Triệu Lộ Tư tái xuất trong chương trình giải trí mới

Sao quốc tế 10/02/2026 14:35

Gần đây, loạt ảnh và video hậu trường ghi lại cảnh nữ diễn viên Triệu Lộ Tư đi ghi hình chương trình mới “Không cười thì ngủ ngoài đường” đã lan truyền trên mạng xã hội, nhanh chóng đẩy các chủ đề liên quan lên top tìm kiếm và thu hút nhiều bàn luận.

Trong những hình ảnh do người hâm mộ chia sẻ, Triệu Lộ Tư đang trên đường đến trường quay. Hôm đó, cô vẫn để tóc ngắn ngang vai, mặc áo quây trắng, kết hợp áo khoác ngoài màu vàng ngỗng, cùng quần jeans xanh dáng rộng. Tổng thể tạo hình của Triệu Lộ Tư rất thoải mái, thư giãn. Cư dân mạng cho rằng nữ diễn viên dường như mang phong thái “đến để tận hưởng chương trình”.

Cô hoàn toàn không còn vẻ uể oải do bệnh tật trước đây, thay vào đó là sự tươi sáng, tràn đầy sức sống. Hơn nữa, so với vài tháng trước, Triệu Lộ Tư trông cũng đầy đặn hơn, gương mặt đã có da có thịt trở lại.

Khi xuống xe và nhìn thấy fan, nữ diễn viên lập tức nở nụ cười ngọt ngào và liên tục vẫy tay, tạo hình trái tim tương tác với người hâm mộ.

Triệu Lộ Tư tái xuất trong chương trình giải trí mới - Ảnh 1

Chương trình mới mà Triệu Lộ Tư tham gia mang tên “Không cười thì ngủ ngoài đường”. Đây là một show hài độc thoại do Đại Trương Vĩ dẫn chương trình, cùng Chu Kỳ Mặc và nhiều nghệ sĩ hài khác đảm nhận vai trò khách mời thường xuyên. Chương trình theo hướng không thi đấu, tập trung vào chia sẻ và giao lưu, tạo bầu không khí sân khấu thoải mái.

Với riêng Triệu Lộ Tư, chương trình này đánh dấu sự trở lại của cô với một show giải trí sau gần 1 năm, kể từ khi chương trình “Dũng khí nhỏ bé” ngừng phát sóng vào tháng 3.2025.

Bản thân Triệu Lộ Tư vốn có tính cách cởi mở, phóng khoáng. Trong nhiều video hậu trường quay phim trước đây, có thể thấy cô rất giỏi khuấy động không khí và mang lại tiếng cười.

Vì vậy, việc cô chọn một show hài độc thoại không mang tính thi đấu được đánh giá là lựa chọn phù hợp, vừa có thể phát huy cá tính, vừa đúng sở trường.

Fan còn cho rằng, một chương trình nhẹ nhàng, vui vẻ như vậy cũng có lợi cho việc điều chỉnh tâm lý của Triệu Lộ Tư. Dù đã kết thúc tranh chấp hợp đồng với công ty quản lý trước đó và gia nhập công ty mới, nhưng những khó khăn và đả kích mà cô từng trải qua rõ ràng cần thời gian để “chữa lành”.

Triệu Lộ Tư tái xuất trong chương trình giải trí mới - Ảnh 2

Sau những lần ốm đau và biến cố sự nghiệp, Triệu Lộ Tư cho biết, cô ngày càng yêu bản thân hơn, hiểu rõ hơn về những điều mình thực sự mong muốn.

Với thành công của bộ phim truyền hình phát sóng nửa cuối năm ngoái, Triệu Lộ Tư đang trở thành “gương mặt hot” được các dự án, nhà sản xuất săn đón.

Hiện tại, tin đồn phim ảnh xoay quanh cô có “Công ngọc” và “Mười ngày cuối cùng” - đều là những dự án lớn, kịch bản tốt, ê-kíp mạnh. Dù việc cô có tham gia hay không vẫn còn nhiều biến số, nhưng tin tức về các dự án chính là minh chứng cho thấy Triệu Lộ Tư đang là cái tên được cân nhắc hàng đầu.

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Truyền thông ví von đây là đãi ngộ “độc nhất vô nhị” dành cho Triệu Lộ Tư.

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