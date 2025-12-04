Nhận tin 'con trai gặp nạn', cụ bà bán vàng để chuyển cho kẻ xấu 2 tỷ đồng

Đời sống 04/12/2025 10:48

Mặc dù nữ nhân viên ngân hàng đã giải thích để tránh bị lừa đảo, nhưng cụ bà 76 tuổi vẫn kiên quyết yêu cầu chuyển đi hơn 2 tỉ đồng.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 4/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị đã phối hợp Ngân hàng BIDV Hà Tĩnh ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo hơn 2 tỷ đồng qua điện thoại nhắm vào một cụ bà gần 80 tuổi ở xã Thạch Xuân.

Trước đó, khoảng 16h ngày 3/12, cụ bà nhận cuộc gọi từ kẻ giả danh thông báo con trai gặp tai nạn nguy kịch và yêu cầu chuyển tiền gấp. Bị đe dọa liên tục, bà hoảng loạn mang toàn bộ số vàng tích góp đem bán được hơn 2 tỷ đồng rồi đến ngân hàng để chuyển cho đối tượng.

Nhận tin 'con trai gặp nạn', cụ bà bán vàng để chuyển cho kẻ xấu 2 tỷ đồng - Ảnh 1
Sau khi nhận tin báo từ nhân viên ngân hàng, công an đã kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo hơn 2 tỉ đồng - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, phát hiện dấu hiệu bất thường, nhân viên ngân hàng nhiều lần giải thích nhưng bà không nghe do bị thao túng tâm lý. Ngay sau đó, nhân viên lập tức báo cơ quan công an. 

Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Thành Sen nhanh chóng có mặt, trấn an và giải thích để bà hiểu sự việc. Lúc này, bà mới đồng ý dừng giao dịch.

Công an xác định đây là thủ đoạn lừa đảo giả danh người thân gặp nạn để chiếm đoạt tài sản. Lực lượng chức năng đã hướng dẫn bà và gia đình nhận diện các chiêu trò lừa đảo, đồng thời khuyến cáo người dân cảnh giác với những cuộc gọi yêu cầu chuyển tiền khẩn cấp.

NÓNG: Biển Đông sắp có bão số 16, hướng vào Nam Trung Bộ

NÓNG: Biển Đông sắp có bão số 16, hướng vào Nam Trung Bộ

Hôm nay (4/12), vùng biển phía đông của khu vực miền Trung Philippin đang tồn tại một áp thấp nhiệt đới, dự báo khoảng ngày 6-7/12 áp thấp nhiệt đới này có khả năng vượt qua khu vực miền Trung của Philippin vào Biển Đông, có khả năng mạnh lên thành bão số 16.

Xem thêm
Từ khóa:   lừa đảo tin moi lừa đảo chuyển tiền con đang cấp cứu

TIN MỚI NHẤT

Xác minh clip 2 phụ nữ ở Hà Nội thẳng thừng 'chê' 30.000 đồng tiền ủng hộ bão lũ

Xác minh clip 2 phụ nữ ở Hà Nội thẳng thừng 'chê' 30.000 đồng tiền ủng hộ bão lũ

Đời sống 21 phút trước
Đúng 12h trưa mai (5/12/2025), 3 con giáp bứt phá số mệnh, Tài Lộc tỏa ánh hào quang, làm gì cũng xuôi chèo mát mái, tiền tài đầy túi

Đúng 12h trưa mai (5/12/2025), 3 con giáp bứt phá số mệnh, Tài Lộc tỏa ánh hào quang, làm gì cũng xuôi chèo mát mái, tiền tài đầy túi

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Danh tính thí sinh ở Hà Nội bị huỷ kết quả thi THPT và bằng tốt nghiệp

Danh tính thí sinh ở Hà Nội bị huỷ kết quả thi THPT và bằng tốt nghiệp

Đời sống 41 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/12-6/12), Thần Tài xóa sạch điềm xui, 3 con giáp mang số mệnh như ý, bội thu tiền của, đào hoa vây quanh

