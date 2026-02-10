Triệu Lộ Tư 'gây sốt' khi tái hiện hình ảnh ngày bé của mình

Sao quốc tế 10/02/2026 17:09

Những ngày gần đây, hình ảnh Triệu Lộ Tư xuất hiện với phong cách trong trẻo, mang màu sắc tươi tắn bất ngờ được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi. Đi kèm với đó là các bức ảnh thời thơ ấu được đặt cạnh, tạo nên sự so sánh thú vị và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Mới đây, loạt ảnh đang lan truyền là khoảnh khắc Triệu Lộ Tư tham gia một chương trình truyền hình thực tế. Nữ diễn viên chỉ tạo dáng với phong cách trẻ trung, tự nhiên trong một số khoảnh khắc đời thường.

Từ những hình ảnh này, người hâm mộ lập tức so sánh với loạt ảnh ngày bé của cô và nhanh chóng nhận về lượt tương tác lớn trên các nền tảng.

 Triệu Lộ Tư 'gây sốt' khi tái hiện hình ảnh ngày bé của mình - Ảnh 1

Trong các khung hình hiện tại, Triệu Lộ Tư lựa chọn trang phục đơn giản, tông màu nhẹ, kiểu tóc gọn gàng cùng phụ kiện nhỏ xinh. Nụ cười tươi, ánh mắt trong trẻo và cách tạo dáng thoải mái khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh một cô bé hồn nhiên. Chính sự tương đồng về thần thái đã trở thành chất liệu để cư dân mạng thực hiện các màn so sánh mang tính vui vẻ, hoài niệm.

Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến cũng cho rằng sức hút của những bức ảnh ghép đến từ việc Triệu Lộ Tư vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung so với độ tuổi hiện tại. 

Triệu Lộ Tư 'gây sốt' khi tái hiện hình ảnh ngày bé của mình - Ảnh 2Triệu Lộ Tư 'gây sốt' khi tái hiện hình ảnh ngày bé của mình - Ảnh 3

Hiện tại, Triệu Lộ Tư đang là cái tên được chú ý của màn ảnh Hoa ngữ, với lịch trình hoạt động ổn định và nhiều dự án được quan tâm. Những hình ảnh lan truyền lần này phần nào cho thấy sức hút bền bỉ của nữ diễn viên cũng như sự quan tâm đặc biệt mà khán giả dành cho hình ảnh cá nhân của cô.

Triệu Lộ Tư tái xuất trong chương trình giải trí mới

Triệu Lộ Tư tái xuất trong chương trình giải trí mới

Gần đây, loạt ảnh và video hậu trường ghi lại cảnh nữ diễn viên Triệu Lộ Tư đi ghi hình chương trình mới “Không cười thì ngủ ngoài đường” đã lan truyền trên mạng xã hội, nhanh chóng đẩy các chủ đề liên quan lên top tìm kiếm và thu hút nhiều bàn luận.

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