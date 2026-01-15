Đóng giả Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư livestream bán hàng thu hàng triệu tệ

Sao quốc tế 15/01/2026 16:39

Mới đây, một trong những cảnh tượng kỳ lạ nhất năm 2025 là hình ảnh Lưu Diệc Phi xuất hiện trong buổi livestream nhóm trên Douyin.

Trong phòng livestream mang tên “IPO·0120”, một nữ streamer có gương mặt cực giống Lưu Diệc Phi, cài hoa trên tóc theo tạo hình nữ diễn viên ở sự kiện Vogue Thịnh Điển từng gây sốt, mặc váy dạ hội xanh ngọc, uyển chuyển lắc lư theo nhạc.

Và “Lưu Diệc Phi” không chỉ có một người. Ngay trong cùng phòng livestream, khán giả còn thấy “Lưu Diệc Phi thảm đỏ” nắm tay “Bạch Tú Châu” (do Lưu Diệc Phi thủ vai) của phim “Kim phấn thế gia” nhảy múa.

Cùng livestream với hai “Lưu Diệc Phi” còn có những thành viên giống Triệu Lộ Tư, Vương Tổ Hiền…

Đóng giả Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư livestream bán hàng thu hàng triệu tệ - Ảnh 1

Những streamer này lấy việc tái hiện tạo hình kinh điển của ngôi sao làm đặc trưng, bắt chước động tác, thần thái để thu hút người xem, trở thành một trong những phòng livestream nhóm nổi tiếng nhất trên Douyin.

Trong đó, streamer Liễu Liễu - cô gái được nhận xét có gương mặt giống Lưu Diệc Phi nhất - ban đầu chỉ có vài trăm người xem, nhưng sau khi giả thành Lưu Diệc Phi, lượng người xem đã tăng gấp 10 lần, kiếm hàng triệu tệ mỗi tháng.

Theo thống kê, “IPO·0120” từng livestream 48 buổi trong một tháng, tổng lượt xem vượt 42,12 triệu, tăng 116.100 người theo dõi nhờ livestream.

Đóng giả Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư livestream bán hàng thu hàng triệu tệ - Ảnh 2

Từ tháng 10.2025, hàng loạt phòng livestream nhóm “mô phỏng ngôi sao” liên tiếp xuất hiện. Theo dữ liệu Tân Đẩu, từ 20.10 đến giữa tháng 12.2025, streamer giả Cao Khải Cường (Trương Tụng Văn thủ vai) trong “Cuồng phong” livestream 18 buổi, tổng lượt xem hơn 15 triệu.

Không chỉ tập hợp đủ mặt sao Hoa ngữ, các phòng livestream còn vươn sang Kpop. Nhóm livestream “BigBang Vân Nam” xuất hiện với hình ảnh quê mùa nhưng lại đối lập với kỹ năng nhảy tốt, nhanh chóng gây sốt.

Sau khi trở thành hiện tượng mạng, họ không chỉ nhận lời mời hợp tác quảng bá du lịch địa phương, mà còn được lên sân khấu đêm giao thừa của đài Chiết Giang.

Từ cuối thập niên 1990, khái niệm “giả người nổi tiếng” đã bắt đầu xuất hiện ở Trung Quốc.

Với show “Tổng động viên vui nhộn” và nhiều chương trình truyền hình khác, việc giả người nổi tiếng ngày càng trở nên phổ biến, dần hình thành một ngành công nghiệp.

