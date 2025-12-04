Mẹ của Lưu Diệc Phi được khán giả nhận xét khí chất, vũ đạo 'như tiên nữ'

Sao quốc tế 04/12/2025 11:00

Lưu Hiểu Lợi 66 tuổi, từng là nghệ sĩ múa chuyên nghiệp. Thập niên 1980, bà thường lưu diễn, vai nổi bật là Tương phu nhân trong vở ca kịch Sở Vận.

Mới đây, cụm từ khóa "sắc vóc của mẹ Lưu Diệc Phi" vào danh sách chủ đề nổi bật nhất trên mạng xã hội Weibo, khi nhiều người chia sẻ các video bà biểu diễn, ảnh đời thường. Lưu Hiểu Lợi 66 tuổi, từng là nghệ sĩ múa chuyên nghiệp. Thập niên 1980, bà thường lưu diễn, vai nổi bật là Tương phu nhân trong vở ca kịch Sở Vận. Năm 1989, bà tổ chức buổi độc diễn tại thành phố Vũ Hán.

 

Khi Lưu Diệc Phi 10 tuổi, vợ chồng Lưu Hiểu Lợi ly hôn, bà từ bỏ sự nghiệp, đưa con sang Mỹ học. 5 năm sau, hai mẹ con về Trung Quốc, bà đóng vai trò người quản lý, đồng hành con gái khi tới các trường quay. Nghệ sĩ còn hướng dẫn con nghệ thuật múa để phục vụ vai diễn.

Trên Weibo, hàng nghìn khán giả nhận xét Lưu Hiểu Lợi đậm vẻ đẹp phương Đông, nền nã, khí chất trang nhã. Video bà biểu diễn thanh thoát "như tiên nữ".

Mẹ của Lưu Diệc Phi được khán giả nhận xét khí chất, vũ đạo 'như tiên nữ' - Ảnh 1

Trước đó, Lưu Diệc Phi từng nói ngưỡng mộ mẹ, nhất là khi xem bà biểu diễn trên sân khấu. Cô tự nhận "không thừa hưởng hết vẻ đẹp của bà ngoại và mẹ, xấu nhất nhà".

 

Trong video đăng trên trang cá nhân tháng 9, nhà sản xuất phim Trần Lam cho biết bà theo dõi hành trình phát triển sự nghiệp của Lưu Diệc Phi, cho rằng thành công của cô không thể thiếu vai trò của bà Lưu Hiểu Lợi. Người mẹ uốn nắn con gái hiểu chuyện, biết đồng cảm với khó khăn của người khác. Trong công việc, hai mẹ con luôn đúng giờ, tôn trọng êkíp. Sau này, khi trở thành minh tinh hàng đầu, Lưu Diệc Phi cũng không để người khác phải chờ cô.

 

Trần Lam tiết lộ bà Lưu Hiểu Lợi theo quan điểm "dùng sự giàu có để nuôi con gái", nghĩa là từ nhỏ chú trọng bồi dưỡng khí chất, tri thức cho con để khi lớn, con gái không bị choáng ngợp và cám dỗ bởi hư vinh, vẻ ngoài hào nhoáng, không đánh mất bản thân vì những thứ đó.

Mẹ của Lưu Diệc Phi được khán giả nhận xét khí chất, vũ đạo 'như tiên nữ' - Ảnh 2

Không chỉ đầu tư tiền bạc, bà Lưu Hiểu Lợi dành phần lớn thời gian của mình để bầu bạn với con, đồng hành giai đoạn con chập chững vào nghề. Nhà sản xuất khâm phục bà mẹ đơn thân bồi dưỡng con gái ưu tú. Lưu Diệc Phi nói có mẹ bầu bạn mỗi khi theo đoàn phim, cô an tâm và vui vẻ hơn, hai mẹ con giống đôi bạn thân.

 

Theo Yahoo Finance, St Headline, khối tài sản của Lưu Diệc Phi vượt 1,23 tỷ nhân dân tệ (170 triệu USD). Cô sở hữu biệt thự khoảng 5.000 m2 ở Bắc Kinh, Trung Quốc và biệt thự ở Mỹ. Diệc Phi kín tiếng đời tư, từ khi chia tay tài tử Hàn Song Seung Hun năm 2018, cô chưa công khai chuyện tình cảm, cũng không vướng tin đồn hẹn hò.

Vụ hỏa hoạn cấp độ 5 tại khu chung cư Hoằng Phúc Uyển, quận Đại Bộ, Hong Kong (Trung Quốc) đã gây chấn động dư luận. Ngay sau thảm họa, nhiều nghệ sĩ ở đất nước tỉ dân đã quyên góp và trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội.

