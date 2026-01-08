Lưu Diệc Phi 'gây bão' cõi mạng với loạt ảnh để mặc mộc

Ở tuổi 38, Lưu Diệc Phi vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ. Dẫu chỉ diện trang phục đời thường, không hề son phấn cầu kỳ, cô vẫn toát lên khí chất nổi bật hiếm có. Dưới bài đăng, hàng nghìn bình luận xuất hiện trong thời gian ngắn, đa số đều không giấu nổi sự ngỡ ngàng và nhận xét Lưu Diệc Phi sở hữu gương mặt mộc trong mơ của mọi phụ nữ châu Á.

Vừa qua, hình ảnh Lưu Diệc Phi để mặt mộc hoàn toàn khi đi du lịch đã thu hút đến 200.000 lượt xem trên MXH Weibo. Làn da trắng mịn, đều màu, không lộ nhiều dấu hiệu lão hóa, đường nét gương mặt tự nhiên, ngũ quan hài hòa cùng thần thái thanh tao của Lưu Diệc Phi nhận được cơn mưa lời khen của công chúng.

Với hình ảnh mới nhất này, tiểu hoa đán 85 đình đám tiếp tục giữ trọn danh xưng “thần tiên tỷ tỷ” mà netizen ưu ái gọi bấy lâu. Thực tế, đây không phải lần đầu mặt mộc giản dị của Lưu Diệc Phi gây ấn tượng với công chúng. Nhiều năm qua, cô nằm trong top nữ thần mặt mộc của giới giải trí Hoa ngữ.

Gần đây, Lưu Diệc Phi vướng tranh cãi liên quan đến việc chỉnh sửa hình ảnh cá nhân. Cụ thể, trong chuyến du lịch Abu Dhabi hồi giữa tháng 12/2025, nữ diễn viên đăng tải loạt ảnh, video ghi lại hành trình tham dự sự kiện Abu Dhabi Grand Prix và dạo chơi tại các quán cà phê, điểm du lịch.

Tuy nhiên, sau đó cô xóa một đoạn video được cho là để lộ vóc dáng thật, thay bằng hình ảnh khác chỉ lộ cánh tay. Hành động này nhanh chóng gây chú ý và kéo theo nhiều tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc.

Một bộ phận cư dân mạng cho rằng Lưu Diệc Phi quá chú trọng hình tượng, đi ngược lại với hình ảnh “không chạy theo vóc dáng, yêu vẻ đẹp tự nhiên” mà cô từng xây dựng. Thậm chí, nữ diễn viên còn bị chế giễu chỉnh sửa ảnh quá tay.

Hồi tháng 7, Lưu Diệc Phi vướng tin đồn tức giận đến mức bật khóc và bỏ về giữa chừng ở lễ trao giải Bạch Ngọc Lan vì trượt danh hiệu Thị hậu. Đôi bên không lên tiếng về vụ việc nhưng nó ảnh hưởng không nhỏ tới danh tiếng của cô.

Lưu Diệc Phi, sinh năm 1987, là một trong những gương mặt nổi bật nhất của màn ảnh Hoa ngữ. Cô nổi danh qua các vai Vương Ngữ Yên, Tiểu Long Nữ và được mệnh danh “Thần tiên tỷ tỷ” nhờ vẻ đẹp thanh thoát. Những năm gần đây, Lưu Diệc Phi mở rộng hoạt động sang điện ảnh quốc tế, tiêu biểu là vai chính trong Mulan và trở thành gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu xa xỉ.