghiệp lẫn tài lộc. Con giáp này làm việc chăm chỉ và không ngừng nỗ lực. Đây chính là thời điểm bản mệnh không chỉ được đánh giá tốt bởi năng lực mà đó còn là thái độ làm việc. Công sức mà bỏ ra có được những kết quả tốt không ngờ.

Đường tình duyên khởi sắc, song bản mệnh nên dành thời gian để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Một quyết định tiến xa hơn có thể thực sự chưa hợp lý vào lúc này và dễ khiến tuổi Tuất cảm thấy hối hận về sau. Với người độc thân, bạn sẽ nhận được lời tỏ tình bất ngờ từ người mà bạn thầm thương trộm nhớ bấy lâu. 

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 11/2/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành công không ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Triệu Lộ Tư 'gây sốt' khi tái hiện hình ảnh ngày bé của mình

Triệu Lộ Tư 'gây sốt' khi tái hiện hình ảnh ngày bé của mình

Sao quốc tế 40 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 11/2/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành công không ngờ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 11/2/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành công không ngờ

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh được vinh danh quốc tế, khẳng định đẳng cấp toàn cầu

Triệu Lệ Dĩnh được vinh danh quốc tế, khẳng định đẳng cấp toàn cầu

Sao quốc tế 57 phút trước
Nổi tiếng sau phim 'Khó dỗ dành', Chương Nhược Nam vẫn ở nhà thuê, đi xe ghép

Nổi tiếng sau phim 'Khó dỗ dành', Chương Nhược Nam vẫn ở nhà thuê, đi xe ghép

Sao quốc tế 1 giờ 1 phút trước
Công an vào cuộc vụ nhóm người đi xe Bently đuổi đánh tài xế ô tô 7 chỗ

Công an vào cuộc vụ nhóm người đi xe Bently đuổi đánh tài xế ô tô 7 chỗ

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (11/2-12/2), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (11/2-12/2), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Khả năng “gánh phim” của Trần Tinh Húc trở thành đề tài gây tranh cãi

Khả năng “gánh phim” của Trần Tinh Húc trở thành đề tài gây tranh cãi

Sao quốc tế 1 giờ 28 phút trước
Khinh thông gia đi xe máy "ghẻ" đưa dâu, mẹ chồng tái mặt khi biết bí mật 2 tỷ giấu trong chiếc xe cũ

Khinh thông gia đi xe máy "ghẻ" đưa dâu, mẹ chồng tái mặt khi biết bí mật 2 tỷ giấu trong chiếc xe cũ

Tâm sự gia đình 1 giờ 33 phút trước
NÓNG: Xử phạt hai công ty vì bán thuốc độc, nhập khẩu thuốc cổ truyền sai quy định

NÓNG: Xử phạt hai công ty vì bán thuốc độc, nhập khẩu thuốc cổ truyền sai quy định

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
Bạch Lộc bị chê 'một mình làm hỏng cả bộ phim', dễ bị vượt mặt vì điều này

Bạch Lộc bị chê 'một mình làm hỏng cả bộ phim', dễ bị vượt mặt vì điều này

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Kết thúc lễ cúng ông Công ông Táo: Thực hiện ngay 4 điều này để vận may không bị thất thoát

Kết thúc lễ cúng ông Công ông Táo: Thực hiện ngay 4 điều này để vận may không bị thất thoát

Khám phá "khung giờ vàng" cúng ông Công ông Táo 2026: Cúng đúng lúc này, cả năm Bính Ngọ mã đáo thành công!

Khám phá "khung giờ vàng" cúng ông Công ông Táo 2026: Cúng đúng lúc này, cả năm Bính Ngọ mã đáo thành công!

Danh tính 3 đối tượng đánh nam sinh lớp 9 tử vong thương tâm

Danh tính 3 đối tượng đánh nam sinh lớp 9 tử vong thương tâm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 11/2/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 11/2/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (11/2-12/2), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (11/2-12/2), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 11/2/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 11/2/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 11/2/2026, 3 con giáp vận đỏ hơn trúng số độc đắc, tiền trong túi lúc nào cũng đầy, ăn tiêu chẳng cần nhìn giá

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 11/2/2026, 3 con giáp vận đỏ hơn trúng số độc đắc, tiền trong túi lúc nào cũng đầy, ăn tiêu chẳng cần nhìn giá

Vận đen nhường chỗ phú quý sau ngày 11/2/2026, 3 con giáp sau 'đạp trúng hố vàng', làm ăn phất phát, vận trình vụt sáng khó ai sánh bằng

Vận đen nhường chỗ phú quý sau ngày 11/2/2026, 3 con giáp sau 'đạp trúng hố vàng', làm ăn phất phát, vận trình vụt sáng khó ai sánh bằng

Kết thúc lễ cúng ông Công ông Táo: Thực hiện ngay 4 điều này để vận may không bị thất thoát

Kết thúc lễ cúng ông Công ông Táo: Thực hiện ngay 4 điều này để vận may không bị thất thoát