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/12-6/12), Thần Tài xóa sạch điềm xui, 3 con giáp mang số mệnh như ý, bội thu tiền của, đào hoa vây quanh

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Bắt chước trò 'ghe bobo' trên TikTok, bé trai lớp 2 đuối nước tử vong

Bắt chước trò 'ghe bobo' trên TikTok, bé trai lớp 2 đuối nước tử vong

Đời sống 54 phút trước
Bí đao, món ăn quen thuộc của mọi nhà nhưng có 4 món không nên nấu cùng kẻo gây hại cho sức khỏe

Bí đao, món ăn quen thuộc của mọi nhà nhưng có 4 món không nên nấu cùng kẻo gây hại cho sức khỏe

Sống khỏe 1 giờ 4 phút trước
Nhìn nét chữ đoán tính cách của trẻ

Nhìn nét chữ đoán tính cách của trẻ

Nuôi dạy con 1 giờ 19 phút trước
Vợ chồng Mailisa bị bắt, khách ôm đống kem hàng chục triệu đồng 'khóc ròng'

Vợ chồng Mailisa bị bắt, khách ôm đống kem hàng chục triệu đồng 'khóc ròng'

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
Cuối ngày 4/12/2025, 3 con giáp vượng cả tình lẫn tiền, tài lộc tăng gấp bội, kho chất đầy vàng, của cải ngập lối

Cuối ngày 4/12/2025, 3 con giáp vượng cả tình lẫn tiền, tài lộc tăng gấp bội, kho chất đầy vàng, của cải ngập lối

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Mẹ của Lưu Diệc Phi được khán giả nhận xét khí chất, vũ đạo 'như tiên nữ'

Mẹ của Lưu Diệc Phi được khán giả nhận xét khí chất, vũ đạo 'như tiên nữ'

Sao quốc tế 1 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: 46 công ty dược nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng, phát hiện nhiều cái tên 'quen mặt'

NÓNG: 46 công ty dược nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng, phát hiện nhiều cái tên 'quen mặt'

Giá vàng hôm nay, ngày 4/12/2025: Tiếp tục sụt giảm, người mua sẽ lỗ 3 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/12/2025: Tiếp tục sụt giảm, người mua sẽ lỗ 3 triệu đồng/lượng

NÓNG: Đèo nối Đà Lạt với TP.HCM sạt lở giữa đêm, giao thông chia cắt

NÓNG: Đèo nối Đà Lạt với TP.HCM sạt lở giữa đêm, giao thông chia cắt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nam sinh viên mất tích gần 1 tháng sau khi xin nhiều tiền từ gia đình

Nam sinh viên mất tích gần 1 tháng sau khi xin nhiều tiền từ gia đình

Xác minh clip 2 phụ nữ ở Hà Nội thẳng thừng 'chê' 30.000 đồng tiền ủng hộ bão lũ

Xác minh clip 2 phụ nữ ở Hà Nội thẳng thừng 'chê' 30.000 đồng tiền ủng hộ bão lũ

Danh tính thí sinh ở Hà Nội bị huỷ kết quả thi THPT và bằng tốt nghiệp

Danh tính thí sinh ở Hà Nội bị huỷ kết quả thi THPT và bằng tốt nghiệp

Bắt chước trò 'ghe bobo' trên TikTok, bé trai lớp 2 đuối nước tử vong

Bắt chước trò 'ghe bobo' trên TikTok, bé trai lớp 2 đuối nước tử vong

Vợ chồng Mailisa bị bắt, khách ôm đống kem hàng chục triệu đồng 'khóc ròng'

Vợ chồng Mailisa bị bắt, khách ôm đống kem hàng chục triệu đồng 'khóc ròng'

NÓNG: Biển Đông sắp có bão số 16, hướng vào Nam Trung Bộ

NÓNG: Biển Đông sắp có bão số 16, hướng vào Nam Trung Bộ