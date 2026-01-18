Vương Hạc Đệ mở concert tại Ma Cao, Triệu Lộ Tư bất ngờ góp mặt 'gây bão' mạng xã hội

Đáng chú ý, Triệu Lộ Tư nhận "cơn mưa" lời khen vì nhan sắc và sự nhiệt tình, thì chủ nhân đêm tiệc - Vương Hạc Đệ lại đang đứng trước làn sóng tẩy chay lớn nhất sự nghiệp vì hành động bị cho là "tuyệt tình" với quá khứ.

Đêm concert D.PARTY của Vương Hạc Đệ tại Ma Cao tối 17/1 vừa qua đã trở thành tâm điểm của truyền thông Hoa Ngữ không chỉ bởi quy mô hoành tráng mà còn bởi những cung bậc cảm xúc trái ngược.

Sự xuất hiện của Triệu Lộ Tư với tư cách khách mời đặc biệt đã được dự báo từ trước, nhưng sức bùng nổ thực tế vẫn khiến nhiều người kinh ngạc. Ngay khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên, "mỹ nhân xuyên không" đã khiến cả khán đài như vỡ òa.

Không chỉ dừng lại ở việc góp mặt cho đủ đội hình, Triệu Lộ Tư cho thấy sự đầu tư nghiêm túc cho lần xuất hiện này. Cô diện trang phục sân khấu cầu kỳ, khoe trọn visual rạng rỡ và làn da trắng phát sáng dưới ánh đèn. Những màn tương tác tự nhiên, đầy năng lượng giữa cô và Vương Hạc Đệ – hai người con của vùng đất Tứ Xuyên - đã mang đến một luồng gió mới mẻ cho concert.

Nhiều khán giả nhận xét rằng, chính thần thái tự tin và sự "lăn xả" của Triệu Lộ Tư đã cứu vãn những khoảng lặng của chương trình, giúp không khí đêm diễn trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Trên các nền tảng mạng xã hội, từ khóa về nhan sắc của cô nàng nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí cao trên bảng tìm kiếm, nhận về vô số lời tán dương từ cả người hâm mộ lẫn người qua đường.

Tuy nhiên, điều gây tranh cãi lại là giọng hát của 2 người. Dù ca khúc chỉ là những câu hát “đọc rap”, gần như không đòi hỏi yếu tố thanh nhạc cơ bản nhưng cặp bạn sinh năm 1998 đều hát không rõ lời, rõ chữ. Chất lượng vocal hời hợt, không bắt mic làm tổng thể màn trình diễn đi xuống. Đáng chú ý, ở một vài phân đoạn, Triệu Lộ tư bị bắt gặp buông mic trước cả khi giọng hát kết thúc, đồng nghĩa với việc đây là tiết mục hát nhép.

Sau khi những đoạn clip biểu diễn được lan truyền, dư luận trên mạng xã hội nhanh chóng chuyển từ phấn khích sang thất vọng. Không ít ý kiến cho rằng màn kết hợp của Triệu Lộ Tư và Vương Hạc Đệ chỉ được phần nhìn, còn phần nghe thì âm điểm. Đã bị lộ hát nhép Triệu Lộ Tư còn thu âm không tròn chữ, giọng yếu.