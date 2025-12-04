Mặc dù nữ nhân viên ngân hàng đã giải thích để tránh bị lừa đảo, nhưng cụ bà 76 tuổi vẫn kiên quyết yêu cầu chuyển đi hơn 2 tỉ đồng.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 4/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị đã phối hợp Ngân hàng BIDV Hà Tĩnh ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo hơn 2 tỷ đồng qua điện thoại nhắm vào một cụ bà gần 80 tuổi ở xã Thạch Xuân.

Trước đó, khoảng 16h ngày 3/12, cụ bà nhận cuộc gọi từ kẻ giả danh thông báo con trai gặp tai nạn nguy kịch và yêu cầu chuyển tiền gấp. Bị đe dọa liên tục, bà hoảng loạn mang toàn bộ số vàng tích góp đem bán được hơn 2 tỷ đồng rồi đến ngân hàng để chuyển cho đối tượng.

Sau khi nhận tin báo từ nhân viên ngân hàng, công an đã kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo hơn 2 tỉ đồng - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, phát hiện dấu hiệu bất thường, nhân viên ngân hàng nhiều lần giải thích nhưng bà không nghe do bị thao túng tâm lý. Ngay sau đó, nhân viên lập tức báo cơ quan công an.

Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Thành Sen nhanh chóng có mặt, trấn an và giải thích để bà hiểu sự việc. Lúc này, bà mới đồng ý dừng giao dịch.

Công an xác định đây là thủ đoạn lừa đảo giả danh người thân gặp nạn để chiếm đoạt tài sản. Lực lượng chức năng đã hướng dẫn bà và gia đình nhận diện các chiêu trò lừa đảo, đồng thời khuyến cáo người dân cảnh giác với những cuộc gọi yêu cầu chuyển tiền khẩn cấp.

